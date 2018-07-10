Sokağın ortasında kalçasından ısırdı!

Chloe Ferry'nin erkek arkadaşı Sam Gowland eğlence mekanı çıkışında ünlü ismin kalçasını ısırdı.
Sokakta aşka geldiler!
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Transparan pantolonuyla tüm bakışları üzerine çekmeyi başaran Chloe Ferry, erkek arkadaşını kalçalarıyla fazlaca heyecanlandırdı.
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Tanga ve transparan pantolonunu topuklu ayakkabılarıyla tamamlayan Chloe, objektiflerin yakın markajındayken olanlar oldu.
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Araca yöneldiği anda sevgilisini yakalayan Sam, bir anda kalçasından tutarak objektifler önünde ısırdı.
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Hollywood yıldızı Tobey Maguire, önceki gün yanındaki esmer genç kadınla eve girerken görüntülendi.
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Rol aldığı Örümcek Adam serisiyle hafızalarda yer eden Tobey Maguire, önceki gün yanındaki esmer genç kadınla objektiflere takıldı.
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Bir süre önce eşi Jennifer Meyer'den boşanan Maguire'ın yanındaki kadın, bir anda oyuncuya beklemediği bir şaka yaptı.
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İkili, Maguire'ın evinin bahçe kapısından içeri girmeye hazırlanırken elini oyuncunun kalçasına koydu.
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Tobey Maguire'ı adım adım takip eden paparaziler de o an deklanşöre bastı.
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Gizemli kadının ise Tobey Maguire'nin sevgilisi olduğu ileri sürüldü.
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ÜNLÜ MODELDEN SOKAK ORTASINDA SAMİMİ POZLAR
ABD'li 29 yaşındaki model Blac Chyna, sokak ortasında sevgilisi YBN Almighty Jay ile samimi pozlar verdi.
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Sokakta aşka gelen aşıklar, dakikalarca kimseye aldırış etmeden öpüştü.
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Samimi pozları kadar giydiği kıyafetle de gündem yaratan güzel model, eğrilerini ortaya çıkaran bluzu ile tüm dikkatleri üzerine topladı.
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Sütyen takmayı bir kenara bırakan Chyna, cesurca güzelliğini sergiledi.
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Ünlü modeli gören hayranları ondan gözünü alamazken, Chyna da sevenlerine karşı kayıtsız kalmadı ve gülücükler saçtı.
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İşte ünlü ikilinin o pozları...
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ÇİÇEĞİ BURNUNDA ÇİFTTEN OLAY YARATAN TATİL POZLARI
Çıktıkları 20 bin poundluk tatilde romantizmin doruklarına çıkan onny Mitchell ve Danielle Zarb-Cousin, sosyal medya hesabından samimi fotoğraflar paylaştı.
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Maldivler tatilinde aşka gelen ikili, yayınladıkları fotoğraflarla sanal alemi salladı.
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Tatilin tadını çıkaran çiçeği burnunda çift, aynı zamanda birbirleriyle de zaman geçirmeyi ihmal etmedi.
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Plaj ve güneşin tadını çıkardıkları kadar, gece eğlencesinden de mahrum kalmayan çiftin paylaştığı ses getiren pozlar...
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ABD'li model Samantha Hoopes ve sevgilisi, Miami sahilinde görüntülendi
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Sports Illustrated modellerinden Samantha Hoopes ve sevgilisi Salvatore Palella, tatilin tadını çıkarıyor.
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Miami'de tatil yapan çift, The Setai Otel'in sahilinde görüntülendi.
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27 yaşındaki Hoopes, bronzlaşmış teni ve küçücük bikinisi içinde kusursuz görünüyordu.
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Pennsylvania'lı süper model, zaman zaman sahilde yürüyüş yaptı, bazense şezlonga uzanıp güneşlendi.
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Samantha, hamburger zinciri Carl's Jr.'ın reklamında rol alınca şöhrete kavuşmuştu.
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Güzel model ayrıca 2014 yılında Sports Illustrated'ın Özel Bikini Sayısı'nda yer almıştı.
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SAMANTHA HOOPES KİMDİR?
Samantha Hoopes, 10 Şubat 1991 doğumlu.
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Sarı saçlara ve ela gözlere sahip olan modelin boyu ise 173 cm.
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Samantha, işi gereği sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
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Başarılı ismin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.
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Beş kardeşin en küçüğü olan ABD'li model, Penn State University'de öğrenim gördü.
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2014 yılında Maxim dergisinin En Seksi 100 Listesi'nde 18'inci sırada yer almıştı.
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Hoopes, bugüne kadar Guess ve Levi's gibi markaların modelliğini yaptı.
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Hoopes'un sosyal medya hesabındaki diğer paylaşımları...
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