Sefalet içinde öldüler! İşte büyük ikramiyeyi kazananların ilginç hayat hikayeleri

Son Güncelleme 7 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 27.12.2017 08:40 |7 saat önce

Herkesin merak ettiği bir soru var; Türkiye'de bu piyangolar kime çıkıyor, ve sonra neler oluyor? İşte size ülkemizdeki piyango talihlileri ve inanılmaz hikayeleri...

İşte Türkiye'deki 'piyango zenginleri' ve inanılmaz hikayeleri

1 / 21 61 milyonluk Milli Piyango Yılbaşı İkramiyesi için nefesler tutuldu...İstanbul Eminönü'nde Nimet Abla önünde kuyruklar oluşuyor. Prof. Dr. Hatice Özyıldız Güz ise vatandaşların çok büyük beklenti içine girmeleri halinde, bilete ikramiye isabet etmeyince aynı büyüklükte bir hayal kırıklığı yaşayacaklarını belirterek uyarıyor. Bir de ikramiyenin mutluluk getirmedikleri var...

2 / 21 Psikiyatri Profesörü Güz, "Beklenti ne kadar çok olursa sonrasında hayal kırıklığı da aynı büyüklükte olur. Kişi kendisini daha çaresiz, umutsuz, keyifsiz hissedebilir. Yaşamın bir anlamı olmadığı, elinde başka bir şans kalmadığı gibi düşüncelerle depresif belirtiler gösterebilir. Bu nedenle çok büyük bir beklenti içine girmemek gerekir" diyor.

3 / 21 Büyük ikramiye çıkan kişilerin psikolojik durumuyla ilgili değerlendirmede de bulunan Prof.Dr. Hatice Özyıldız Güz, "Büyük ikramiyenin çıktığını öğrendiği takdirde kişi ya bir şokla sevinç yaşayabilir ya da korkuya kapılıp ne yapacağını bilemeyebilir. İkramiye çıktığı takdirde nasıl ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız, para yönetimi ile ilgili başarısız olup buna paralel olarak daha büyük sorunlar yaşayıp, hayatınızı daha olumsuz hale de getirebilirsiniz" uyarısında bulunuyor.

4 / 21 TALİHLİ HAMAM' DİYE HABER OLMUŞTU... Bir de paranın mutluluk getirmediği, acı öyküler var. Edirne’nin Süloğlu İlçesi’nde hamallık yaparak geçimini sağlarken 3 yıl önce Süper Loto’dan 11 milyon lira kazanan evli 2 çocuk babası 40 yaşındaki Fuat Özdemir, Ağustos 2017'de siroz hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde akşam hayatını kaybetti. Özdemir'in bir dönem parasını mafyaya kaptırdığı ve kendisini koruması için Karagümrük Çetesi lideri Nuri Ergin’in oğullarına da para verdiği öne sürülmüştü. Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra yaklaşık 50 kişi katıldı.

5 / 21 Özdemir, 2014 yılı Eylül ayında Süper Loto’dan 11 milyon 345 bin 642 lira ikramiye kazandı. Hayatı bir anda değişerek yaşadığı ilçeden ayrılan Özdemir, kazandığı parayı nasıl kullanacağını bilemeyince yanında hamal olarak çalıştığı patronu B.A.dan yardım istedi.Bir süre sonra Edirne Cumhuriyet Savcılığına giden Fuat Özdemir, patronu B.A.nın kendisini kandırarak kazandığı 11 milyon liranın 5 milyon 300 bin lirasını aldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, patron B.A.nın hesaplarına mahkeme kararıyla tedbir koydu. Yerel mahkeme kupona ortak oldukları yönündeki karar vermesinin ardından dosya Yargıtay’a gitti.

6 / 21 BAŞI DERTTEN KURTULMADI Gecekonduda yaşarken lüks ev ve otomobil alan Özdemir kaza yaptı. Yakınlarına ev alıp, bayramlarda ise çevresine yardım etti. Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi’ndeki 5 katlı iş merkezinin 4'ncü katından büro satın aldı. Ancak büro önünde farklı zamanlarda silahlı saldırıya uğradı. Saldırılar sırasında kurşunlardan biri Özdemir’in bürosunun camına isabet etti. Bu dönemden sonra parasını mafyaya kaptırdığı öne sürülen Fuat Özdemir’in kendisini koruması için Karagümrük Çetesi lideri Nuri Ergin’in oğullarına da para verdiği öne sürüldü.

