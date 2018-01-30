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Şişman diye işinden kovuldu! Sonrası inanılmaz...

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 30.01.2018 12:21 | Son Güncelleme

Kimi şişmanlığından, kimi gaz çıkardığından dolayı işten kovuldu. İşte dünyanın en ilginç işten kovulmaları...

En ilginç işten kovulma sebepleri

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Filippa-Hamilton
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178 boyunda ve 54 kilo olan Filippa, şişman olduğu gerekçesiyle 8 yıldır çalıştığı moda devi Ralph Lauren’den kovuldu.
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Cassandre Fiering
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Cassandre-Fiering New York Bronx'ta öğretmenlik yapan Cassandre Fiering, dördüncü sınıf öğrencilerinden ilişki tavsiyesi isteyince okuldan kovuldu.
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Daniel Cambridge

Daniel Cambridge
Daniel-Cambridge İngiltere’de bir kitap deposunda çalışan Daniel, çok fazla gaz çıkardığı için yönetime tam 35 tane şikayet gidince işten çıkartılıyor.
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Melissa Nelson
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Melissa Nelson 10 yıl aynı diş hekiminin yanında çalışan Melissa, ki kendisi evli ve çocuğu var, diş hekiminin karısının da baskılarıyla “seksi” olduğu için işinden kovuluyor. abcnews'in haberine göre iş mahkemeye gidiyor ve mahkeme Melissa’nın işi için “fazla seksi” olduğuna karar vererek patronu haklı buluyor.
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Kimberley Swann
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Kimberley Swann İşyerinde otururken Facebook durumuna “İş yerinde sıkılıyorum.” yazan Kimberley’e, patronu “madem sıkılıyorsun, seni fazla tutmayalım” diyerek isten çıkarılmış.
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Josefina Hernandez
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Josefina-Hernandez Uzun zamandır Walgreens’te (drugstore) çalışan diyabet hastası Josefina, hipoglisemi nöbeti gelince kan şekerini arttırmak için 1.39 dolarlık cipslerden bir tane açıp yediği için işinden kovuluyor.
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Mark Musarella
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Mark-Musarella Acil tıp teknisyenliği yapan Mark Musarella, görev icabı gittiği yerde bulunan cinayete kurban gitmiş maktülün fotoğrafını çekip facebook profilinde paylaştığı için anında kovuluyor.
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Richard Eggers
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Richard-Eggers Richard Eggers 1963’te bir mukavvayı para gibi kesip çamaşır makinesini çalıştırmak için kullandığı için, tam 49 yıl sonra 2012’de işten atılıyor.
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John Preston
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John-Preston John Preston, ofiste devamlı Seinfeld dizisindeki şakaları yaptığı için işinden oluyor. Ne zaman biri hapşırsa “Bless you!” demek yerine “You’re so good looking!” dediği için şikayet edilen Preston, kovuluyor.
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Micah Grimes
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Micah-Grimes Dallas'taki Covenant Okulu'nda bir kız basketbol takımının antrenörü olan Micah Grimes, 2009'da 100-0 kazandıkları bir maçtan sonra özür dilemediği için işinden oldu.
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Juan Canales
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Juan-Canales Florida’da bir restoranda garsonluk yapan Juan Canales, işyerinin hemen dışında bir kadının arabasının çalındığını görüp hemen olay yerine koşuyor ve hırsızı etkisiz hale getirip kadını kurtarıyor. Restoranı izinsiz terk ettiği için kovuluyor.
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Vicki Walker

Vicki Walker
Vicki-Walker Yeni Zelandalı Vicki Walker, iş arkadaşlarına toplu halde gönderdiği bir e-mail’e eklediği formları düzgün şekilde doldurmaları konusundaki talimatları koyu ve büyük harflerle yazdığı için görevden alınıyor.
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Stacey Fearnall
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Stacey-Fearnall Stacey 2008 yılında Kanada’da garsonluk yaparken, bir kanserle mücadele vakfına para toplamak amacıyla kafasını tıraş ettirdiği için kovuluyor.
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Tomas Lopez
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Tomas-Lopez Cankurtaran Tomas Lopez, plajın kendi bölgesinin dışındaki bir noktasında boğulmak üzere olan bir adamı kurtarmaya gittiği için işinden oluyor. Bunun üzerine iş arkadaşları durumu protesto etmek için istifa edince Tomas geri çağırılıyor ama bu sefer de kendisi işi kabul etmiyor.
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komik şişman kovmak işten kovulma
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Anahtar Kelimeler:
komik şişman kovmak işten kovulma

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