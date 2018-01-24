Sevgilisini öldürüp cesedine defalarca tecavüz etti!

Son Güncelleme 5 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 24.01.2018 15:41 |5 saat önce

Rusya'da yaşayan cinsel ilişki saplantılı Rus öğrenci Artyom İskhakov, Tatiana Strakhova isimli eski kız arkadaşına yaptıkları ile ülke gündemine oturdu. Cani gencin hikayesi kan dondurdu.

Cinsel ilişki bağımlısı genç eski sevgilisini öldürüp tecavüz etti!

1 / 62 CESEDİ İLE İLİŞKİYE GİRDİ 19 yaşındaki İskhakov eski kız arkadaşına tecavüz ederek öldürdü. Kızı önce bıçaklayan sonra da boğan cani öğrenci kızı öldürdükten sonra da durmadı. İskhakov öldürdüğü eski sevgilisinin cesedi ile cinsel ilişkiye girmeye devam etti.

2 / 62 Yaptıklarına yemek arası veren İskhakov, daha sonra yaptıklarına kaldığı yerden devam etti.

3 / 62 "İSTEDİĞİM ŞEYİ YAPTIM" Rus genç daha sonra bir mektup kaleme aldı. Eski sevgilisinin başka bir erkekle ilişkisi olduğu için onu kıskandığını söyleyen İskhakov, yaptıklarının korkunç olduğunu ancak istediği şeyi yaptığını yaptı.

4 / 62 KENDİNİ ASTI Mektubunda hem kendi hem de öldürdüğü kızın ailesinden özür dileyen genç, daha sonra kendisini asarak hayatına son verdi.

5 / 62 CİNAYETİ DETAYLICA ANLATTI Artyom İskhakov mektubunda tüm olayı detaylı bir şekilde şöyle anlattı: "Evine gittiğimde mutfaktaydı sonra odasına gitti. Yüzüne vurdum ve yere düştü. Ağzından kan gelmeye başladı ve benden gitmemi istedi.

6 / 62 Gitmedim ve onu boğmaya başladım. Dili dışarı çıktı ancka kalp atışı devam ediyordu. Soğumadan önce onunla ilişkiye girdim. Bitirdikten sonra kalbinin attığını fark ettim. Sonra bir bıçak alıp boğazını kestim.

7 / 62 Her yer kan oldu ama kalbi hala atıyordu. Sonra bıçağı alıp sol taraftaki kaburgalarının arasından iki kez bıçakladım. Boğazını iple sıkarak boğdum. Sonra onunla bir kere daha ilişkiye girdim ve bu mektubu yazmaya karar verdim."

8 / 62 "VÜCUDU DA AYNI BANA OLAN HİSLERİ GİBİ SOĞUKTU" İshakov daha sonra yemek yiyip, biraz uyuduğunu ve kızla ilişkiye girmeye devam ettiğini anlattı.

9 / 62 "Vücudu tıpkı bana olan hisleri gibi çok soğuktu" diyen cani genç, kızın ailesine seslenerek tek çocuğunuzu sizden aldığım için beni bağışlayın diyerek devam etti. Yaptığının ne kadar kötü olduğunu fark ettiğini söyleyen genç adam, şimdi kendimi öldürmek dışında bir şey yapamam diyerek anne-babasına da sizin için tam bir hayal kırıklığıyım dedi.

10 / 62 Korkunç bir vahşete kurban giden Tatiana, Moskova'nın en prestijli üniversitelerinden birinde okuyan son derece başarılı bir öğrenciydi. Polis olayın soruşturulduğunu ifade etti.

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12 / 62 YILBAŞI GECESİ 2 GÜNLÜK ESARETTEN KURTULDU ABD'li Kaila Kutzik isimli kadın, yılbaşı gecesi kaçarak 30 yaşındaki sevgilisi Bishoy Elkhaliny'nin elinden kurtuldu. Cani adam 2 günlük süre boyunca kız arkadaşının sosyal medya hesaplarının kontrolünü de ele geçirdi ve onun fotoğraflarını arkadaşlarına gönderdi.

13 / 62 İLK GÜNDEN BERİ ŞİDDET UYGULUYORDU Kutzik'in sadece 3 ay beraber olduğu sevgilisinin şiddetine ilk günden beri maruz kaldığı öğrenildi. Genç kadın, 30 Aralık gecesi ise şiddetin dozunun arttığını ve sevgilisinin kendisine ölümüne bir dayak attığını söyledi.

14 / 62 BÖYLE GÖRÜNMEYİ HAK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ Cani adamın genç kızın dişlerini kırdığını, yüzünde kırıklar oluşturduğunu ve vücudunu çürükler içinde bıraktığı, bunları yaparken de kadına, böyle görünmeyi hak ettiğini söylediği öğrenildi.

15 / 62 TECAVÜZ DE ETTİ Kutzik polise ilk saldırıdan sonra bilincini kaybettiğini ve uyandığında Elkhaliny'nin kendisi ile cinsel ilişkiye girmek için onu zorladığını, kabul etmeyince de tecavüz ettiğini anlattı. 22 yaşındaki kadına evde ayrılamayacağını, eğer kaçarsa onu yatağa bağlayacağını söyleyen adam sonrasında kızın sosyal medya hesaplarını açıp kızın arkadaşlarına mesajlar göndermeye başladı.

16 / 62 Sevgilisini aşağılamak için kötü durumdaki fotoğraflarını arkadaşlarına gönderen adam kızın kanlar içindeki fotoğrafının altına da "Kız arkadaşın b.ktan şeyler konuşmaya başlarsa böyle olur. Artık sessiz kalacağına bahse girerim Kail" yazdı.

17 / 62 ONA FUHUŞ YAPTIRACAĞINI SÖYLEDİ Genç kadın, "Çıkmamın hiçbir yolu yoktu. Eşyalarımı alıp tüm cep telefonlarını sakladı. Beni yatağa bağlamayı tehdit etti, bu yüzden bir yere gidemedim. Kaila, gözümü göremediğim halde beni evini temizlettirdi. Beni Las Vegas'a götüreceğini ve fuhuş ağına sokacağını, böylece benden para kazanacağını çünkü onun için başka bir kullanış amacım olmadığımı söyledi" dedi.

18 / 62 TESADÜFEN KURTULDU Talihsiz kızın kurtulması ise tamamen şans eseri oldu. Bir polis memuru, bir hırsızlık soruşturmasıyla bağlantılı olarak Elkhaliny'nin kapısını çaldı.

19 / 62 Bunun tek şansı olduğunu düşünen Kutzik koşarak polisin yanına gitti ve kendisine yardımcı olması için ona yalvardı.

20 / 62 Böylece polis arabasına alınan kadın çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cani adam tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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22 / 62 GENÇ KIZA SÜPÜRGE İLE TECAVÜZ EDİP CANLI YAYINLADILAR! İskoçya'da 19 yaşındaki bir genç kız katıldığı partinin sonunda süpürge fırçasıyla tecavüze uğrarken, tecavüz anı sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.

23 / 62 İşte o genç kızın görüntüleri...

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