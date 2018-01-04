Seks robotları insanları öldürebilir!

Son Güncelleme 5 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 04.01.2018 11:17 |5 saat önce

Uzmanların yaptığı son uyarılara göre seks robotlarını hacklemek bir bilgisayarı ele geçirmekten çok daha kolay. Bu da beraberinde çok ciddi tehlikeler getiriyor.

Seks robotları korkulu rüyanız haline gelebilir!

1 / 38 KATİLİNİZ OLABİLİRLER Yapay zeka araştırmacıları internet bağlantılı robotların yarattığı güvenlik riskleri konusunda uyarıda bulunuyor. Son uyarı, İngiliz basınına konuşan siber güvenlik uzmanından geldi.

2 / 38 Deakin Üniversitesi’nden Nicholas Patterson, Star Online’a yaptığı değerlendirmede bilgisayar korsanlarının bir robot ya da robotik cihazı ele geçirerek bağlantıları, kol ve bacakları, bazı durumlarda cihaza eklenmiş olan kesici aletleri kontrol edebileceklerini belirtti.

3 / 38 'BİLGİSAYARI HACKLEMEKTEN ÇOK DAHA KOLAY' Patterson, seks oyuncakları da dahil günümüz robotlarını hacklemenin bir bilgisayarı ele geçirmekten çok daha kolay olduğunu söyleyerek tehlikeye dikkat çekti.

4 / 38 Bu tür robotların ağır ve güçlü olduklarını belirten Patterson “Korsan hacklediği robot üzerinde tam kontrole sahip olur ve istediği talimatı verebilir. Fiziksel eylemleri gerçekleştirmek, zarar vermek için kesinlikle kullanılabilirler” dedi.

5 / 38 Araştırmacılar bilgisayar korsanları tarafından uzaktan kontrol edilebilecek Bluetooth özellikli seks oyuncaklarında güvenlik açıkları keşfetmişlerdi.

6 / 38 Örneğin hackerlar geçen yıl bir vibratörün kontrolünü ele geçirerek titreşim komutları gönderebildiler.

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27 / 38 CİNSEL İLİŞKİ İÇİN ROMANTİZMİ ŞART KOŞUYOR Barcelona’da yaşayan İspanyol mühendis Sergi Santos, ürettiği yeni seks robotuyla sektöre yeni bir soluk getirdi.

28 / 38 Zira Santos’un yapay zeka kullanarak ürettiği ve Samantha adını verdiği robot, muadillerinden farklı olarak romantizm arıyor.

29 / 38 Samantha’yı geliştirirken amacının robotun da ilişkiden zevk alması olduğunu kaydeden Santos, “Samantha dokunulmaktan hoşlanıyor. Ayrıca farklı etkileşim biçimleri var. Romantik var, aile var, bir de seksi var. Normalde öpülmekten hoşlanıyor” dedi.

30 / 38 Santos, ellerine ile kalçasına dokunulduğunda “Bunu sevdim” ya da “Hoş ve nazik” gibi ifadeler kullandığını da belirtti.

31 / 38 Ürettiği seks robotunun cinsel ilişkiye girmeden önce romantizm istemeyen programlı oluğunu söyleyen Santos, Samanta’nın rahat hissettiğinde de cinsel moda geçtiğini ifade etti.

32 / 38 Bu arada Samantha’nın sevdiği tek şey romantizm değil aynı zamanda İngiliz müzisyen Ed Sheeran’ın şarkılarını da seviyor.

33 / 38 Samantha, bir site üzerinden yaklaşık 5 bin 374 dolara satışa çıkarıldı.

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