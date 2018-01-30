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Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 30.01.2018 15:15 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nda 11. gün... ÖSO birlikleri sınır ötesine sevk edildi. Terör örgütü PKK/YPG'nin yeni tünelleri de ortaya çıkarıldı. Afrin'in batısında bulunan Racu beldesine bağlı Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri de teröristlerden arındırıldı.

Sınırdan son kareler

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Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, araçlarla Kilis’ten Suriye’ye sevk edildi. Üzerinde doçka ve uçaksavarların da bulunduğu 20 araçlık konvoyla ÖSO mensupları, öğle saatlerinde, güvenlik önlemleri alınarak, Kilis’ten Suriye sınırına geçti.
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Kilisin karşı tarafında bulunan Darmık Dağı bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzileri de sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla hedef alındı.
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Ateş altına alınan mevziler, imha edilirken, yerel kaynaklar ise bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ateş altına alınan bölgeden yükselen dumanlar, Kilis’ten görüldü.
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'HER YERDE TÜNELLER VAR'

'HER YERDE TÜNELLER VAR'
Teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'nda dün başlatılan patlayıcı ve mayın arama tarama çalışması devam ederken, zaman zaman buraya yönelik saldırı ve taciz ateşi de obüsler ve çok namlulu roketatarlar ile anında karşılık verilerek püskürtülüyor.
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Burseya Dağı'nın Afrin'in Kastel Cindo Köyü de teröristlerden arındırıldı. 5 yıldır PKK/YPG işgalinde bulunan köyde, teröristlerin savunma amaçlı yaptığı silindir siperler, beton tüneller, hendekler ve mevziler de ortaya çıktı.
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1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünelde yataklar ve yaşam malzemeleri olduğu belirlendi. Olası hava harekatlarından korunma amacıyla inşa edilen tünellerde, havalandırma boruları da dikkat çekti.
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Köyün girişinde yol boyunca kurulan ve üzerinde Apo Asayiş yazılı olduğu görülen silindir mevzilerde teröristlerin silahlı olarak nöbet tuttuğu belirlendi.
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Teröristlerin, köy girişindeki binaları da karargah olarak kullandığı saptandı, tüm evlerin altına betonarme tüneller inşa ettiği görüldü. Teröristlerin kendilerini kamufle etmek için mevzilerdeki mazgalların çevresini taş ve kum yığınları ile kapattığı görüldü.
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Öte yandan köydeki kontrol noktaları çevresinde bulunan, üzerinde sözde Afrin Kantonu yazan belgelerin içeriğinde, teröristlerin her geçen araçtan vergi aldığı belirlendi.
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Kastel Cindo’nun yanı sıra devamındaki Katme ve Kefer Cenne köylerinde de örgüt üyelerinin vergi aldığı ve evlerin altına tüneller kazdığı bildirildi.
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Bu iki köyün de harekat kapsamında kısa sürede teröristlerden temizleneceği belirtildi.
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Kastel Cindo’nun alınmasının ardından, gözlerin çevrildiği Bafelyun Tepesi’nin de tıpkı Burseya Dağı gibi teröristler tarafından beton tahkimat hazırlandığı saptandı. Tepenin hakim noktasına inşa edilen betonarme 2 silindir kuleden Kilis ve Azezi hedef alın roket ve havan saldırıları düzenlendiği belirlendi.
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TSK Afrin
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TSK Afrin

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Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bunlar Dais militanina benziyor...Bozkurt isareti yapmalari da yakismis...özlerine dönmüsler.bundan böyle akp ye oy veren kürdün ..... .kim ne derse desin demokrasi insanhaklarini savunmaya devam etmeliyiz.bu hayvan kiliklilar bile insan olarak degerlendirilmeli...
bir gece ansızın deyip 1 ay önceden haber verirsen olacağı budur allah sana bilal oğlanın da cephede olduğu günleri emineninde gözü yaşlı asker yolu beklediği günleri göstersin
Allahım her daim sizinle olsun,sizi korusun
yi bitirecek ve Ülkemize yazık edilecek. Bu tuzağı gören ve bu dehşetli yanlıştan bir an evvel vazgeçin.
nerde bir çıkar menfeatciler varsa bozkurt işaretler orda şimdi bir haberde mhp liler afrinde operasyonuna destek için vergi borçlarını kapatmışlar yani bugüne kadar vergi odememisler şu parmak işaretleri bakın şimdi anladıniz mi akp mhp yi niye yanına çekti işi bitsin hepsine tekmeyi vuracak
bunlar suriyeyi bolmeye calisan teroristler degilmi.eger terorist degilse turkiyeyi bolmeye calisanlara niye terorist diyoruz
bahçelide seçmen transfer etmişe benziyor
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