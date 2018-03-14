Ülke çalkalandı! Şişme bebek kriz yarattı

South China Morning Post’un haberine göre Zambiya Ulusal Rehberlik ve Din İşleri Bakanı Godfridah Sumaili, şişme bebeklerin satışı ve kullanımının yasa dışı olduğunu belirtti.

Bakana göre şişme bebekler, müstehcen malzemelerin veya nesnelerin üretimi, bulundurulması, ithal edilmesi, satılması ve gösterilmesi yasak kapsamına giriyor.

5 / 29 'HEM ERKEK HEM DE KADINLAR İÇİN AHLAK DIŞI'

Şişme bebeklerin Zambiya gelenek ve ilkelerine aykırı olduğunu söyleyen Sumaili, “Tanrı erkek ve kadını cinsel tatmin için yarattı ama bunu, cansız nesneler yardımıyla yapmak hem erkek hem de kadınlar için ahlak dışı. Gelin yabancı görüş ve deneyimleri benimsemeyelim” dedi.