Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

Sınırdan son kareler

1 / 13 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, araçlarla Kilis’ten Suriye’ye sevk edildi. Üzerinde doçka ve uçaksavarların da bulunduğu 20 araçlık konvoyla ÖSO mensupları, öğle saatlerinde, güvenlik önlemleri alınarak, Kilis’ten Suriye sınırına geçti.

2 / 13 Kilisin karşı tarafında bulunan Darmık Dağı bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzileri de sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla hedef alındı.

3 / 13 Ateş altına alınan mevziler, imha edilirken, yerel kaynaklar ise bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ateş altına alınan bölgeden yükselen dumanlar, Kilis’ten görüldü.

4 / 13 'HER YERDE TÜNELLER VAR' Teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'nda dün başlatılan patlayıcı ve mayın arama tarama çalışması devam ederken, zaman zaman buraya yönelik saldırı ve taciz ateşi de obüsler ve çok namlulu roketatarlar ile anında karşılık verilerek püskürtülüyor.

5 / 13 Burseya Dağı'nın Afrin'in Kastel Cindo Köyü de teröristlerden arındırıldı. 5 yıldır PKK/YPG işgalinde bulunan köyde, teröristlerin savunma amaçlı yaptığı silindir siperler, beton tüneller, hendekler ve mevziler de ortaya çıktı.

6 / 13 1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünelde yataklar ve yaşam malzemeleri olduğu belirlendi. Olası hava harekatlarından korunma amacıyla inşa edilen tünellerde, havalandırma boruları da dikkat çekti.

7 / 13 Köyün girişinde yol boyunca kurulan ve üzerinde Apo Asayiş yazılı olduğu görülen silindir mevzilerde teröristlerin silahlı olarak nöbet tuttuğu belirlendi.

8 / 13 Teröristlerin, köy girişindeki binaları da karargah olarak kullandığı saptandı, tüm evlerin altına betonarme tüneller inşa ettiği görüldü. Teröristlerin kendilerini kamufle etmek için mevzilerdeki mazgalların çevresini taş ve kum yığınları ile kapattığı görüldü.

9 / 13 Öte yandan köydeki kontrol noktaları çevresinde bulunan, üzerinde sözde Afrin Kantonu yazan belgelerin içeriğinde, teröristlerin her geçen araçtan vergi aldığı belirlendi.

10 / 13 Kastel Cindo’nun yanı sıra devamındaki Katme ve Kefer Cenne köylerinde de örgüt üyelerinin vergi aldığı ve evlerin altına tüneller kazdığı bildirildi.

11 / 13 Bu iki köyün de harekat kapsamında kısa sürede teröristlerden temizleneceği belirtildi.

12 / 13 Kastel Cindo’nun alınmasının ardından, gözlerin çevrildiği Bafelyun Tepesi’nin de tıpkı Burseya Dağı gibi teröristler tarafından beton tahkimat hazırlandığı saptandı. Tepenin hakim noktasına inşa edilen betonarme 2 silindir kuleden Kilis ve Azezi hedef alın roket ve havan saldırıları düzenlendiği belirlendi.