7 / 21 HASAN YEŞİL Milas’ta 2014 yılının Eylül ayında Şans Topu adlı piyango çekilişinden 687 bin liralık ikramiye ile gündemine gelen Hasan Yeşil Kasım 2017'de yaşamına son vermişti. Hasan Yeşil, 2014 yılında Şans Topu talihlisi olduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Muğla'nın yerel sitelerinde yer alan haberlerde SGK emeklisi Hasan Yeşil'in ikramiyenin kendisine çıktığını büfeden öğrendiği bilgileri yer almıştı.

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9 / 21 MUSTAFA SAVGAN: 4 KEZ İKRAMİYE KAZANDI, YİNE DE FAKİRLİKTEN KURTULAMADI Mustafa Savgan tam 4 kez ikramiye kazandığı ve iflas ettiği haberleriyle sık sık basında yer almıştı. Kendisi 1979'da 100 bin liralık ilk ikramiyesini kazandı. 1982'de yeniden 30 milyon lira tutturdu. 1984'te 15 milyon lira 1987'de ise 2 milyon lira kazandı. Belgeseli çekildiğinde ise hala ayakkabı boyacılığı yapıyordu. 12 Aralık 2014 tarihinde kaldığı bir yakının evinde hayata gözlerini yumdu.

10 / 21 MEHMET SAĞIROĞLU: SOĞUKTAN DONDU, SEFALET İÇİNDE ÖLDÜ Milli Piyango'dan 39 yıl önce büyük ikramiye kazanan Mehmet Sağıroğlu ise 2008 yılında Denizli'nin Sarayköy İlçesi'ne bağlı Tırkaz Köyü'ndeki barakasında, soğuktan donarak yaşamını kaybetti.Çiftçilik yapan Sarıoğlu, Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi kazanınca, İstanbul'a taşındı. Uzun yıllar İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yaşayan Mehmet Sarıoğlu, kazandığı büyük ikramiyeyi 10 yılda bitirdi. Yeğeni, ölümünün ardından yaptığı açıklamada büyük ikramiye çıktıktan sonra amcasının yakasını şanssızlıkların bırakmadığını belirterek, “Amcam sefalet içinde öldü” demişti.

11 / 21 MEHMET SARIOĞLU: YAPAYALNIZ, DONARAK ÖLDÜ Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Tırkaz köyünde 40 yıl önce Milli Piyango biletine büyük ikramiye çıkan Mehmet Sarıoğlu'nun öyküsü de farklı değil. Bir anda zengin olunca şaşkına dönen Sarıoğlu, önce köyünde bir ev yaptı. Zamanla diğer talihlilerin hatalarını tekrarlayınca bakıma muhtaç hale geldi. Devletten aldığı yaşlılık maaşıyla geçimini sürdürürken evi yandı. Köylüler aralarında topladıkları paralarla evi tamir ettirdi. Kimsesi olmayan ve hiç evlenmeyen Sarıoğlu, donarak hayatını kaybetti.

12 / 21 ORHAN ULUSOY: KIZI EVDEN KAÇTI, İŞLERİ BATIRDI 1984'de aldığı bilete 7 milyon lira isabet eden Orhan Ulusoy'un huzur içindeki hayatı ancak 3 sene sürdü. İşleri ters gittiği için kızı evi terk etti. Oto yedek parça dükkanı bulunan ve minibüsçülükle uğraşan Ulusoy, parayı soğan ve fasulye işine harcadı. Üst üste 3 yıl istediği kazancı elde edemeyince iflas etti. 4'ü erkek 8 çocuğu olan Ulusoy, "Hiç rahat yaşantım olmadı. Bir arkadaşım 'bu para sana felaket getirir' demişti, dediği çıktı” şeklinde konuştu.

