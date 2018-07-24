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Sıcaklar bunalttı, sahilde adım atacak yer kalmadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sıcaklara dayanamayan vatandaşlar ve turistler plajlara akın etti.

Doluluk oranının hiç bu kadar kalabalık olmadığı Kuşadası plajlarında rekor sayıya ulaşıldı.

Kuşadası'nda iğne atsan yere düşmüyor

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PLAJLAR DOLUP, TAŞTI

PLAJLAR DOLUP, TAŞTI
Aydın'ın Kuşadası ilçesi, çevre il ve ilçelerden gelen tatilcilerin akınına uğradı.
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Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte plajları ile ünlü Kuşadası, çevre il ve ilçelerden gelenlerle dolup, taştı.
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YOLLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

YOLLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
İzmir, Manisa ve Denizli başta olmak üzere yakın mesafedeki illerden tatil için Kuşadası’na gidenler, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.
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"İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ"

"İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ"
İlçenin dünyaca ünlü plajlarında ’iğne atsan yere düşmez’ deyimine uygun görüntüler yaşandı.
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Kadınlar Denizi, Pygale, Long Beach ve Sevgi Plajı’nda büyük kalabalıklar oluştu.
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Hafta sonlarında belli bir sayıdan sonra araç girişine kapatılan Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı da yoğunluktan nasibini aldı.
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SERİNLEMEK İÇİN EKSTRA AKTİVİTELER DÜZENLENDİ

SERİNLEMEK İÇİN EKSTRA AKTİVİTELER DÜZENLENDİ
Kuşadası’na gelenlerin tercih ettiği başka bir adres de su parkları oldu. İlçedeki su parkları, misafirlerini serinletmek için ekstra su aktiviteleri, etkinlikler düzenledi.
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Otellerde de animasyonların büyük bölümü deniz ve havuzlara alındı.
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Kuşadası Tatil Aydın deniz plaj sıcak

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hepsi sahilde birbirini kesiyor.denize giren yok.nasıl serinleme bu.
KUŞADALI OLARAK BİZ DE DENİZDE ELİMİZİ YIKASAK...! SADECE HER ŞEYİN TURİST ZAMMI BİZİM ELİMİZDE KALIYOR. İYİ TATİLLER MİSAFİRLERİMİZE...
en berbat kuşadası deni,zi saçma sapan yer kadınalr plajı dünyanın en pis plajalşrından biridir
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