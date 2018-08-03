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Sırtı bu hale gelince soluğu doktorda aldı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.08.2018 10:06 | Son Güncelleme

Sırtındaki greyfurt büyüklüğündeki yağ bezesi sebebiyle zor günler yaşayan Shane, bezeden kurtulmak için Sandra Lee'ye gitti.

Bakın yağ bezesi konusunda yayınladığı videolarla Youtube fenomeni haline dönen Sandra Lee, Shane'i çektiği acıdan kurtarmak için nasıl bir yola başvurdu...

Omzundaki yağ bezesinden böyle kurtuldu

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Dr. Pimple Popper olarak nam salan Sandra Lee, sırtındaki greyfurt büyüklüğündeki yağ bezesinden kurtulmak isteyen Shane'e operasyon yaptı.
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Shane'in omuz kasında büyüyen deri altındaki yumru tehlikeli bir alanda bulunuyordu.
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Bu sebeple operasyonun risk taşıdığını söyleyen Sandra Lee, operasyon sırasında aletler yerine kaslara zarar vermemek için ellerini kullandı.
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Yağ bezeleri kanser sebebiyle değil, yağ hücrelerinin aşırı büyümesinden kaynaklanıyor. zararsız olan bu bezeler küçük ve ağrısızsa vücutta durabiliyor.
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Vücudun herhangi bir bölümünde oluşabilen yağ bezeleri en çok omuz, boyun, göğüs, kollar, sırt ve baldırlarda görülüyor.
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İşte hastanın oldukça büyük ve dayanılmaz bir ağrıya sebep olan yağ bezesinden kurtulma anı...
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Dr. Pimple Popper ismiyle açtığı Youtube kanalı ile ünlenen Sandra Lee isimli doktorun son hastası ses getirdi.
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Omzundaki yağ bezesindek şikayetle Sandra Lee'ye giden yaşlı kadın, bezeden kurtulmak için küçük bir operasyon geçirdi.
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Greyfurt büyüklüğündeki beze yüzünden zor bir hayat geçiren yaşlı kadın, Dr. Pimple Popper sayesinde sağlığına kavuştu.
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Yaşlı kadının omzunu yaran Dr. Pimple Popper, kadının omzuna elini sokarak tam 7 kilo ağırlığında yağ bezesi çıkardı.
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Bakın o anlarda neler yaşandı...
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