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Ülke çalkalandı! Şişme bebek kriz yarattı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.03.2018 10:17 | Son Güncelleme

Zambiya Ulusal Rehberlik ve Din İşleri Bakanı Godfridah Sumaili, şişme bebeklerin yasa dışı olduğunu söyledi.

Zambiya hükümeti yerel cinsellik mağazalarında satılan ürünün cinsel tatmin için kullanılmasını ahlak dışı buldu.

Zambiya şişme bebeklere savaş açtı

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Zambiya hükümeti, yerel cinsellik mağazalarına gelen şişme bebeklere karşı mücadele sözü verdi.
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South China Morning Post’un haberine göre Zambiya Ulusal Rehberlik ve Din İşleri Bakanı Godfridah Sumaili, şişme bebeklerin satışı ve kullanımının yasa dışı olduğunu belirtti.
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5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Bakana göre şişme bebekler, müstehcen malzemelerin veya nesnelerin üretimi, bulundurulması, ithal edilmesi, satılması ve gösterilmesi yasak kapsamına giriyor.
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Bu yasağın ihlali, 5 yıla varan hapis cezasını öngörüyor.
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'HEM ERKEK HEM DE KADINLAR İÇİN AHLAK DIŞI'

'HEM ERKEK HEM DE KADINLAR İÇİN AHLAK DIŞI'
Şişme bebeklerin Zambiya gelenek ve ilkelerine aykırı olduğunu söyleyen Sumaili, “Tanrı erkek ve kadını cinsel tatmin için yarattı ama bunu, cansız nesneler yardımıyla yapmak hem erkek hem de kadınlar için ahlak dışı. Gelin yabancı görüş ve deneyimleri benimsemeyelim” dedi.
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Polisin olayla ilgili soruşturma açtığı belirtilirken South China Morning Post muhabiri, Zambiya’nın başkenti Lusaka’da şişme bebeklerin satıldığı tek bir mağazası bulamadığını aktardı.
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Zambiya şişme bebek bebek

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