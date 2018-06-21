Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...

Kanını akıttı, çenesini ısırdı ve kulağını kesti. Tıpkı kitaplarında anlattığı gibi sevgilisini öldüren yazar Blake Leibel için mahkeme kararını verdi.

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California'da görülen davada jüri ünlü yazarı birinci derece cinayetten suçlu buldu. Jüri ayrıca işkence ve ağır müessir fiilden de Leibel için aynı hükmü verdi.