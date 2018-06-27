HABER

Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.06.2018 14:26 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ana Sofia Orellana, milletvekili olmaya karar verince Tinder'ı seçim kampanyası yürüttüğü bir platforma çevirdi.

Genç seçmenlerin dikkatini çekmekte kararlı olan 24 yaşındaki milletvekili adayı Orellana'nın sloganı da kulaklarda hızlıca yer etti. İşte 'Siyaset hiç bu kadar çekici olmamıştı' diyen 24 yaşındaki adayın sosyal medya paylaşımları...

24 yaşındaki milletvekili adayı Tinder'da seçim kampanyası yürütürse...

1 / 40

Meksika'da pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesinde adaylar kampanyalarını sürdürürken, 24 yaşındaki bir aday, genç seçmenlerin dikkatini çekmek için kampanyasını Tinder'a taşıdı.
2 / 40

Bir Orta Amerika ülkesi olan Meksika’da önümüzdeki pazar günü seçim heyecanı yaşanacak.
3 / 40

127 milyon nüfuslu ülke sandık başına giderek yeni cumhurbaşkanını, genel ve yerel yönetimini seçecek.
4 / 40

Tüm adaylar seçim kampanyalarına son sürat devam ederken bazı adaylar kampanyaları ile dikkatleri ekstra olarak üzerine çekiyor.
5 / 40

Ancak seçmenleri bilindik siyasetçilerin yanında, bir rock şarkıcısından 24 yaşındaki genç bir kadına, sırf oy toplamak için cinsiyet sahteciliği dahi yapmaya hazır alışılmadık adaylar bekliyor.
6 / 40

BBC'de yer alan habere göre, bu farklı adayların başında seçim kampanyasını çöpçatanlık sitesi Tinder'da yürüten milletvekili adayı Ana Sofia Orellana geliyor.
7 / 40

24 yaşındaki Orellana'nın sloganı ise şöyle: "Siyaset hiç bu kadar çekici olmadı!"
8 / 40

9 / 40

10 / 40

11 / 40

12 / 40

13 / 40

14 / 40

15 / 40

16 / 40

17 / 40

18 / 40

19 / 40

20 / 40

21 / 40

22 / 40

23 / 40

24 / 40

25 / 40

26 / 40

27 / 40

28 / 40

29 / 40

30 / 40

31 / 40

32 / 40

33 / 40

34 / 40

35 / 40

36 / 40

37 / 40

38 / 40

39 / 40

40 / 40

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim Milletvekili aday

En Çok Okunan Haberler

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

12 yaşından beri bunu düşlüyordu! Artık hayallerindeki hayatı yaşıyor

12 yaşından beri bunu düşlüyordu! Artık hayallerindeki hayatı yaşıyor

Para vermek istemedi bunu yaptı

Para vermek istemedi bunu yaptı

Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor

Ülkeden kaçan kraliyet ailesi lüks içinde yüzüyor

Yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması için geri sayım

Yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması için geri sayım

Baba yine ortalığı karıştırdı

Baba yine ortalığı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.