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Siyasilerin gençlik halleri! İçlerinde öyle bir isim var ki...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.06.2018 14:49 | Son Güncelleme

Herkesin aklında yer etmiş siyasi liderlerin gençlik fotoğrafları yetişkin hallerinden oldukça farklı. Özellikle de Meral Akşener'in gençlik halini görenler tanımakta oldukça zorlanıyor.

Kiminin öğretmen olduğu, kiminin futbolla uğraştığı yıllardan kalan siyah beyaz fotoğraflar seçim öncesi sizi siyasilerin gençlik yıllarına götürecek.

İşte seçim yarışında ismi öne çıkan liderlerin görmediğiniz halleri...

Yıllar siyasileri böyle değiştirdi

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MUHARREM İNCE

MUHARREM İNCE
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MERAL AKŞENER

MERAL AKŞENER
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
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KEMAL KILIÇDAROĞLU

KEMAL KILIÇDAROĞLU
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TEMEL KARAMOLLAOĞLU

TEMEL KARAMOLLAOĞLU
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DOĞU PERİNÇEK

DOĞU PERİNÇEK
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SELAHATTİN DEMİRTAŞ

SELAHATTİN DEMİRTAŞ
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DEVLET BAHÇELİ

DEVLET BAHÇELİ
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YILLAR SİYASİLERİ BÖYLE DEĞİŞTİRDİ

YILLAR SİYASİLERİ BÖYLE DEĞİŞTİRDİ
Mustafa Kemal Atatürk
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İsmet İnönü
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Mesut Yılmaz
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Recep Tayyip Erdoğan
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Ahmet Davutoğlu
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Recep Akdağ
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Binali Yıldırım
48 / 72

Turgut Özal
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Meral Akşener
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Abdullah Gül
51 / 72

Ahmet Necdet Sezer
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Mehmet Müezzinoğlu
53 / 72

Adnan Menderes
54 / 72

Celal Bayar
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Beşir Atalay
56 / 72

Devlet Bahçeli
57 / 72

Kenan Evren
58 / 72

Kemal Kılıçdaroğlu
59 / 72

Abdülkadir Aksu
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Cevdet Yılmaz
61 / 72

Efkan Ala
62 / 72

Lütfi Elvan
63 / 72

Faruk Çelik
64 / 72

Fikri Işık
65 / 72

Hayati Yazıcı
66 / 72

İdris Güllüce
67 / 72

Alparslan Türkeş
68 / 72

Koray Aydın
69 / 72

Bülent Ecevit
70 / 72

Süleyman Demirel
71 / 72

Necmettin Erbakan
72 / 72

Berat Albayrak
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Anahtar Kelimeler:
siyasi fotoğraf değişim gençlik

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