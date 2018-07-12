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Siz bir de onu zeytin toplarken görün

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.07.2018 14:46 | Son Güncelleme

Alessandra Ambrosio sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı.

37 yaşındaki model hala çok fit olduğunu bakın hangi karelerle kanıtladı...

Alessandra Ambrosio'dan nefes kesen paylaşım

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Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, son katıldığı çekimden yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyayı salladı.
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İşi gereği dünyanın pek çok yerinde çekimler gerçekleştiren Alessandra Ambrosio’nun yolu bu kez İspanya’ya düştü.
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37 yaşındaki model, fotoğraf çekimi için gittiği İbiza’da cesaretini konuşturdu.
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‘Zeytin Toplama’ notunu düştüğü karede çırılçıplak olan iki çocuk annesi Ambrosio, elinde tuttuğu hasır sepetle vücudunu örttü.
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Ünlü modelin cesur instagram paylaşımı 200 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
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