Siz onu bir de makyajsız görün!

Fotoğraf çeken muhabirlere “Makyajsızım şu an. Boyasam da bir şey değişmiyor gerçi” diye espri yaptı.

Kiralık Aşk dizisinden sonra ekrana ara veren Elçin Sangu sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor. 31 yaşındaki oyuncu önceki gün havuz keyfi yaparken çekilen fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı. Ünlü oyuncunun sıfır makyajlı halleri takipçilerinden tam not aldı. Sangu'nun fotoğrafı yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

Emina Sandal Instagram hesabından "En iyi günler makyajsız günler" (The best days, no makeup days) diyerek bir fotoğraf paylaştı.