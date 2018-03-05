Nusret'e dişli rakip! Güzelliğiyle büyüledi

Instagram paylaşımlarıyla ismini duyuran model Ashley Nocera, çektiği videoyla hem izlenme rekorları kırdı hem de Nusret'e rakip oldu.

Nusret'ten sonra şimdi de Ashley Nocera dünyayı salladı

1 / 26 20 yaşındaki İtalyan model Nocera, Instagram sayfasında markete gidip et aldığı sonra da mutfağında müzik eşliğinde pişirdiği videosuyla dikkat çekti.

2 / 26 Ashley Nocera, videonun sonunda da tıpkı Nusret gibi etinin üzerine tuz serpti.

3 / 26 Nocera'nın videosunu 1 milyonu aşkın kişi seyretti.

4 / 26 İtalyan asıllı olan Ashley Nocera, ABD'nin New York kentinde yaşıyor ve bikini modelliği yapıyor.

5 / 26 Aynı zamanda bir fitnes tutkunu olan Nocera'nın Instagram'da 1.2 milyon takipçisi var.

6 / 26 Ashley Nocera'nın sosyal medyadaki diper paylaşımları...

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