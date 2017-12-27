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Sefalet içinde öldüler! İşte büyük ikramiyeyi kazananların ilginç hayat hikayeleri

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 27.12.2017 08:40 | Son Güncelleme 7 saat önce

Herkesin merak ettiği bir soru var; Türkiye'de bu piyangolar kime çıkıyor, ve sonra neler oluyor? İşte size ülkemizdeki piyango talihlileri ve inanılmaz hikayeleri...

İşte Türkiye'deki 'piyango zenginleri' ve inanılmaz hikayeleri

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61 milyonluk Milli Piyango Yılbaşı İkramiyesi için nefesler tutuldu...İstanbul Eminönü'nde Nimet Abla önünde kuyruklar oluşuyor. Prof. Dr. Hatice Özyıldız Güz ise vatandaşların çok büyük beklenti içine girmeleri halinde, bilete ikramiye isabet etmeyince aynı büyüklükte bir hayal kırıklığı yaşayacaklarını belirterek uyarıyor. Bir de ikramiyenin mutluluk getirmedikleri var...
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Psikiyatri Profesörü Güz, "Beklenti ne kadar çok olursa sonrasında hayal kırıklığı da aynı büyüklükte olur. Kişi kendisini daha çaresiz, umutsuz, keyifsiz hissedebilir. Yaşamın bir anlamı olmadığı, elinde başka bir şans kalmadığı gibi düşüncelerle depresif belirtiler gösterebilir. Bu nedenle çok büyük bir beklenti içine girmemek gerekir" diyor.
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Büyük ikramiye çıkan kişilerin psikolojik durumuyla ilgili değerlendirmede de bulunan Prof.Dr. Hatice Özyıldız Güz, "Büyük ikramiyenin çıktığını öğrendiği takdirde kişi ya bir şokla sevinç yaşayabilir ya da korkuya kapılıp ne yapacağını bilemeyebilir. İkramiye çıktığı takdirde nasıl ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız, para yönetimi ile ilgili başarısız olup buna paralel olarak daha büyük sorunlar yaşayıp, hayatınızı daha olumsuz hale de getirebilirsiniz" uyarısında bulunuyor.
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TALİHLİ HAMAM' DİYE HABER OLMUŞTU...

TALİHLİ HAMAM' DİYE HABER OLMUŞTU...
Bir de paranın mutluluk getirmediği, acı öyküler var. Edirne’nin Süloğlu İlçesi’nde hamallık yaparak geçimini sağlarken 3 yıl önce Süper Loto’dan 11 milyon lira kazanan evli 2 çocuk babası 40 yaşındaki Fuat Özdemir, Ağustos 2017'de siroz hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde akşam hayatını kaybetti. Özdemir'in bir dönem parasını mafyaya kaptırdığı ve kendisini koruması için Karagümrük Çetesi lideri Nuri Ergin’in oğullarına da para verdiği öne sürülmüştü. Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra yaklaşık 50 kişi katıldı.
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Özdemir, 2014 yılı Eylül ayında Süper Loto’dan 11 milyon 345 bin 642 lira ikramiye kazandı. Hayatı bir anda değişerek yaşadığı ilçeden ayrılan Özdemir, kazandığı parayı nasıl kullanacağını bilemeyince yanında hamal olarak çalıştığı patronu B.A.dan yardım istedi.Bir süre sonra Edirne Cumhuriyet Savcılığına giden Fuat Özdemir, patronu B.A.nın kendisini kandırarak kazandığı 11 milyon liranın 5 milyon 300 bin lirasını aldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, patron B.A.nın hesaplarına mahkeme kararıyla tedbir koydu. Yerel mahkeme kupona ortak oldukları yönündeki karar vermesinin ardından dosya Yargıtay’a gitti.
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BAŞI DERTTEN KURTULMADI