13 / 21 AHMET BAYRAM: İLK İŞ PERUK ALDI, SONRA CANINA KIYDI Erzurumlu Ahmet Bayram, uzun süredir işsizdi. Üstelik 9 çocuk babasıydı. O da ümidini büyük ikramiyeye bağlamıştı. 2005'te çeyrek biletine 1 milyon 250 bin TL çıktı. İlk iş olarak peruk alan Bayram, İstanbul'a yerleştikten sonra eşini de boşadı. Kendisini eğlenceye veren Bayram, bir süre sonra gece kulübünde tanıştığı kadınla evlendi. Bu izdivaç, sonun başlangıcıydı. Borca battı, karısının gayrimenkulleri satmayı reddetmesi üzerine bunalıma girerek canına kıydı.

14 / 21 SÜLEYMAN ORHAN: ALIN TERİYLE KAZANDIĞI BİLE GİTTİ Samsun'da 17 yıl önce Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan Süleyman Orhan'ın hayatı hiç de beklemediği şekilde değişti. Parayı aldıktan sonra şanssızlıklar peşini bırakmadı. Ticarete atıldı ancak yaptığı her işten zarar etti. Aklı başına geldiğinde artık çok geçti. Orhan, o zor günleri şöyle anlattı: "Helal olmadığını biliyordum. İkramiyeden geriye kısa sürede 5 kuruş kalmadı. Hiçbir hayrını görmedim. Üstelik daha önce alın terimle kazandığım birikimim de gitti. Tavsiyem, kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın.''

15 / 21 YEŞİM AKYOL: HERKES KARISINI, O KOCASINI BOŞADI Genelde büyük ikramiyeyi kazanan erkekler, ilk iş olarak karılarını boşar. Peki ya o kadar para bir kadına çıkarsa ne olur? Bir şey değişmiyor, sonuç yine aynı. 2003'te Yeşim Akyol'a o zamanın parasıyla 2 trilyon lira çıktı. Akyol, kavga etmeye başladığı 8 yıllık eşinden boşandı. Kocası, "Para çıkınca çok değişti” dedi.

16 / 21 CEM POSTACI: NEREDEN ALDIM O BİLETİ! Milli Piyango'nun 1990 yılbaşı çekilişinde 1 milyar 250 milyon lira kazanan Adanalı Cem Postacı, 6 yıl sonra oğlunu trafik kazasında kaybetti. "Talih kuşu bize huzur değil, felaket getirdi” diyen Postacı, "Kazandığım ikramiyeyle emlak işine girdim. Ardından iflas ettim. İşlerim bir dönem çok iyi gitti ancak hiç tanımadığım kişiler, akrabam olarak karşıma çıktı. Her şeyimi kaybettikten sonra şimdi yüzüme bakan yok. Yuvam dağıldı. Geriye emekli maaşım kaldı. Keşke o bileti almasaydım da o para çıkmasaydı” ifadelerini kullandı.

17 / 21 İngiltere'de 2012 yılında 148 milyon sterlinlik büyük ikramiyeyi kazanan İngiliz Adrian ve Gillian Bayford çifti önce kendilerine bir şato almıştı. 2 yıl sonra ise boşandıkları haberi basında yer almıştı.

18 / 21 Lotodan 165 milyon dolar kazanan İngiliz Dave ve Angela Dawes çifti de para anlaşmazlığı sonucu boşandı.

19 / 21 75 milyon dolar kazanan Les ve Samantha Scadding çifti ise lüks hayatın içinde birbirlerinden uzaklaştığı için ayrıldı.

20 / 21 MUSTAFA SAVGAN: ZEVK-Ü SEFAYA DALDI, BOYACILIĞA GERİ DÖNDÜ İstanbul Cağaloğlu'nda 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Savgan, paranın mutluluk getirmediği 'piyango tiryakileri'nden biri. Hem öksüz hem yetim büyüyen Savgan'ın hikayesi ilginç. 1978'de Adana'dan çobanlık yaparken şehrin plakasından esinlenerek üzerinde 7 tane 0 olan piyango bileti alır. Çekilişte 10 bin lira kazanır. Parayla 2 ev alır. Bir yandan da şans oyunlarına devam eder. Eğlence hayatına kendini kaptırınca varını yoğunu kaybeder. Yine de vazgeçmez. Savgan, hâlâ ayakkabı boyacısı...