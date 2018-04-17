Sevgilisine aylarca işkence etti! Önce üzerine kaynar su döktü, sonra bıçakladı!

2012 yılında lisede tanışan çift üniversiteye gittikten sonra aynı evde yaşamaya başladı. 22 yaşındaki Petite Jordan Worth, sevgilisini ailesinden ve arkadaşlarından ayırıp Facebook hesabını da devraldı. Erkek arkadaşını eve kapatan Worth, genç adama yedikleri ve kıyafetlerine de müdahale ediyordu.

Sevgilisine aylarca işkence etti!

1 / 36 Hertfordshire Üniversitesi'nde öğretmenlik okuyan 22 yaşındaki Petite, sahipsiz hayvanlar için ve Afrika'daki çocuklar için gönüllü çalışmalar yapıyordu. Ama erkek arkadaşının hayatını cehenneme çeviren genç kadın, hydrocephalus hastası (beyinde su toplanması) erkek arkadaşına türlü türlü işkenceler yaptı. Davacının avukatı Maryam Syed, Worth'un hasta olan genç adama şiddet uyguladığını belirtti.

2 / 36 Mahkemede konuşan avukat Syed, Worth'un, genç adama sert cisimlerle vurduğunu ve bıçakla yaralayıp kanlar içinde kalan sevgilisinin hastaneye gitmesini engellediğini söyledi. Ayrıca, genç kadının, sevgilisinin kolunu haşlanmış suyla yaktığı da belirtildi.

3 / 36 Çiftin komşuları da ifadelerinde çiftin evinden sürekli çığlıklar geldiğini, genç adamı birçok defa morarmış gözlerle gördüklerini belirtti. Komşulardan biri bir keresinde genç adamın, Worth'a "Çek ellerini üzerimden canımı acıtıyorsun. Artık yeter" diye bağırdığını duyduğunu söyledi.

4 / 36 Geçen Haziran ayında komşuların seslerden rahatsız olarak polise haber vermesiyle şiddet olayı ortaya çıktı. Gelen ambulans ekibinin notlarında, adamın vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar olduğu yazıldı.

5 / 36 Stevenage'deki Lister Hastanesi'nde tedavi olan genç adamın, yanıkların yanı sıra vücudunda ve bacaklarında bıçak yaralanmaları olduğu tespit edildi. 22 yaşındaki Petite Jordan Worth, 7.5 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

6 / 36 RUS MODEL 7 YIL SONRA İŞKENCEDEN KURTULDU Serebriy, 7 yıl boyunca esir tutulmasına rağmen henüz 25 yaşında. Kendisine tecavüz eden adamdan iki çocuğu var.

7 / 36 7 yıl süren esaret sonrasında anoreksiya rahatsızlığına yakalanan ve 38 kiloya kadar düşen Rus kadın özgürlüğüne kavuştuktan sonra şu anda toparlanma dönemini yaşıyor.

8 / 36 Serebriy, cani iş adamının elinden kurtulduktan sonra birçok sağlık sorunu yaşıyor.

9 / 36 Kendisinden 30 yaş büyük olan Rus iş adamının henüz 18 yaşındayken kendisini kaçırdığını söyleyen Serebriy, 'Stockholm sendromu' yaşadığını düşündüğünü söyledi.

10 / 36 Vyacheslav R.'nin iki eşli bir hayat sürdüğü ve kadının Rusya ve Türkiye'de esir alarak sürekli tecavüz ettiği ifade edildi.

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