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Nusret'e dişli rakip! Güzelliğiyle büyüledi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.03.2018 07:53 | Son Güncelleme

Ete tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret'e dişli bir rakip çıktı.

Instagram paylaşımlarıyla ismini duyuran model Ashley Nocera, çektiği videoyla hem izlenme rekorları kırdı hem de Nusret'e rakip oldu.

Nusret'ten sonra şimdi de Ashley Nocera dünyayı salladı

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20 yaşındaki İtalyan model Nocera, Instagram sayfasında markete gidip et aldığı sonra da mutfağında müzik eşliğinde pişirdiği videosuyla dikkat çekti.
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Ashley Nocera, videonun sonunda da tıpkı Nusret gibi etinin üzerine tuz serpti.
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Nocera'nın videosunu 1 milyonu aşkın kişi seyretti.
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İtalyan asıllı olan Ashley Nocera, ABD'nin New York kentinde yaşıyor ve bikini modelliği yapıyor.
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Aynı zamanda bir fitnes tutkunu olan Nocera'nın Instagram'da 1.2 milyon takipçisi var.
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Ashley Nocera'nın sosyal medyadaki diper paylaşımları...
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