Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!

Genç seçmenlerin dikkatini çekmekte kararlı olan 24 yaşındaki milletvekili adayı Orellana'nın sloganı da kulaklarda hızlıca yer etti. İşte 'Siyaset hiç bu kadar çekici olmamıştı' diyen 24 yaşındaki adayın sosyal medya paylaşımları...
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