Servet değerindeki 200 yıllık keşif yer altından çıktı

Jeologlar, 1853'te yapıldığı düşünülen gizli yollarda pek çok sürprizle karşılaştı.

Yer altındaki servetlik keşifler

1 / 49 Jeologların Napoli, Monte di Dio'da yaptığı incelemeler sırasında yer altında birbirine bağlı tarihi geçiş yolları, tüneller, mağaralar bulundu.

2 / 49 Ancak asıl ilginç olan bu keşif değildi, tamamen başka bir şeydi.

3 / 49 Herkesi şaşırtan olay bu tünellerde bulunan artık antika diyebileceğimiz otomobiller, savaş sırasında kaybolmuş parçalanmış Aurelio Padovani'nin yaptığı faşist döneme ait anıtlar, motosikletler olmasıydı.

4 / 49 Yapılan keşif tam olarak Piazza del Plebiscito'nun 150 metre altındaydı.

5 / 49 Buraya Galleria Borbonica adı verildi. 1853'te yapıldığı anlaşılan çok katlı Bourbon Tünel Ağı 1022 metre karelik bir alanı kapsıyor. Tünelin inşasını II. Ferdinand yaptırmıştı.

6 / 49 Daha İtalya'da henüz birliğin sağlanmadığı, devrim rüzgarlarının estiği günlerde askerlerin ve atların askeri birliklerinden Kraliyet Sarayı'na gizlice gitmesini sağlamak için yapıldığı anlaşılan tüneller gizli bir tarihi de saklıyor.

7 / 49 Tüneller ayrıca sarayın su ihtiyacını karşılayan sarnıçlara da sahip. II. Dünya Savaşı tüneli bir kez daha gündeme getirdi.

8 / 49 İnsanlar hava bombardımanlarından korunmak için bu tünelleri sığınak olarak kullanmaya başladı. Bazen dini törenler yapmak için de kullanıldı.

9 / 49 Ayrıca evsizler de bir dönem burada barınıyor, sevgililer burada buluşuyordu. 1950'ye kadar öyle ya da böyle kullanılan Galleria Borbonica 1950'lerde terkedildi ve unutuldu.

10 / 49 Uzun süre kullanılmayan bu tüneller şehrin küçük olması nedeniyle 1970'lerde otopark gibi kullanıldı. Hatta kaçak otomobillerin saklandığı yer olarak da biliniyor.

11 / 49 2005'te tesadüfen yeniden keşfedildikten sonra 2010'da ziyarete açılan tünellerin kaderi 2 yıl sonra değişti.

12 / 49 2012 yılında Tononi Persico adlı 90 yaşında bir adam Napoli'li jeolog Gianluca Minin'e II. Dünya Savaşı sırasında saklandıkları bu tünellerden bahsedince Galleria Borbonica'yı turistik olarak değerlendirmek için çalışmalara başlandı.

13 / 49 Yaşlı adamın hatırladığı bilgilerle tünelin çok daha geniş olduğu ve Piazza del Plebiscito ile Serra di Cassano Sarayı'nın arasındaki bölgede olduğu tespit edildi.

14 / 49 3 yıllık bir çalışma sonucunda Aralık 2015'te Galleria Borbonica müze olarak ziyaret edilebilir bir hale getirildi.

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20 / 49 Rusya'da 2.Dünya Savaşı'na ait bir valiz bulundu. İçinden çıkanlar ise herkesi şaşırttı...

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33 / 49 ABD'nin San Francisco kentinde, inşaat işçileri kazdıkları bir evin altında bronz ve camdan yapılmış bir tabut buldular.

34 / 49 Tabutun ön kısmı camdan yapıldığı için, elinde kırmızı bir gül tutan küçük bir kız çocuğunun olduğunu gördüler. Bedeni ve saçları iyi korunmuş olan küçük kızın 3 yaşlarında öldüğü tahmin ediliyor.

35 / 49 Bölgenin 1890 yılında kapatılmış olan bir mezarlık olduğu ortaya çıktı. Küçük kızın ise 145 yıl önce gömüldüğü düşünülüyor.

36 / 49 Amerika'da bir aile ev tadilatında hoş bir sürprizle karşılaştı. Evin zeminini yenileyen aile zemindeki tahtaları kaldırınca gözlerine inanamadı.

37 / 49 Tahtaların altında gizlenmiş bir miktar para ve eski plaklar buldu.

38 / 49 Plakların özellikle koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği nadir bulunan Elvis Presley ve Beatles orjinal plakları olduğu ortaya çıktı. Bu sürpriz karşısında şaşıran aile bu anları fotoğraflayarak internette yayınladı.

39 / 49 İngiltere'nin Plymouth şehrinde bir çiftin, yıllardır oturma odalarındaki koltuğun altında 16'ncı yüzyıldan kalma bir tünel sakladığı ortaya çıktı.

40 / 49 Çift, tarihi eser değerindeki tüneli 24 sene önce eve taşındıkları ilk zamanlarda keşfettiklerini söyledi.

41 / 49 61 yaşındaki Colin Steer, bu manzara karşısında büyülendiğini ancak eşinin bunun ortaya çıkarılmasına razı olmadığını bu yüzden de yaklaşık 20 sene boyunca bu tarihi eseri koltuklarının altında gizlediklerini belirtti.

42 / 49 Tüneli oturma odalarındaki kirişleri tamir ederken keşfettiğini söyleyen Steer, eşinin isteği üzerine tünelin üzerini hemen kapattığını anlattı. Steer, bunun nedeninin o zaman henüz küçük olan çocuklarının hayatını tehlikeye atmamak olduğunu söyledi.

43 / 49 Steer, altın bulma ümidiyle tüneli hep araştırmak istediğini ve bunu ancak geçtiğimiz sene emekli olduktan sonra yapabildiğini de sözlerine ekledi.

44 / 49 Bir arkadaşının yardımıyla üç gün boyunca kazı yapan Steer ancak 5 metreye kadar ilerleyebildi. Bununla birlikte Steer tünelin 10 metre derinliğinde olduğuna inanıyor.

45 / 49 Bu arada Steer, 5 metrede altın bulamadı ancak eski bir kılıç bulmayı başardı.

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