BAŞI DERTTEN KURTULMADI
Gecekonduda yaşarken lüks ev ve otomobil alan Özdemir kaza yaptı. Yakınlarına ev alıp, bayramlarda ise çevresine yardım etti. Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi’ndeki 5 katlı iş merkezinin 4'ncü katından büro satın aldı. Ancak büro önünde farklı zamanlarda silahlı saldırıya uğradı. Saldırılar sırasında kurşunlardan biri Özdemir’in bürosunun camına isabet etti. Bu dönemden sonra parasını mafyaya kaptırdığı öne sürülen Fuat Özdemir’in kendisini koruması için Karagümrük Çetesi lideri Nuri Ergin’in oğullarına da para verdiği öne sürüldü.
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HASAN YEŞİL

HASAN YEŞİL
Milas’ta 2014 yılının Eylül ayında Şans Topu adlı piyango çekilişinden 687 bin liralık ikramiye ile gündemine gelen Hasan Yeşil Kasım 2017'de yaşamına son vermişti. Hasan Yeşil, 2014 yılında Şans Topu talihlisi olduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Muğla'nın yerel sitelerinde yer alan haberlerde SGK emeklisi Hasan Yeşil'in ikramiyenin kendisine çıktığını büfeden öğrendiği bilgileri yer almıştı.
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MUSTAFA SAVGAN: 4 KEZ İKRAMİYE KAZANDI, YİNE DE FAKİRLİKTEN KURTULAMADI

MUSTAFA SAVGAN: 4 KEZ İKRAMİYE KAZANDI, YİNE DE FAKİRLİKTEN KURTULAMADI
Mustafa Savgan tam 4 kez ikramiye kazandığı ve iflas ettiği haberleriyle sık sık basında yer almıştı. Kendisi 1979'da 100 bin liralık ilk ikramiyesini kazandı. 1982'de yeniden 30 milyon lira tutturdu. 1984'te 15 milyon lira 1987'de ise 2 milyon lira kazandı. Belgeseli çekildiğinde ise hala ayakkabı boyacılığı yapıyordu. 12 Aralık 2014 tarihinde kaldığı bir yakının evinde hayata gözlerini yumdu.
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MEHMET SAĞIROĞLU: SOĞUKTAN DONDU, SEFALET İÇİNDE ÖLDÜ

MEHMET SAĞIROĞLU: SOĞUKTAN DONDU, SEFALET İÇİNDE ÖLDÜ
Milli Piyango'dan 39 yıl önce büyük ikramiye kazanan Mehmet Sağıroğlu ise 2008 yılında Denizli'nin Sarayköy İlçesi'ne bağlı Tırkaz Köyü'ndeki barakasında, soğuktan donarak yaşamını kaybetti.Çiftçilik yapan Sarıoğlu, Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi kazanınca, İstanbul'a taşındı. Uzun yıllar İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yaşayan Mehmet Sarıoğlu, kazandığı büyük ikramiyeyi 10 yılda bitirdi. Yeğeni, ölümünün ardından yaptığı açıklamada büyük ikramiye çıktıktan sonra amcasının yakasını şanssızlıkların bırakmadığını belirterek, “Amcam sefalet içinde öldü” demişti.
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MEHMET SARIOĞLU: YAPAYALNIZ, DONARAK ÖLDÜ

MEHMET SARIOĞLU: YAPAYALNIZ, DONARAK ÖLDÜ
Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Tırkaz köyünde 40 yıl önce Milli Piyango biletine büyük ikramiye çıkan Mehmet Sarıoğlu'nun öyküsü de farklı değil. Bir anda zengin olunca şaşkına dönen Sarıoğlu, önce köyünde bir ev yaptı. Zamanla diğer talihlilerin hatalarını tekrarlayınca bakıma muhtaç hale geldi. Devletten aldığı yaşlılık maaşıyla geçimini sürdürürken evi yandı. Köylüler aralarında topladıkları paralarla evi tamir ettirdi. Kimsesi olmayan ve hiç evlenmeyen Sarıoğlu, donarak hayatını kaybetti.
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ORHAN ULUSOY: KIZI EVDEN KAÇTI, İŞLERİ BATIRDI

