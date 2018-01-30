Şişman diye işinden kovuldu! Sonrası inanılmaz...

En ilginç işten kovulma sebepleri

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2 / 27 178 boyunda ve 54 kilo olan Filippa, şişman olduğu gerekçesiyle 8 yıldır çalıştığı moda devi Ralph Lauren’den kovuldu.

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4 / 27 Cassandre Fiering

5 / 27 Cassandre-Fiering New York Bronx'ta öğretmenlik yapan Cassandre Fiering, dördüncü sınıf öğrencilerinden ilişki tavsiyesi isteyince okuldan kovuldu.

6 / 27 Daniel Cambridge Daniel-Cambridge İngiltere’de bir kitap deposunda çalışan Daniel, çok fazla gaz çıkardığı için yönetime tam 35 tane şikayet gidince işten çıkartılıyor.

7 / 27 Melissa Nelson

8 / 27 Melissa Nelson 10 yıl aynı diş hekiminin yanında çalışan Melissa, ki kendisi evli ve çocuğu var, diş hekiminin karısının da baskılarıyla “seksi” olduğu için işinden kovuluyor. abcnews'in haberine göre iş mahkemeye gidiyor ve mahkeme Melissa’nın işi için “fazla seksi” olduğuna karar vererek patronu haklı buluyor.

9 / 27 Kimberley Swann

10 / 27 Kimberley Swann İşyerinde otururken Facebook durumuna “İş yerinde sıkılıyorum.” yazan Kimberley’e, patronu “madem sıkılıyorsun, seni fazla tutmayalım” diyerek isten çıkarılmış.

11 / 27 Josefina Hernandez

12 / 27 Josefina-Hernandez Uzun zamandır Walgreens’te (drugstore) çalışan diyabet hastası Josefina, hipoglisemi nöbeti gelince kan şekerini arttırmak için 1.39 dolarlık cipslerden bir tane açıp yediği için işinden kovuluyor.

13 / 27 Mark Musarella

14 / 27 Mark-Musarella Acil tıp teknisyenliği yapan Mark Musarella, görev icabı gittiği yerde bulunan cinayete kurban gitmiş maktülün fotoğrafını çekip facebook profilinde paylaştığı için anında kovuluyor.

15 / 27 Richard Eggers

16 / 27 Richard-Eggers Richard Eggers 1963’te bir mukavvayı para gibi kesip çamaşır makinesini çalıştırmak için kullandığı için, tam 49 yıl sonra 2012’de işten atılıyor.

17 / 27 John Preston

18 / 27 John-Preston John Preston, ofiste devamlı Seinfeld dizisindeki şakaları yaptığı için işinden oluyor. Ne zaman biri hapşırsa “Bless you!” demek yerine “You’re so good looking!” dediği için şikayet edilen Preston, kovuluyor.

19 / 27 Micah Grimes

20 / 27 Micah-Grimes Dallas'taki Covenant Okulu'nda bir kız basketbol takımının antrenörü olan Micah Grimes, 2009'da 100-0 kazandıkları bir maçtan sonra özür dilemediği için işinden oldu.

21 / 27 Juan Canales

22 / 27 Juan-Canales Florida’da bir restoranda garsonluk yapan Juan Canales, işyerinin hemen dışında bir kadının arabasının çalındığını görüp hemen olay yerine koşuyor ve hırsızı etkisiz hale getirip kadını kurtarıyor. Restoranı izinsiz terk ettiği için kovuluyor.

23 / 27 Vicki Walker Vicki-Walker Yeni Zelandalı Vicki Walker, iş arkadaşlarına toplu halde gönderdiği bir e-mail’e eklediği formları düzgün şekilde doldurmaları konusundaki talimatları koyu ve büyük harflerle yazdığı için görevden alınıyor.

24 / 27 Stacey Fearnall

25 / 27 Stacey-Fearnall Stacey 2008 yılında Kanada’da garsonluk yaparken, bir kanserle mücadele vakfına para toplamak amacıyla kafasını tıraş ettirdiği için kovuluyor.

26 / 27 Tomas Lopez