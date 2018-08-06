Sevgilisiyle aynı yatağa dahi sığamıyordu! Ona bir de şimdi bakın

Eskiden erkek arkadaşıyla aynı yatağı dahi paylaşamayan Amber Rachdi'nin son halini gören şaşırmadan edemiyor.

Sevgilisiyle aynı yatağa sığamazken bakın şimdi nasıl gözüküyor!

1 / 21 24 yaşında 300 kiloya ulaşan Amber Rachdi, erkek arkadaşıyla aynı yatağa giremeyince hayatını değiştirmeye karar verdi. 121 kilo veren Amber Rachdi'nin son hali görenleri şaşırttı.

2 / 21 Oregon'da yaşayan Amber Rachdi kendisini bildi bileli fazlalıkları vardı. 24 yaşına geldiğinde yaşıtlarına oranla daha kiloluydu. 300 kiloya ulaştığından artık hareket bile edemiyordu. Ailesi evin içinde hareket etmesine yardımcı oluyordu.

3 / 21 The Daily Mail'den aktarılanlara göre kızın zayıflaması için erkek arkadaşı Rowdy motive etmiş. Çünkü, zorlukla hareket edebilen kız tekerlekli sandalyesini bile kullanamayacak hale gelip, hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötü etkileniyormuş. Bunun üzerine Amber, kilosunu kontrol altına almak için ‘300 Kiloluk Hayatım' isimli bir televizyon programına başvurdu.

4 / 21 Günde dört öğün yemek ve bolca şeker yiyordu. Yedikçe daha da mutsuz oluyordu. Hayatı monoton bir hale gelmişti. O kadar kiloluydu ki erkek arkadaşıyla aynı yatakta bile uyuyamıyordu. Son olarak gastrik baypas ameliyatına girmeye karar verdi. Aşırı kilolu olmasından dolayı riskler olsa da kararı kesindi. Erkek arkadaşı Rowdy de endişeliydi.

5 / 21 Ancak operasyona girebilmesi için 10 kilo vermesi gerekiyordu. Amber son derece kararlıydı. Doktoru Nowzaradan'a yakın olabilmek için Teksas'a taşındı. Sağlıklı şeyler yemeye de başladı. Üç ayda 10 kilo vermeyi başardı ve operasyona alındı. Amber'ın hayatı yeni başlıyordu. Operasyondan 7 ay sonra Amber toplamda 40 kilo verdi.

6 / 21 Kilo vermek için bir motivasyonu vardı ve spor yapmaya da başladı. Operasyonunun ardından 12 ay geçtikten sonra doktorunu ziyarete gitti.

7 / 21 Doktoru 65 kilo verdiğini görünce gözlerine inanamadı. Dr. Nowzaradan normalde böyle bir şey yapmasa da Amber ile gurur duyduğundan vücudundaki sarkıkları operasyonla almaya ikna oldu.

8 / 21 Bu sırada Amber sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya devam etti. Ayrıca bir terapistle de görüşmeye başladı.

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