ORHAN ULUSOY: KIZI EVDEN KAÇTI, İŞLERİ BATIRDI
1984'de aldığı bilete 7 milyon lira isabet eden Orhan Ulusoy'un huzur içindeki hayatı ancak 3 sene sürdü. İşleri ters gittiği için kızı evi terk etti. Oto yedek parça dükkanı bulunan ve minibüsçülükle uğraşan Ulusoy, parayı soğan ve fasulye işine harcadı. Üst üste 3 yıl istediği kazancı elde edemeyince iflas etti. 4'ü erkek 8 çocuğu olan Ulusoy, "Hiç rahat yaşantım olmadı. Bir arkadaşım 'bu para sana felaket getirir' demişti, dediği çıktı” şeklinde konuştu.
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AHMET BAYRAM: İLK İŞ PERUK ALDI, SONRA CANINA KIYDI

AHMET BAYRAM: İLK İŞ PERUK ALDI, SONRA CANINA KIYDI
Erzurumlu Ahmet Bayram, uzun süredir işsizdi. Üstelik 9 çocuk babasıydı. O da ümidini büyük ikramiyeye bağlamıştı. 2005'te çeyrek biletine 1 milyon 250 bin TL çıktı. İlk iş olarak peruk alan Bayram, İstanbul'a yerleştikten sonra eşini de boşadı. Kendisini eğlenceye veren Bayram, bir süre sonra gece kulübünde tanıştığı kadınla evlendi. Bu izdivaç, sonun başlangıcıydı. Borca battı, karısının gayrimenkulleri satmayı reddetmesi üzerine bunalıma girerek canına kıydı.
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SÜLEYMAN ORHAN: ALIN TERİYLE KAZANDIĞI BİLE GİTTİ

SÜLEYMAN ORHAN: ALIN TERİYLE KAZANDIĞI BİLE GİTTİ
Samsun'da 17 yıl önce Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan Süleyman Orhan'ın hayatı hiç de beklemediği şekilde değişti. Parayı aldıktan sonra şanssızlıklar peşini bırakmadı. Ticarete atıldı ancak yaptığı her işten zarar etti. Aklı başına geldiğinde artık çok geçti. Orhan, o zor günleri şöyle anlattı: "Helal olmadığını biliyordum. İkramiyeden geriye kısa sürede 5 kuruş kalmadı. Hiçbir hayrını görmedim. Üstelik daha önce alın terimle kazandığım birikimim de gitti. Tavsiyem, kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın.''
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YEŞİM AKYOL: HERKES KARISINI, O KOCASINI BOŞADI

YEŞİM AKYOL: HERKES KARISINI, O KOCASINI BOŞADI
Genelde büyük ikramiyeyi kazanan erkekler, ilk iş olarak karılarını boşar. Peki ya o kadar para bir kadına çıkarsa ne olur? Bir şey değişmiyor, sonuç yine aynı. 2003'te Yeşim Akyol'a o zamanın parasıyla 2 trilyon lira çıktı. Akyol, kavga etmeye başladığı 8 yıllık eşinden boşandı. Kocası, "Para çıkınca çok değişti” dedi.
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CEM POSTACI: NEREDEN ALDIM O BİLETİ!

