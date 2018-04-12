Sınır tanımayan güzel yine iş başında

Verdiği pozlarla adını duyurmayı başaran Emily Ratajkowski, hesabından akıllara kazınacak bir kare daha paylaştı.

Emily Ratajkowski sosyal medyayı salladı

1 / 87 Emily Ratajkowski, dün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2 / 87 Kusursuz fiziğini sergilemekten geri kalmayan güzel yine seksepalitesini ortaya koydu.

3 / 87 Emily, sadece üzerine aldığı şeffaf ceketiyle objektifleree poz verdi.

4 / 87 Retro görünümüyle kamera karşısına geçmeye hazırlanan 26 yaşındaki güzel, paylaştığı karenin ardından yeni çekim için stüdyoya yöneldi.

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7 / 87 26 yaşındaki Emily Ratajkowski, 23 Şubat'ta nikah masasına oturmuştu.

8 / 87 Sürpriz nikahın ardından soluğu balayında alan Emily'den sınır tanımayan fotoğraflar geldi.

9 / 87 Kusursuz bedenini sergilemekten çekinmeyen Emily, eşi tarafından çekilen çıplak fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

10 / 87 Sadece şapka ve halka küpe taktığı görülen Emily, otelin ıssız bir noktasında yaslandığı duvarın gölgesinden yararlanarak binlerce beğeni alan bu fotoğrafını yayınladı.

11 / 87 ÜNLÜ İSİM SELFIE BAĞIMLISI MI? Aniden nikah masasına oturan ünlü model balayının her anını sosyal medyadan paylaştı.

12 / 87 Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan model Emily Ratajkovski, geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde Sebastian Bear-McClard ile evlendi.

13 / 87 Son derece sade bir şekilde yapılan nikah töreninde 200 dolarlık basit bir takım giyen Ratajkowski, balayında ise bol bol para harcamaktan çekinmedi.

14 / 87 Çiçeği burnunda çift, Ratajkowski ve Bear McClard, balayı için geceliği 8 bin dolar olan, Utah'taki lüks bir tatil köyünü seçti.

15 / 87 Ratajkowski, balayının yer anını da çektiği fotoğraf ve videolar aracılığıyla sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

16 / 87 Ratajkowski'nin bu davranışı hayranları tarafından eleştirildi.

17 / 87 Birçok hayranı ve takipçisi "Emily, iyice sosyal medya bağımlısı haline geldi. Bir insanın balayını bile durmadan fotoğraf çekip paylaşarak geçirmesi çok acıklı bir durum" yorumunu yaptı.

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24 / 87 Estetisyenler, kadın ve erkeklerin son birkaç yılda estetik harcamalarına dünya çapında 16 milyar dolar harcandığını söyledi.

25 / 87 Uzmanlara göre, yaz aylarına hazırlık amacıyla son olarak göbek deliği estetiği, diğer adıyla “umblikoplasti” uygulaması popüler.

26 / 87 Birçok kadının sosyal medyanın etkisiyle bedenleriyle alakalı problemler yaşadığını belirten İngiliz estetik cerrah Matthew Schulman, şunları söyledi:

27 / 87 “Son 5-6 ayda bu anlamda çok operasyon gerçekleştirdim. Beden odaklı bir toplum olma yolunda ilerliyoruz. Göbek deliğini daha oval hale getirmek isteyen kadınların geçen yıla oranla İngiltere’de yüzde 21, ABD’de de yüzde 12 arttığını gördük”

28 / 87 Göbek deliği estetiği nedir? Göbek deliği estetiği (umblikoplasti) göbek deliğinin şekli, boyutu ve/veya yerini değiştirmek için yapılan bir plastik cerrahi işlemidir.

29 / 87 Hastalar bu ameliyata bir karın travmasından sonra ihtiyaç duyabilir veya göbek deliğinin estetiğinden memnun olmadıkları için isteyebilirler.

30 / 87 Bir plastik cerrah bu ameliyatı bir ameliyat odası ortamında gerçekleştirebilir.

31 / 87 Bu işlemin doğasına bağlı olarak hasta genel anesteziye veya lokal anesteziyle uyuşturulmaya ihtiyaç duyabilir.

32 / 87 Emily Ratajkowski, Instagram'ı salladı Şimdilerde kendi mayo-bikini markasını kuran ve reklam kampanyalarında da bizzat kendisi yer alan Emily Ratajkowski, sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarıyla konuşuluyor.

33 / 87 Vanity Fair dergisinin İspanya edisyonuna kapak olan 26 yaşındaki model, samimi pozları hakkında konuştu, şunları söyledi:

34 / 87 “Kendi koşullarımla hayat yaşıyorum. Evde kendimi en rahat çıplak şekilde hissediyorum. Buna neden şaşırıyorlar anlamıyorum. Başkasının kutusuna sığınmak pek bana göre bir şey değil. Ben kendimin süper kahramanıyım, başkası da kendisinin. Kimsenin ne söylediği umurumda değil.”

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42 / 87 Emily Ratajkowski geçtiğimiz salı günü yatağında üstsüz uzanırken verdiği pozu Instagram'a koydu. Seksi güzel sol eliyle de göğüslerini saklamaya çalıştı.

43 / 87 Hayranları makyajsız halinin bile dünya üzerindeki çoğu kadından güzel olduğu konusunda yorumlarda bulundu.

44 / 87 Ratajkowski paylaştığı fotoğrafın altına 'Yataktan çıkmıyorum' yazdı. Beyaz yatak çarşaflarının dağınık gözüktüğü fotoğraf kırmızı yorganla düzgün bir kontrast oluşturuyordu.

45 / 87 YİNE OLAY YARATTI! Emily Ratajkowski gün geçmiyor ki yeni bir sosyal medya paylaşımıyla daha olay olmasın.

46 / 87 Seksi oyuncu/model Emily Ratajkowski dün yine rahat durmadı ve Instagram'ı birbirine katacak bir fotoğraf paylaştı.

47 / 87 Ünlü ressam Sandro Botticelli'nin Venüs'ün Doğumu adlı resmindeki kadın figürünü birebir canlandıran Emily Ratajkowski Instagram'da yorum ve beğeni rekoru kırdı.

48 / 87 Emily Ratajkowski fotoğrafın altına da eserin adını not düştü.

49 / 87 15. yüzyılda Sandro Botticelli tarafından yapılmış olan Venüs'ün Doğuşu şu anda Floransa'daki Uffizi Gallery'de sergileniyor.

50 / 87 Emily Ratajkowski Instagram fotoğraflarıyla ilgili "İsteyen istediği yorumu yapabilir, bu benim problemim değil." diyerek ekliyor:

51 / 87 "Sosyal medya kadınların 10 sene önce sahip olmadığı bir ayrıcalıktı ve bu seçenek günümüzde feminizm açısından büyük önem taşıyor."

52 / 87 25 yaşındaki Emily Ratajkowski, Robin Thicke'in Blurred Lines adlı videosundaki görüntüleriyle şöhret olmuştu.

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54 / 87 Emily Ratajkowski, Instagram'ı salladı Ünlü manken, resmi Instagram hesabından geçtiğimiz yıl çektiğini belirttiği üstsüz fotoğrafını paylaştı.

55 / 87 23 yaşındaki güzel manken, üstsüz fotoğrafının altına 'Williamsburg 2014' yazdı.

56 / 87 Ünlü mankenin bu fotoğrafı 24 saatten kısa sürede 130 binden fazla beğeni aldı.

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