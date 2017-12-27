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Soğuk bile onları durduramadı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 27.12.2017 12:20 | Son Güncelleme 1 saat önce

İngiltere'de her yıl düzenlenen Boks Günü kıyafet partisi için dondurucu soğukları dahi umursamadılar. Giydikleri kostümlerle koşarak eğlenmeye giden gençler eğlence dolu bir gün geçirdi. Peki o anlarda neler yaşandı dersiniz? İşte cevabı...

İngiltere rengarenk! İşte 'boks günü'ne özel kostüm partisi

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Birbirinden ilginç kıyafetlerle sokaklara çıkan insanlar oldukçe eğlenceli görüntüler verdi.
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Boks Günü etkinliği Manchester'da o kadar popüler ki, renkli bir kostüm giymediği takdirde bazı gece kulüpleri müşterilerinin içeri girmelerine dahi izin vermiyor.
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İşte Donald Trump'tan, Kaptan Amerika'ya, Kedi Kadın'dan, Playboy'un tavşanlarına kadar pek çok kişiye rastlayabileceğiniz gecede ortaya çıkan görüntüler...
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ingiltere kostüm partisi

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