CEM POSTACI: NEREDEN ALDIM O BİLETİ!
Milli Piyango'nun 1990 yılbaşı çekilişinde 1 milyar 250 milyon lira kazanan Adanalı Cem Postacı, 6 yıl sonra oğlunu trafik kazasında kaybetti. "Talih kuşu bize huzur değil, felaket getirdi” diyen Postacı, "Kazandığım ikramiyeyle emlak işine girdim. Ardından iflas ettim. İşlerim bir dönem çok iyi gitti ancak hiç tanımadığım kişiler, akrabam olarak karşıma çıktı. Her şeyimi kaybettikten sonra şimdi yüzüme bakan yok. Yuvam dağıldı. Geriye emekli maaşım kaldı. Keşke o bileti almasaydım da o para çıkmasaydı” ifadelerini kullandı.
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İngiltere'de 2012 yılında 148 milyon sterlinlik büyük ikramiyeyi kazanan İngiliz Adrian ve Gillian Bayford çifti önce kendilerine bir şato almıştı. 2 yıl sonra ise boşandıkları haberi basında yer almıştı.
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Lotodan 165 milyon dolar kazanan İngiliz Dave ve Angela Dawes çifti de para anlaşmazlığı sonucu boşandı.
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75 milyon dolar kazanan Les ve Samantha Scadding çifti ise lüks hayatın içinde birbirlerinden uzaklaştığı için ayrıldı.
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MUSTAFA SAVGAN: ZEVK-Ü SEFAYA DALDI, BOYACILIĞA GERİ DÖNDÜ

