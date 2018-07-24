Sıcaklar bunalttı, sahilde adım atacak yer kalmadı

Doluluk oranının hiç bu kadar kalabalık olmadığı Kuşadası plajlarında rekor sayıya ulaşıldı.

Kuşadası'nda iğne atsan yere düşmüyor

1 / 13 PLAJLAR DOLUP, TAŞTI Aydın'ın Kuşadası ilçesi, çevre il ve ilçelerden gelen tatilcilerin akınına uğradı.

2 / 13 Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte plajları ile ünlü Kuşadası, çevre il ve ilçelerden gelenlerle dolup, taştı.

3 / 13 YOLLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU İzmir, Manisa ve Denizli başta olmak üzere yakın mesafedeki illerden tatil için Kuşadası’na gidenler, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

4 / 13 "İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ" İlçenin dünyaca ünlü plajlarında ’iğne atsan yere düşmez’ deyimine uygun görüntüler yaşandı.

5 / 13 Kadınlar Denizi, Pygale, Long Beach ve Sevgi Plajı’nda büyük kalabalıklar oluştu.

6 / 13 Hafta sonlarında belli bir sayıdan sonra araç girişine kapatılan Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı da yoğunluktan nasibini aldı.

7 / 13 SERİNLEMEK İÇİN EKSTRA AKTİVİTELER DÜZENLENDİ Kuşadası’na gelenlerin tercih ettiği başka bir adres de su parkları oldu. İlçedeki su parkları, misafirlerini serinletmek için ekstra su aktiviteleri, etkinlikler düzenledi.

8 / 13 Otellerde de animasyonların büyük bölümü deniz ve havuzlara alındı.

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