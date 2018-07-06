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Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.07.2018 15:01 | Son Güncelleme

Konaklamak için 183 lira verdikleri oteli görenler gözlerine inanamadı.

Sosyal medyadan yorum yağmuruna tutulan otel görenleri hayrete düşürdü.

Bu otele girenler sosyal medyaya yorum yağdırdı

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Kan lekeleri, kirli banyolar ve bozuk eşyalar…
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Ziyaretçileri tarafından İngiltere'nin en iğrenç otelini olarak adlandırılan yerden paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada infial yarattı.
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İngiltere'nin en iğrenç oteli Birmingham’da yer alıyor. Otelin adı The Birmingham Best Inn. Adında geçen “Best” yani “En iyi”, belki de ilk açıldığı dönemde geçerliydi. Artık, misafirleri oranın en kötü ve iğrenç yer olduğunu söylüyor. Temiz olan bir yeri bulmak zor.
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Bu otelin bir odası gecelik 30 pound (183 TL) . Otel yönetimi, otellerinin ucuz ama iyi olduğu konusunda ısrarcı. Odalar da yatak ve banyo var. Pencere ve eşyalar ise odadan odaya değişiklik gösteriyor. Ancak otelde kalanların yaptığı paylaşımlar ortada...
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Duvar kağıtları tamamen 1990’lara ait, tıpkı eşyalar gibi. Onca yıldır orada bulunmaktan duvar kağıtları sökülmeye bile başlamış.
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Bazı odaların tavanları bile lekeli. Bazı tavanlar, özellikle çatı katındakiler, çökmek üzere. Duvarlar leke içerisinde ya da üzerilerinde yazı var.
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Bir odanın duvarına “I kill you” yani “Seni öldürürüm” yazıyor.
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Pencereler varsa kırık ya da kirli halde. Kırıklar o kadar kötü ki tüm camı kaplıyor.
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Kırık olan pencerelerden bazıları koli bandı ile tutturulmuş.
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Pencere pervazlarında ya sigara izleri ya izmaritleri var.
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Bir odada perde var ama pencere yok.
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Perde olan diğer odalarda ise, perdeler yer çekimine karşı savaşlarını kaybetmek üzere.
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Banyo ise, “odanın en kötü ve iğrenç yeri” olarak tanımlanıyor. Duş başlıkları ise ya bozuk ya da kirli bir halde bulunuyor.
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Odaların çoğunda küvetler ya kirli ya da fayansları kırık durumda. Tavanlar ise akıtıyor.
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Bir odada duş tamamen kullanım dışı ve duş başlığı yok.
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Tuvaletler ise kir içinde. Bazılarının oturaklarında delikler var. Bazı oturaklar ise tırmalanmış gibi duruyor.
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Yerler ise leke içerisinde ya da su altında kalmış durumda. Fayansların bazıları kırık halde, sağlam olanlar ise kirli.
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Yerlerdeki halıların ne kadar sağlam ve temiz olduğu da tartışılır.
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Yerlerde kan izleri de görülebiliyor.
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Otelin manzarası da aynı şekilde kötü. Bazı pencereler çöp yuvasına dönmüş ara sokaklara bakıyor.
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Fotoğrafı paylaşan müşteri, “Pencereden dışarı kusma isteği duymadan bakamadım.” yazmış.
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52 yaşındaki, Jackiey Crathorne bir gecelik zorunlu olarak odalardan birinde kalmış. “Banyoyu kullanmamım hiçbir yolu yoktu. Hastaneden çıkmadan önce iyi ki tuvalete girmiştim. Sabah gün ışıyana kadar tuttum. Bu sırada sadece 2-3 saat uyuyabildim.” dedi.
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Otelde kalan hamile bir kadın, gece hastalık kapacağından korktuğu için uyuyamamış. Bir başka müşteri olan 73 yaşındaki Rowland Hayward ise, odadan yarım saati bile bulmadan ayrılmış ama geri ödeme yapılmamış. “Bu fiyata kaliteli bir yer beklemiyordum. En azından başımı koyabileceğim rahat ve temiz bir oda istiyordum. Birçok otelde kaldım ama burası İngiltere’nin en kötü yeri. Cehennemden çıkma bir yer.” yorumunda bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
otel sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kardeşim tarz meselesi bazıları temiz otel sever bazıları pis otellerden hoşlanır bazıları kalın sever bazıları inceden hoşlanır bazıları yumuşak sever bazıları sertten hoşlanır bazıları büyük sever bazıları küçükten hoşlanır bazıları da uzun sever bazıları kısadan hoşlanır vb. devam eder gider ne var yani bunda
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