MUSTAFA SAVGAN: ZEVK-Ü SEFAYA DALDI, BOYACILIĞA GERİ DÖNDÜ
İstanbul Cağaloğlu'nda 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Savgan, paranın mutluluk getirmediği 'piyango tiryakileri'nden biri. Hem öksüz hem yetim büyüyen Savgan'ın hikayesi ilginç. 1978'de Adana'dan çobanlık yaparken şehrin plakasından esinlenerek üzerinde 7 tane 0 olan piyango bileti alır. Çekilişte 10 bin lira kazanır. Parayla 2 ev alır. Bir yandan da şans oyunlarına devam eder. Eğlence hayatına kendini kaptırınca varını yoğunu kaybeder. Yine de vazgeçmez. Savgan, hâlâ ayakkabı boyacısı...
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Türkiye'de piyango çekilişleri genelde çeyrek bilete isabet ediyor ve ikramiye 4'e bölünüyor.
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Anahtar Kelimeler:
milli piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
15 milyonun aylık faizi yaklaşık 180bin TL hiçbirşey yapmadan sadece aylık faiziyle 2 ayda bir güzel bir ev alabilir, 5 ayda bir dükkan alabilir. Adam olana zekası olana bu para bitmez, haa sen parayı buldun kumara, kadına koşarsan dayanmaz hiçbir para. Yaşam standardın yükselecek ama har vurup harman savurmayacaksın. 180bin TL'nin 20 binini ye gerisini at köşeye kardeşim, Yılda bir kez 180 binin hepsini ye bir ayda krallar gibi gez toz eğlen, tatilini yap. Hastalıkta ölümde Allahtan bak ona boynumuz kıldan ince.
@thepain Kesinlikle katılmıyorum. Zira şans oyunlarından ve çekilişlerinden kazanılan paraların insanın başına ne felaketlerin getirdiğini görüyoruz ve duyuyoruz. nedeni de Allah cc. haram kıldığı içindir. % 100 kazanma ihtimali olan Allah'ın bize göstermiş olduğu yolu bırakıp, kazanma ihtimali milyonda bir olan saçmalıklara servet para bağlamak bence akıl karı değildir.
@thepain tabii bir akilli sensin bankanın faizi paranın değer kaybına gore olur bak doların euronun faizine %1 2 para dediğin yatırım için ama senin gibi kullanmayı bilmeyen insana çıkarsa karıyla kızla faizle yamultur
@m.alideniz Peki haram diyorsun bu başımızdakiler bu kadar haram yerken onlara niye bişey olmuyor çok merak ediyorum.Bize haram onlara helal gaiba...
@thepain demekki haram değil mantığını kullan
Alın teri dökmeden kazanılan haram para başa beladır..
haramın binası olmaz derlerdi
bende bilet almasamıydım acaba
Çeyrek aldım 15 milyon çıksın atarım bankaya aylık 75 bin faizi var. Ayda 75 bini nerede yiyecem ki hayatıma aynı şekilde devam ederim Kredi Çeker ev alırım 20 bini ev taksitine gitsin bi kredi çeker araba alırım 10 binide ara taksitine gitsin kaldımı 45 bin onunlada 1 ay gül gibi geçinirim 15 milyona dokunmam bile kimseyede zırnık yok akraba arkadaş dost falan hikaye hepsi akbaba habetdekilerin hepsi enayi kendi sonlarını hazırlamışlar belliki kafa yok
@Serkanaydogar onlarda aynı senin gibi düşünüyordu;))) kendini kandırma haram para kimseye huzur vermiyor bu kadar basit
15 milyon çikiyo kredi çekip ev araba alacakmiş :D akşamada çekirdek çitleyip dizi izle bari. imkansiz blader normal hayatin mecburen değişecek ve batacaksin.
hiç kimse şunu sormuyor ? Bu talihlilerin bilgileri Mafyaların eline nasıl geçiyor ? Millipiyango idaesinden birileri mi ? yoksa hesap açtıkları banka personeli mi bu adamları deşifre ediyor ? Haram Helal ayağına da kimse girmesin, Yılbaşında 80 milyonluk ülkede 37 milyon bilet satılıyor, ayda 4.2 milyon şans oyunu kolonu oynanıyor, lafa gelince herkes müslüman, Şans oyunlarına gelince haram kul hakkı yemeye gelince dibini sıyırana kada yiyor herkes
İdrar da bir sudur ama pistir.Bir damla idrar bir bidon suyu kirletir, o suyla abdest alınmaz.Haram parayla hayır işlense de kabul olmaz.İçki,kumar ve fal okları şeytan işi pisliklerdir.Şeytanın pisliğine batan insan,trilyonlar kazansa ne olur? Allahın emrini dinlemeyip cüzi iradesiyle piyango (kumar) bileti aldığı için milyonlar kazansa da sonu hüsrandır.
