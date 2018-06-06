Siz onu bir de makyajsız görün!

Peki makyajlı ve oldukça etkileyici görmeye alışkın olduğumuz ünlülerin makyajsız halleri nasıl gözüküyor? İşte cevabı...

Ünlülerin makyajsız halleri

1 / 60 HANDE ERÇEL Son olarak Star TV'de yayınlanan Siyah İnci'de Hazal karakterine hayat veren Hande Erçel Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

2 / 60 24 yaşındaki Erçel fotoğrafını Instagram yayınladı.

3 / 60 Şu sıralar Murat Dalkılıç ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen Erçel daha önce de yine story'den paylaşımda bulunmuştu.

4 / 60 ADRIANA LIMA Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima zaman zaman Instagram hesabından makyajsız paylaşımlar yapıyor.

5 / 60 Lima, son paylaşımında uyku öncesi halini sergileyerek, "Şekerleme vakti umutları" notunu düştü.

6 / 60 Lima, daha önce de uyku öncesi makyajsız pozunu "İyi geceler" notuyla paylaşmıştı.

7 / 60 FAHRİYE EVCEN Oyuncu Fahriye Evcen'in yanak dolgusu yaptırdığı iddia edilmişti. Evcen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla iddialara cevap verdi.

8 / 60 Oyuncu, makyajsız fotoğrafını paylaşıp "Makyaj yok, filtre yok, doktor yok" notunu düştü.

9 / 60 IVANA SERT Stilist - manken, Ivana Sert sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

10 / 60 Sert, fotoğrafının altına yapılan 'filtre ya da photoshop var' yorumlarını reddetti.

11 / 60 NİLPERİ ŞAHİNKAYA Yaşamayanlar dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Nilperi Şahinkaya, uzun bir aradan sonra objektiflere takıldı.

12 / 60 Nişantaşı'nda bir kafede vakit geçiren Nilperi Şahinkaya, makyajsız haliyle dikkati çekti. Rahat tavrıyla objektiflere gülümseyen 30 yaşındaki oyuncu, yeni dizisinin önümüzdeki sezon başlayacağını söyledi.

13 / 60 GİZEM KARACA

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15 / 60 GÖKÇE BAHADIR Star TV’deki Ufak Tefek Cinayetler’in Oya'sı Gökçe Bahadır Etiler’de alışveriş yaparken makyajsız bir halde objektiflere yansıdı.

16 / 60 Gökçe Bahadır önce görüntü vermek istemedi.

17 / 60 BURÇİN TERZİOĞLU Poyraz Karayel dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Burçin Terzioğlu KüçükÇiftlik Park’taki Sokak Festivali’nde makyajsız olarak objektiflere takıldı.

18 / 60 38 yaşındaki oyuncu, “Stres attım. Tüm elektriğimi ve yorgunluğumu aldı. Meğer bütün kış çok çalışmışım” dedi. Terzioğlu, sevgilisi İlker Kaleli’nin seti olduğu için etkinliğe gelemediğini de sözlerine ekledi.

19 / 60 SHAKIRA 2011 yılından beri futbolcu Gerard Piqué ile birlikteliğini sürdüren dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Instagram hesabından "Kırmızı ve siyah gün" notuyla makyajsız paylaşım yaptı.

20 / 60 NESLİHAN ATAGÜL Başrolünü İlker Kaleli ile paylaştığı yeni dizisi "Dip" ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Neslihan Atagül, reklam yüzü olduğu bir şampuan markasının çekimleri öncesi makyajsız halini sosyal medyadan yayınladı.

