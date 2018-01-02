Sıra dışı kaçakçılık yöntemleri

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 02.01.2018 11:42 |4 saat önce

Kenya’dan İstanbul Atatürk Havalimanına gelen uçaktaki bir yolcunun valizlerinde 34 kilo 239 gram Khat ele geçirildi.

Kaçakçıların yöntemlerine akıl sır ermiyor

1 / 194 Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Kenya uyruklu uyuşturucu kuryesinin valizlerinde 34 kilo 239 gram 'Yemen Otu' olarak bilinen 'Khat' uyuşturucu bitki ele geçirildi.

2 / 194 Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, alınan istihbarat üzerine 28 Aralık Perşembe günü Atatürk Havalimanı'nda tertibat aldı. Ardından ekipler, havayolu ile Kenya'nın başkenti Nairobi'den İstanbul'a gelen A.Ç.'ı gözaltına aldı.

3 / 194 Şüphelinin üzerinde ve beraberinde getirdiği valizlerde yapılan aramalarda 34 kilo 239 gram ağırlığında 'Yemen Otu' olarak bilinen 'Khat' uyuşturucu bitki ele geçirildi. Gözaltına alınan Kenyalı A.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu kuryesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 / 194 Orantısız göbekle yakayı ele verdi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda, vücuduna sardığı 12 kilo 297 gram altınla yurda girmeye çalışan Gürcistan uyruklu Amınat Madagova gözaltına alındı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre yakalanan altının piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Tiflis’ten İstanbul’a gelen Gürcistan uyruklu Amınat Madagova isimli kadının göbek bölgesindeki orantısız büyüklükten şüphelendi.

5 / 194 Madagova, gümrük ekipleri tarafından detaylı arama yapılmak üzere gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında, Madagova’nın vücuduna sardığı 12 kilo 297 gram altın ele geçirildi. Altının gümrüklenmiş piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu ifade edildi. Kaçak altınları Rusya’dan alarak Gürcistan’ın Tiflis kenti üzerinden İstanbul’a getirdiğini söyleyen Madagova, “Altınlar kız kardeşimin bir arkadaşına ait. Benden rica ettiler. ben de altınları taşıdım” dedi. Gürcistan uyruklu Amınat Madagova hakkında altın kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

6 / 194 Hepsi sindirim sisteminden çıktı Etiyopya'dan İstanbul'a gelen uçaktaki Nijeryalı bir yolcunun vücuduyla orantısız büyüklükteki göbeğinden şüphelenen polisler yolcuyu durdurdu. Kontroller sırasında Nijeryalı C.K.O.'nun midesinde 85 kapsüldeki toplam 2 kilogram kokain bulundu. Kapsüller ilaç yardımıyla çıkarılırken, şüpheli tutukladı.

7 / 194 İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül 2017 günü Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa'dan İstanbul'a gelen uçaktaki bir yolcunun vücuduna göre orantısız şişkin olan göbeğinden şüphelendi.

8 / 194 Polis yolcuyu pasaport kontrol noktasında durdurdu. C.K.O adlı yolcunun kontroller sırasında tedirgin hareketlerde bulunduğu ve terlemeye başladığı görüldü. Üst aramasında herhangi birşey çıkmayan Nijeryalı, hastaneye götürüldü ve MR'ı çekildi. Sindirim sisteminde kapsüller, MR sonucu görüldü. Kapsüller ilaç yardımıyla çıkarıldı. Çıkarılan 85 kapsülde 2 kilogram kokain olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan C.K.O tutuklandı.

9 / 194 Evin zemini sökülünce polis şaşkına döndü İngiliz polisi, baskın yaptığı bu evde eroin ve bir çanta dolusu para buldu.

10 / 194 1.2 milyon pound (5.4 milyon lira) değerindeki uyuşturucu ise evin zemin kısmı sökülerek ortaya çıkarıldı.

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12 / 194 Kaçakçılar bunu da yaptı! Yaşlı kadının üzerinden yaklaşık 5 kilo esrar çıkaran polisler, yaşlı kadının üzerindekileri alırken şaşkınlıklarını da gizleyemediler.

13 / 194 İşte kaçakçıların bazı yöntemleri...

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40 / 194 Endonezya'da yapılan baskında hayvan kaçakçıları tarafından su borularına gizlenmiş 125 egzotik kuş bulundu. BBC'nin haberine göre, polisin yaptığı baskında ağızları tellerle bağlanmış su boruları içinde 84 eklektus papağanı ve nesli tükenmekte olan 41 beyaz kakadu ele geçirildi.

41 / 194 Doğal Hayatı Koruma Derneğinden Dwi Adhiasto, ele geçirilen egzotik kuşların hayvan kaçakçıları tarafından Filipinler'e götürüleceğini tahmin ettiklerini belirtti.

42 / 194 Endonezya'nın farklı bölgesinde yapılan diğer bir baskında da vahşi yaşam ticareti yaptıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, suçlu bulunmaları halinde, 5 yıla kadar hapse mahkum edilebilecek ya da 7 bin 400 dolar para cezasına çarptırılabilecek.

43 / 194 Endonezya'nın geniş ormanları, nesli tükenme tehdidi altındaki birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yetkililer, artan yaban hayatı ticaretini dizginlemeye çalışıyor.

44 / 194 Sınır kapılarında ortaya çıkarılan kaçakçılık yöntemleri aklın sınırlarını zorluyor.

45 / 194 Hemen her çeşit eşyayı zula olarak kullanan kaçakçılar, gümrük kapılarında alınan önlemleri aşmak için yeni yeni yöntemler deniyor.

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