@vatandas1953 vergisi alınan para. ayrıca kimsenin alnına silah dayamıyorlar illa alacaksın diye o yüzden bence haramlık bişey yok
@sernurozturk silah dayayıp illa aldırsalar haram olmaz.Haram olması zaten kendi iradesiyle bileti almasından kaynaklanıyor. Vergisinin ödenmesi o parayı haramlıktan çıkarmaz.Binlerce kişi ağlarken biri-ikisi gülüyorsa,kazançta alın teri yoksa o para haramdır.
anca harcayamayan salaklar haber oluyor da ondan. neden diğerleri haber olmuyor? kazanıp insan gibi yaşayan bunun yüz katı insan vardır.
@lindentea3 şimdiden battın olum işte :D işte bütün mesele bu haramı yerken harama bulaşıcan işi gücü bırakıp yeme peşine düşecen olay bu işte sona belli
@lindentea3 --yok dediğin oran daha azdır mesela benim tanıdığım arkadaş 2005 sayısal büyük ikramiye talihlisi başına gelenler bunlarla aynı 2005 de babasına 1 milyon 300 bin bugünüün parasıyla 10 trilyon de izmir bucada 2 katlı evleride vardı onu satarak gittiler arada akrabalarıan sordum ne yapıyorlar diye berbat haldeler iş batırmışlar tefecielere düşmüşler 2007 öğrendim bir tane gece konduda emekli maaşıyla geçiniyor diye 2 katlı evdende oldular koca aile mahvoldu gitti 2 yılda hayatları mahvoldu gitti dikkat edersen parayı batırmayanlarda var ama evladını kaybeden mi ararsın hastalanan mı
O parada tüm türkiyenin gözü var. Hayır gelmez. Gelmemişte.
parayıı yemeyiii bilmeyincee sonuunn buu olurr malefess. bu. para cıkar isee. sadece yiyeceksin. başka hiçbir işee yarwmaz zatenn
bende dün kahvede okey oynarken biletcimiz geldi hadi kazansin dedim aldim, keşke almasaydim diyom şimdi. herkes atmiş sallamiş yok öyle yaparim yok böyle yaparim diye. ama 2 kişi kapiya silahla geldigi zaman al abi hepsi senin olsun derler. cunku senin kaybedecegin ailen var. silahla gelenler her zaman maşadir. şans oyunlarini 2013 te biraktim bagimli olmuştum. allah tekrar yaşatmasin, harama ümit baglatmasin. elim ayagim saglam giderim calisirim. herkese saygilar.
Bi çıksında haram olsun razıyım
Haram diyenlere duyurulur, şöyle etrafına bak bakim, helal ile zengin olan kaç kişi, fakire piyangodan çıkınca haram,, zengin ; işçinin hakkını yer helal, düşük kalite ham madde ile yaptığı malı fahiş fiyatla satar helal, ihaleye fesat karıştır helal,, oh ne ala zengine helal fakire haram,,,bırakın bu kafayı
Haram olan şeye kesinlikle girmem, hiç kimsenin de girmesini de istemem. Allah hidayet etsin.
Paranın ne olduğunu bilmeyen çulsuzun eline o kadar parayı verirsen yoldan çıkar ,hayatıda biter. Birkaç kötü örneği medya haber yapıyor,heray büyük iramiyeler çıkıyor insanlara,başına kötü bir şey gelmiyor bunların, olsa duyulurdu.Parayı ancak zeka sahibi insanlar değerlendirebilir,doğru ellerde yatırıma dönüşür bir sürü insan faydalanır.Çıksında çulsuza çıkmasın,değerlendirebilecek birilerine çıksın.
bilip bilmeden haram dır diye yorum yapan israşloğulları İsraillilerin yaydığı islamı yaşıyorsunuz birde kalkmış gelmiş buradan yalan yanlış yorum yaparak günaha giriyorsunuz insan kafayı kullanmazsa para elinden gide başına gelenlerin bu parayla alakası yok bu para olmasaydıda başına o olanlar gelecekti
ah bi çıksada bende kendimi denesem
Parayı kullanmasını bilmezsen, helal para bile gider elden. Haram para yar olmasaydı kul hakkı yiyenlere yar olmazdı. Etrafınıza bakın alın teriyle zengin olan kaç kişi tanıyorsunuz.
Atalarımız ne demiş haydan gelen huya gider. Allah verecekse helalinden versin
BAHALE GARDAŞ HAFTADA 4 ÇEKİLİŞ SAYISAL GURUBUNDAN 2 DE MİLLİPİYANGODANDA TOPLAM DA AYDA 6 ÇEKİŞİLİŞ YILBAŞINIDA EKLERSEN YILDA EN AZ 80 KİŞİYE İKRAMİYE ÇIKIYOR bunca yıldada 21 tane batanın bulmuş haber yapıyon 1978 DEN BERİ36 YILDA KAÇ KİŞİYE İKRAME ÇIKMIŞ BİDE ONUYAZ
