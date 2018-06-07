Seks gurusunun en yakınındaki kişi skandalları bir bir anlattı...

Rajneesh'in en yakınındaki kişi tarikatta gizli kalan sapkınlıkları anlattı. İşte okuyanları şaşırtan detaylar...

Seks gurusunun tüm sırları ortaya çıktı!

1 / 14 Kurduğu devasa tarikatla ABD'nin göbeğinde büyük bir komün hayatı kuran ve son dönemde skandallarla gündeme gelen 'seks gurusu' lakaplı Hintli tarikat lideri Bhagwan Shree Rajneesh'in en yakınındaki isim tarikatta yaşanan skandalları anlattı.

2 / 14 Hugh Milne, seks gurusu olarak ün salan Hintli tarikat lideri Bhagwan Shree Rajneesh'in en eski müritlerinden biri. Ancak Milne, BBC İskoçya radyosuna verdiği röportajda sevgi ve saygıya dayalı aydınlanmış bir cemaat hayalinin nasıl yerle bir olduğunu çarpıcı örneklerle anlattı.

3 / 14 Edinburghlu Hugh Milne, radyo mülakatında ömrünün on yılını kendisine ilham verdiğini söylediği tarikatta ve Bhagwan Rajneesh'in çok yakın çevresiyle geçirdiğini anlattı. Ancak Bhagwan, bu süre boyunca Milne'in kız arkadaşıyla yatmaktan ya da onu ağır işçilik yapmak üzere tarlalara göndermekten geri durmamış.

4 / 14 Hugh Milne mülakatta Bhagwan'ın, müritlerinin kendisine dokunmasına izin vermeme fikrinden rahatsız oluyormuş gibi davrandığını ama gerçekte, insanların kendisine dokunmasını ya da ayaklarını öpmesini iğrenç bulduğuna dikkat çekti.

5 / 14 Bhagwan tarikatının üye sayısı, Hugh'un da bulunduğu yıllarda 20 müritten 20 bine dayanıyor. Hugh Milne (fotoğraftaki) "Bu 20 bin kişi, öyle sadece dergi satın almıyordu" diyor.

6 / 14 "Bu insanlar, evlerini, ailelerini terketmişlerdi, sahip oldukları herşeyden vazgeçmişlerdi ve haftada 60 ila 80 saat, tek kuruş almadan çalışıp yatakhanelerde konaklıyorlardı. İşte ona bu derecede bağlıydılar."

7 / 14 Müritlerinin bağlılığı bir yana lükse düşkünlüğüyle bilinen Bhagwan'ın bir ara 90 adet Rolls Royce arabası olduğu tahmin ediliyor.

8 / 14 Hugh komünden ayrılana dek Bhagwan'ın yakın çevresindeydi. Şimdi 70 yaşında Hugh Milne de alternatif inançları olan bir aileden geliyor. İskoçya'daki tek doğal doğum merkezinin bulunduğu Lanark'ta dünyaya gelen Milne'in büyükbabası, hidroterapi gibi doğal yöntemleri savunan Kingston Kliniği'nin kurucusu.

9 / 14 Osteopat olarak eğitim alan Hugh, 1973'te 25 yaşındayken kasetlerden dinlediği Bhagwan Rajneesh'in öğretisini yakından görmek üzere Hindistan'a gidiyor.Hugh, Bhagwan hakkında "Ne harika, düşünceli, sevgi dolu bir varlık" diye düşündüğünü söylüyor. "Böyle fevkalade biriyle tanışmanın varlığınız üzerinde olağanüstü etkisi oluyor. Ne harika, düşünceli, sevgi dolu bir varlık diye düşündüm." diyen Hugh Milne, onun dizinin dibinden ayrılmayıp bir şeyler öğrenmeyi arzuladığını anlatıyor.

10 / 14 Sonraki yıllarda Bhagwan hakkında "Başarısız olan Tanrı" adlı bir de kitap yazan Hugh, onu dini anlamda bir Tanrı olarak görmediğini söylüyor. "Onu son derece gelişmiş algı ve anlayış açısından olağanüstü hediyelerle donatılmış bir insan olarak düşünüyordum." diyor. Milne, 1990'da ölümünden önceki yıllarda Osho adını benimseyen Bhagwan'ı, "insanların kendisinden beklediği şekli alan bir bukalemun" olarak tanımlıyor.

11 / 14 Hugh, Bhagwan ile birebir görüşmelerini "bir hayli zihin açıcı" bulsa da başta Hindistan'da yaşamakta zorlandığını saklamıyor. Zira Bhagwan ilk 18 ay içinde Hugh'ün kız arkadaşıyla yatmaya başlıyor ve onu da Hindistan'ın en sıcak yerlerinden birinde uzak bir çiftliğe çalışmaya yolluyor.

12 / 14 Hugh, Bhagwan'a boşuna "Seks Gurusu" denmediğini, zira yaptığı konuşmalarda devamlı seks ve orgazmdan bahsettiğini ve kadın müritleriyle yattığının da gayet bilinen bir gerçek olduğunu söylüyor.

13 / 14 O zamanlar 40'lı yaşlarında olan Bhagwan, kadın müritleriyle sabahın dördünde darşan adı verilen "özel" görüşmeler yapıyor, örneğin. Hugh kız arkadaşını kıskandığını ve kendisini aşramdan tarlalara göndermelerine başta kızdığını ama bunun sonunda iyi bir amaca hizmet ettiğine kendisini inandırdığını söylüyor.