21 / 60 NESLİHAN ATAGÜL

22 / 60 ŞEYMA SUBAŞI Şu sıralar Survivor çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Instagram hesabından bir fotoğraf yayınladı. Ilıcalı'nın paylaştığı karede Subaşı'nın makyajsız görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

23 / 60 ŞEYMA SUBAŞI

24 / 60 DAMLA COLBAY İçerde dizisiyle canlandırdığı Eylem karakteriyle kariyerinde zirve yapan Damla Colbay, önceki gün erkek arkadaşıyla Akmerkez’de görüntülendi. Muhabirleri fark edince telaşla sevgilisinin elini bırakan Colbay, sorulara yanıt vermek istemedi. Genç oyuncu, arkadaşının yabancı uyruklu olduğunu belirtip “Siz ‘Sam’ yazın yeter” demekle yetindi. Colbay'ın makyajsız olması dikkatlerden kaçmadı.

25 / 60 AYBÜKE PUSAT Söz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat objektiflere bu kez makyajsız olarak yansıdı.

26 / 60 Söz'le birlikte adını geniş kitlelere duyuran 22 yaşındaki Pusat'ın Instagram'daki takipçi sayısı da dizinin yayınlandığı günden bugüne 70 binden 850 bine çıkmıştı. Sonra “Tamam çekin, sorun yok. Nasıl olsa ekranda saç-makyaj dört dörtlük” dedi.

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28 / 60 ELÇİN SANGU Sevgilisi Yunus Özdiken’le Akmerkez’de görüntülenen oyuncu Elçin Sangu, gazetecileri görünce yüzünü saklamaya çalıştı.

29 / 60 Makyajsız haliyle görüntülenince sinirlenen ünlü oyuncu, muhabirlere “Çok antipatiksiniz” diye tepki gösterdi. Sangu, sevgilisine “Beni bu çirkin halimle çektiler” diyerek sitemini dile getirdi.

30 / 60 İREM DERİCİ İrem Derici önceki gece Beşiktaş’taki bir müzik stüdyosundan çıkarken makyajsız görüntülendi.

31 / 60 Fotoğraf çeken muhabirlere “Makyajsızım şu an. Boyasam da bir şey değişmiyor gerçi” diye espri yaptı.

32 / 60 SERENAY SARIKAYA Dijital platform puhutv'den yayınlanan Çi dizisinde Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını paylaştı.

33 / 60 26 yaşındaki Sarıkaya, "Makyaj yok" notuyla paylaştığı fotoğraf 16 saatte yaklaşık 300 bin beğeni aldı.

34 / 60 SILA Heybeden Şarkılar adını verdiği konser serisinin sonuncusunda sesi kadar şıklığıyla da büyüleyen Sıla, Sevgililer Günü'nde adeta format değiştirdi. 36 yaşındaki şarkıcı Instagram'dan makyajsız halini paylaştı ve "Yanımda sevgilim varmış gibi çek panpa" notunu düştü.

35 / 60 ELÇİN SANGU Kiralık Aşk dizisinden sonra ekrana ara veren Elçin Sangu sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor. 31 yaşındaki oyuncu önceki gün havuz keyfi yaparken çekilen fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı. Ünlü oyuncunun sıfır makyajlı halleri takipçilerinden tam not aldı. Sangu'nun fotoğrafı yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

36 / 60 EMİNA SANDAL Emina Sandal Instagram hesabından "En iyi günler makyajsız günler" (The best days, no makeup days) diyerek bir fotoğraf paylaştı.

37 / 60 Sandal'ın yüzünde makyaj olmamasına rağmen gözlerine kalem çekmiş olması dikkat çekti.

38 / 60 IVANA SERT

39 / 60 EBRU ŞALLI Ebru Şallı Etiler’deki bir güzellik merkezindeydi. Geç saatlere kadar rutin cilt bakımı yaptıran Şallı, çıkışta karşısında gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

40 / 60 Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Şallı “Bu saatte niye böyle yapıyorsunuz. Cilt bakımı yaptırdım ve eve gidiyorum” diyerek aracıyla oradan ayrıldı.

