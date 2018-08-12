Sevgilisine sürpriz isteği pahalıya mal oldu!

Ufak sürprizinin, erkek arkadaşının ihanetini ortaya çıkartacağını tahmin bile edemezdi.İsmi belirtilmeyen erkek arkadaş, Kayla'nın yaşadığı yerden üç saatlik bir mesafede yaşıyordu ve kendisine teslimat ile ilgili Kayla'nın attığı mesaja da yanıt vermemişti. Kayla ise erkek arkadaşının çok yoğun çalıştığı için uyuyakaldığını ve bunu hak ettiğini düşünüyordu.

Sürpriz yapacakken aldatıldığını öğrendi!

1 / 10 .İsmi belirtilmeyen erkek arkadaş, Kayla'nın yaşadığı yerden üç saatlik bir mesafede yaşıyordu ve kendisine teslimat ile ilgili Kayla'nın attığı mesaja da yanıt vermemişti.

2 / 10 Kayla ise erkek arkadaşının çok yoğun çalıştığı için uyuyakaldığını ve bunu hak ettiğini düşünüyordu.

3 / 10 'Bir akşam işteydim ve erkek arkadaşım için güzel bir şeyler yapabileceğimi düşündüm ve o finallerine çalışırken @jimmyjohns'tan akşam yemeği sipariş verdim.'

4 / 10 'Jimmyjohns çalışanına siparişi verirken siparişin o şehirde yaşayan erkek arkadaşım için olduğunu ve 3 saatlik mesafede yaşadığım için teslim edilirken orada olamayacağımı söyledim. Hatta erkek arkadaşımın benim yerime imza atmasının sorun olup olmayacağını da sordum.'

5 / 10 'Sipariş verildi ve erkek arkadaşım da biraz öncesinde uyuyacağını yazdığını bir mesaj atmıştı. Ben de ona 'Hey, yemekler senin için yolda. Lütfen bahşiş ver.' diye bir mesaj attım. Sonrasında bir müddet sesi çıkmadı, ama ben yalnızca uyuyor olabileceğini düşündüm.'

6 / 10 Kayla erkek arkadaşından basit bir 'teşekkür ederim' mesajı aldıktan sonra Jimmy Jones teslimat şoförü kendisini aradı. Kayla telefonu açarken kartıyla ilgili bir problem olabileceğinden endişe etmişti. Neler duyacağına dair en ufak bir fikri bile yoktu.

7 / 10 'Beni siparişimin teslim edildiğine dair bilgilendireceklerini veya kartımla ilgili bir sorun olduğunu düşünerek açtım. Ama tamamen yanılmıştım.'

8 / 10 '@jimmyjohns teslimat şoförü siparişin erkek arkadaşım için olup olmadığını sordu ve ben de onayladım, aynı şekilde olmadığımızı ve ona sürpriz yapmak istediğimi söyledim. Tuhaftı çünkü onlara siparişin erkek arkadaşım için olduğunu zaten söylemiştim.'

9 / 10 'Teslimat şoförü devam etti... 'Bakın normalde bunu yapmayız, ama bence bilmek istersiniz... Erkek arkadaşınızın kapısına doğru yürürken evin içini görebiliyorduk ve kanepenin üzerinde boxerıyla ve üzerinde çıplak bir kadınlaydı.'