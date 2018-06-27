Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!

Genç seçmenlerin dikkatini çekmekte kararlı olan 24 yaşındaki milletvekili adayı Orellana'nın sloganı da kulaklarda hızlıca yer etti. İşte 'Siyaset hiç bu kadar çekici olmamıştı' diyen 24 yaşındaki adayın sosyal medya paylaşımları...

24 yaşındaki milletvekili adayı Tinder'da seçim kampanyası yürütürse...

1 / 40 Meksika'da pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesinde adaylar kampanyalarını sürdürürken, 24 yaşındaki bir aday, genç seçmenlerin dikkatini çekmek için kampanyasını Tinder'a taşıdı.

2 / 40 Bir Orta Amerika ülkesi olan Meksika’da önümüzdeki pazar günü seçim heyecanı yaşanacak.

3 / 40 127 milyon nüfuslu ülke sandık başına giderek yeni cumhurbaşkanını, genel ve yerel yönetimini seçecek.

4 / 40 Tüm adaylar seçim kampanyalarına son sürat devam ederken bazı adaylar kampanyaları ile dikkatleri ekstra olarak üzerine çekiyor.

5 / 40 Ancak seçmenleri bilindik siyasetçilerin yanında, bir rock şarkıcısından 24 yaşındaki genç bir kadına, sırf oy toplamak için cinsiyet sahteciliği dahi yapmaya hazır alışılmadık adaylar bekliyor.

6 / 40 BBC'de yer alan habere göre, bu farklı adayların başında seçim kampanyasını çöpçatanlık sitesi Tinder'da yürüten milletvekili adayı Ana Sofia Orellana geliyor.

7 / 40 24 yaşındaki Orellana'nın sloganı ise şöyle: "Siyaset hiç bu kadar çekici olmadı!"

8 / 40

9 / 40

10 / 40

11 / 40

12 / 40

13 / 40

14 / 40

15 / 40

16 / 40

17 / 40

18 / 40

19 / 40

20 / 40

21 / 40

22 / 40

23 / 40

24 / 40

25 / 40

26 / 40

27 / 40

28 / 40

29 / 40

30 / 40

31 / 40

32 / 40

33 / 40

34 / 40

35 / 40

36 / 40

37 / 40

38 / 40

39 / 40