41 / 60 ECE SEÇKİN Youtube'da 140 milyon yapan Adeyyo ve 60 milyon tık alan Sayın Seyirciler şarkıcılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Ece Seçkin şu sıralar Olsun şarkısıyla gündemde. Seçkin, Okyanus şarkısıyla yıldızı parlayan meslektaşı Derya Uluğ ile görüntülendi. 26 yaşındaki şarkıcı sıfır makyaj haliyle dikkat çekti.

42 / 60 Seçkin daha önce ise Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa şu mesajı yazarak yayınlamıştı: "Uzun zamandır 'yiyorsa makyajsız halini paylaş' gibi yorumlar alıyordum. Günlük hayatımda çok makyajlı gezen biri değilim ama instagramı genelde sahne ve kulis fotoğraflarımı paylaşmak amacıyla kullandığım için beni hep makyajla ve kocaman kirpiklerle görüyordunuz. Bence bir kadının en önemli makyajı yüzündeki gülümseyiş ve gözlerindeki pırıltıdır. Beyler size söylüyorum, bir kadının kaşını, kirpiğini, boyunu, kilosunu dert edip onları incitmeyin… Bırakın kadınlar gülümsesin, gözleri ışık saçsın… Kızlar size zaten bir şey söylememe gerek yok, durumu biliyorsunuz.”

43 / 60 İREM SAK Son olarak Murat Boz ve Yasemin Allen ile başrolde olduğu Dönerse Senindir filmiyle beyazperde boy gösteren İrem Sak estetik tartışmlarıyla gündeme gelmişti. Etiler Akmerkez'de bir spor mağazasından ayakkabı satın alan Sak, Nişantaşı sokaklarında fotoğrafları çekilince yüzünü saklaması ile ilgili konuştu.

44 / 60 Makyajsız haliyle dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncu, "Yüzümde bir şey yoktu. Maske yaptırmıştım, kızarıklık vardı. Estetik falan yaptırmadım, yok bende" ifadelerini kullandı.

45 / 60 SAADET IŞIL AKSOY Sosyal medya hesabından sık sık makyajsız pozlarını paylaşan Saadet Işıl Aksoy, yeni bir makyajsız selfie ile haftaya başladı.

46 / 60 33 yaşındaki oyuncu, "Halbuki gözümün cücüğüne giren güneşe söverek uyanmıştım, ağzım kupkuru, oda hamam kıvamında. Ama pazartesi sabahı selfie'si önemliydi, önce güneşin vurduğu en iyi açımı bulup postumu yapmalıydım. Günaydın bu arada!" paylaşımını yaptı. Aksoy'un bu fotoğrafı, 3 bine yakın beğeni aldı.

47 / 60 YILDIZ TİLBE

48 / 60 ECE USLU

49 / 60 MERVE BOLUĞUR

50 / 60 DİDEM SOYDAN

51 / 60 NURGÜL YEŞİLÇAY

52 / 60 TUBA BÜYÜKÜSTÜN

53 / 60 EBRU GÜNDEŞ

54 / 60 SEZEN AKSU Uzun süredir kameralara görüntü vermeyen Sezen Aksu, son olarak Yılmaz Erdoğan'ın Münaşaka adlı oyununu izlemeye gittiğinde objektiflere takıldı. Basını görünce aracından inmeyerek evine dönen Aksu, hastane ziyareti çıkışında görüntülendi. Kira ödemediği gerekçesiyle tahliye edilen Etiler Şamdan’ın işletmecisi Mehmet Tuna’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Aksu'nun makyajsız hali dikkat çekti.

55 / 60 HÜLYA AVŞAR

56 / 60 BEREN SAAT

57 / 60 GAL GADOT Yaz sezonunun gişe canavarı Wonder Woman ile şöhretini pekiştiren Gal Gadot önceki gün Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

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59 / 60 BELLA HADID Victoria’s Secret'ın dünyaca ünlü mankeni Bella Hadid New York'taki JFK Havaalanı'nda makyajsız olarak objektiflere yansıdı.