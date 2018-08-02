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Sıra dışı alışveriş manzaraları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.08.2018 08:49 | Son Güncelleme

Marketler, tıpkı havaalanları ya da tren garları gibi hayatın en doğal hallerinin ortaya çıktığı yerler.

Bazen öyle manzaralar görürsünüz ki alışveriş yapıyor gibi değil de film izliyor gibi hissedersiniz.

Market alışverişi yapan ilginç insanlar

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İşte marketlerde yakalanan en ilginç anlar...
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