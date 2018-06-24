Seyyar sandık uygulaması başladı

YSK'nın ilk kez bu yıl yaptığı seyyar sandık uygulamasıyla yatalak ve yaşlı hastalara büyük kolaylık sağlandı ve sandık hastaların ayağına götürdü.

Seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti

1 / 16 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçiminde ilk kez ‘seyyar sandık’ uygulaması yapıldı.

2 / 16 Engelli, yatalak ve yaşlıların iradelerini sandığa yansıtmak için bin bir zorlukla sandığa gittiği seçmenin bu kez ayağına sandık geldi.

3 / 16 ‘Seyyar sandık’ uygulamasıyla ile yatalak ve yaşlı olan hastaların evlerine seçim kurulu görevlileri giderek, evlerinde oy kullanmalarını sağladı.

4 / 16 Adıyaman merkezde 5, Besni ilçesinde 2, Gerger ilçesinde 1, Gölbaşı ilçesinde 2, Kahta ilçesinde 2, Samsat ilçesinde 1 ve Sincik ilçesinde 1 olmak üzere toplam 15 seyyar sandık hazırlandı.

5 / 16 İl ve ilçe seçim kurullarına daha önceden oylarını evlerinde kullanmak istediklerini belirten yatalak ve yaşlı toplam 100 kişinin başvuruda bulunduğu ve bu kişilere hizmet verileceği öğrenildi.

6 / 16 Vatandaşlar ise ‘seyyar sandık’ uygulamasından dolayı yetkililere teşekkür ederek, daha önce oy kullanmak için zorluklar yaşadıklarını ifade etti.

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14 / 16 DENİZ BAYKAL DA SANDIKTA OY KULLANACAK CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, uzun yıllar sonra ilk defa Antalya dışında bir ilde, Ankara'da oyunu kullanacak. Deniz Baykal, bu seçimde ilk defa uygulanacak seyyar sandık uygulamasından yararlanacak.

15 / 16 Önceki birçok seçimde Deniz Baykal, Antalya'da evinin bulunduğu Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi'ndeki Barbaros İlkokulu'nda eşi Olcay Baykal ile birlikte oyunu kullandıktan sonra, gazetecilere açıklama yaparak, genellikle evine çekilerek seçim sonuçlarının açıklanmasını bekliyor, ya da Antalya'dan Ankara'ya geçiyordu.