diyanet haram fetvası verdi diye bir sürü laf etdiler bu kadar beklintisi olan insanların parasını alıyorsun bu paradan Hayır gelmez
bunca ikramiyeden sefalete düşen sayısına bak. bunlar ahmak sa millet napsın. boşverin. kafası çalışan adam zaten parayı nasıl yöneteciğini bilir. ben şahsen ilk etapta yurt dışında yaşarım. 3-5 sene sonra geri gelirim.
arkadaşlar çıkan kişilere bir bakın ayakkabı boyacısı hammal v.s bu milli piyango binlerce kez çekilmiş arada parayı kullanamayan kişilerde kötü örnek olmuş akıllı olursanız bişeycik olmaz 9 adet biletim var il il toplattım :)
para ihtiyacı olana değil akıllı olana çıksın.
haydan gelen huya gider helal olmayan paradan daha ne bekliyorsun
adam parayi bulup kariyi bosamis, gecelere vurmus kendini, lüks hayat sefa sürmüs, mafyaya bulasmis sonra bu para bana sans getirmedi diye agliyor. degil 61milyon, 1 milyonu ver sen paranin degerini bilen birine bak bakalim ne oluyior
thepain adlı kullanıcı. Sen birşey okurken anlaman gerektiğini değil anlamak istediğini anlıyorsun. Burada haram paranın felaketinden bahsediliyor kimseye hayır getirmeyeceğinden bahsediliyor sen halen hangi kafadaysan artık haram olanı tekrar faize yatırıp haram üzerine haram gelen bi paradan keyif bekliyorsun. Allah ıslah etsin ne diyeyim.
TAVSİYEM UYAN OLURSA KUMAR HARİÇ ŞANS OYUNLARI OYNADIM VAKTİYLE AMA NAFİLE HİÇ İŞİM RAST GİTMEDİ; ARADA ALKOL DE KULLANDIM HİŞ İŞİM YAVER GİTMEDİ, EN İYİSİ TÖVBE ETMEK VE AKILLI OLMAK O KADAR...ALLAH'IN YOLUNDAN AYRILMAYANA CENAB-HAK GÖNÜL ZENGİNLİĞİ VERİYOR. BUNU ÇOK İYİ ANLADIM.VE MUTLUYUM ŞİMDİ..
hemen at bankaya al faizi bir de faizsiz kazanç düşünün bakalım zaten para haybeden gelmiş al 5-10 ev dükkan ver kiraya helal yoldan gelsin gelir açgözlü olursan helal geleceği az görürsen kazancının zekatını fitresini gerektiği kadar verirsen o para zaten bitmez de seni de bitirmez de
devlet koruyamıyor bu insanları böyle mafya olaylarının olacağını herkes biliyor bitirmeli devlet bu mafyaları para çıksa insana rahatla yiyemez bile
binlerce talihli var sadece uc bes kisiyi haber yaomak nekadar adaletli iyiye kullanan hic yokmu sanki
Haram para felaket getirir diyorsunuzda bu parayı iyi yönde değerlendirip başarılı olan talihlilerde var. Onlarıda örnek versenize. Hatta bir işadamı kazandığı ikramiyeyle Boluda dinleme tesisi yatırımı yapıp birçok kişiye istihdam sağlamıştı. Yukarda hikayeleri anlatılan adamların hepsi eğitimsiz alt gelir grubuna dahil kişiler. Para bu adamları tabiki yakacaktı. Bu adamlardan başka ne bekliyordunuzki.
O, 61 milyon lira ikramiye de yaklaşık Türkiye nüfusunun %99 nun gözü var.Fakir, fukara evinin ihtiyacı,cebinin harçlığını bir umut uğruna milli piyango biletine veriyor. M.P.idaresi ne yapıyor. toplayıp bir kaç kişiye dağıtıyor.o ikramiyede başkalarının gözü olduğu için çıkana yaradan çok zarar verebiliyor.
herkes onu yaparım bunu yaparım yazmış insanlar bileti neden alıyor diye düşünen yok yada geçtiğimiz yıllara nazaran bu sene aşırı alim var millet kuyrukta saatlerce bekliyor peki kardeşim neden bu sayı arttı ülkede ne oluyor insanlar asgari geçimlerini artık neredeyse gecinemeyecek yemeği nerdeyse koklayarak doycak 3 kişilik 4 kişilik aile düşün kirada oturuyorsa ekmeği suyu faturası elektriği bunlar kesiliyor ev ihtiyacı çocuğu varsa da çocuğun istediği şeyi almaması babasi için hayal kırıklığı dir çocuğuma bi bisiklet yada başka bişey alamıyorum yetmiyor diyorsa anlayacağın herkes aç
ikramiye tutsa bile kimse burda fakiri sevindiririm diyen yok bari vicdan yureginde mi yok çocuk sevindirsen zor durumda olana bi el atsan biyerinmi eksilir herkes menfaatci yardimsecerlik te bitmiş insanlıktan
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