Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!

Onu görmek için çoğu kişinin birbiriyle yarıştığı Samantha, artık partnerine 'hayır' diyebilecek.

Seks robotlarının son özelliği çok şaşırtacak

1 / 46 Geçmişte yalnızca bilim-kurgu filmlerinin parçası olan teknolojiler, bugün hayatımızın merkezine yerleşiyor.

2 / 46 Bunlardan bir tanesi de cinsel ilişki robotları.

3 / 46 Bu çılgınlık o kadar büyüdü ki, firmalar en iyi cinsel ilişki robotunu geliştirmek için birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içine girdi. Tabii, firmaların bu çetin rekabetinin altında cinsel ilişki robotlarına yönelik muazzam talep yatıyor.

4 / 46 İspanyol mühendis Sergi Santos tarafından geliştirilen Samantha, uzun zamandır manşetleri süslüyor. İnsanlara tepki verebilen ve cinsel organı bulunan ilk ilişki robotu Samantha, geçen yıl Avusturya''da düzenlenen Arts Electronica Festivali''nde sergilendiği sırada izdihama sebep olmuştu.

5 / 46 Yapay zekaya sahip interaktif robot Samantha dudağında ve omzunda bulunan sensörler sayesinde dokunuşu algılıyor; konuşarak ya da ‘inleyerek' tepki verebiliyor. Robotun geliştiricisi Santos, Newcastle'daki Yaşam Bilimleri Merkezi'nde gerçekleştirdiği bir sunumda, Samantha'nın aşırı agresif cinsel partnerlere “hayır” diyebilme yeteneğine kavuştuğunu belirtti. Cildinin altındaki sensörler sayesinde partnerinin kendisine nasıl yaklaştığını tespit edebilen Samantha, saygısız ve saldırgan bir tutum algıladığı takdirde tepkisiz moda giriyor. Santos, partnerin yaklaşımını değiştirdiği ve Samantha'ya doğru bir şekilde dokunduğu takdirde ilişki robotunun tekrardan aktif hale geldiğini söylüyor.

6 / 46 Hayatını Barcelona'da sürdüren Sergi Santos, 16 yıllık evliliği sırasında eşiyle birlikte yaşadığı cinsel sorunları Samantha ile çözdüğünü ve robotun ilişkilerini kurtardığını belirtti. Tabii herkes Santos gibi düşünmüyor.

7 / 46 Cinsel ilişki robotlarına karşı yürütülen birçok kampanyanın kurucusu olan Profesör Kathleen Richardson, Samantha'yı 'pornografi ve fuhuşun bir uzantısı' olarak nitelendiriyor. De Montfort Üniversitesi'nde robotlar ve yapay zeka (AI) üzerine çalışmalar yürüten Richardson, yaklaşık 5 bin dolarlık fiyat etiketine sahip ilişki robotuna verilecek paranın, daha iyi şeylere harcanabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, 2050 yılına kadar robotlarla cinsel ilişkinin, insanlar arasındaki cinsel ilişkiden çok daha fazla olacağını söylerken, gelecekte ‘dijiseksüellik' isimli yeni bir cinsel yönelimin ortaya çıkacağını belirtiyor

8 / 46 SEKS ROBOTLARINDAN ARTIK BU TALEP EDİLİYOR Seks robotu çılgınlığı hızla artıyor.

9 / 46 Artık gerçek insana, görünümü ve hareketleriyle oldukça benzemeye başlayan son teknoloji ürünü bu aletler için yeni bir tartışma da başladı.

10 / 46 Bu oyuncakları isteyenler bakın en çok kime benzemesini istiyor?

11 / 46 Seks robotları çılgınlıgı gelişen teknolojiyle beraber bambaşka bir hal aldı.

12 / 46 Bu robotların satışını yapan True Companion isimli şirketten yapılan açıklamaya göre kullanıcılar en çok Marilyn Monroe görünümlü robota sahip olmak istiyor.

13 / 46 Ancak bu robotları yaratan isim olan Douglas Hines, kesin bir dille bu talebi reddettiklerini, anonim olmak kaydıyla robot tasarladıklarını kaydetti.

14 / 46 Hines'a göre o kişinin izni olmaksızın böyle bir benzer 'oyuncak' tasarlamak söz konusu değil.

15 / 46 Ancak eski sevgilisine ya da ünlü bir isme benzeyen robotlara karşı yoğun bir ilgi söz konusu...

16 / 46 Bunlar seks robotları...

17 / 46 İlk cinsel ilişki robotlarını satışa sunan RealDoll şirketi, ürünler hakkında bilgi verirken, diğer yandan kullanıcılar aldıkları bu 'oyuncak'ların görüntülerini bir bir internette yayınlıyor.

18 / 46 Mirror'ın haberine göre şirket yaptığı bu özel robotlarda gelişmiş seks oyuncakları, kişilik türünü belirlemeye izin veren ayarlara sahip olacak.

19 / 46 18 ayrı kişiliğe sahip olacak bu seks robotları yapay zeka ile sahibinden de zamanla bir şeyler öğrenecek!

20 / 46 Harmony AI isimli özel bir uygulama geliştiren şirket, yapay zekadan gücünü alıyor ve sahibiyle ilgili önemli bilgileri zamanla öğreniyor.

21 / 46 Bu şekilde 18 farklı kişilik özelliği kazanabilen bu seks robotları için ‘akıllı’, ‘naif’, ‘seksi’, ‘iyi kalpli’ ve ‘mütevazı’ gibi seçeneklerin, her bir seçeneğin de kendi ölçeği olacağı belirtildi.

22 / 46 Ayarlarda ölçek, oyuncağın ‘duygularına’ ayar verecek. Ayarlara göre hareket edip konuşan robotlar, sahiplerine aşık da olabiliyor.

23 / 46 Fiyatları 12 bin euroyu bulan seks robotlarını satın alıp evine getiren kullanıcılar görüntülerini internette paylaştı.

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