Sokağın ortasında kalçasından ısırdı!

Chloe Ferry'nin erkek arkadaşı Sam Gowland eğlence mekanı çıkışında ünlü ismin kalçasını ısırdı.

Sokakta aşka geldiler!

1 / 62 Transparan pantolonuyla tüm bakışları üzerine çekmeyi başaran Chloe Ferry, erkek arkadaşını kalçalarıyla fazlaca heyecanlandırdı.

2 / 62 Tanga ve transparan pantolonunu topuklu ayakkabılarıyla tamamlayan Chloe, objektiflerin yakın markajındayken olanlar oldu.

3 / 62 Araca yöneldiği anda sevgilisini yakalayan Sam, bir anda kalçasından tutarak objektifler önünde ısırdı.

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7 / 62 Hollywood yıldızı Tobey Maguire, önceki gün yanındaki esmer genç kadınla eve girerken görüntülendi.

8 / 62 Rol aldığı Örümcek Adam serisiyle hafızalarda yer eden Tobey Maguire, önceki gün yanındaki esmer genç kadınla objektiflere takıldı.

9 / 62 Bir süre önce eşi Jennifer Meyer'den boşanan Maguire'ın yanındaki kadın, bir anda oyuncuya beklemediği bir şaka yaptı.

10 / 62 İkili, Maguire'ın evinin bahçe kapısından içeri girmeye hazırlanırken elini oyuncunun kalçasına koydu.

11 / 62 Tobey Maguire'ı adım adım takip eden paparaziler de o an deklanşöre bastı.

12 / 62 Gizemli kadının ise Tobey Maguire'nin sevgilisi olduğu ileri sürüldü.

13 / 62 ÜNLÜ MODELDEN SOKAK ORTASINDA SAMİMİ POZLAR ABD'li 29 yaşındaki model Blac Chyna, sokak ortasında sevgilisi YBN Almighty Jay ile samimi pozlar verdi.

14 / 62 Sokakta aşka gelen aşıklar, dakikalarca kimseye aldırış etmeden öpüştü.

15 / 62 Samimi pozları kadar giydiği kıyafetle de gündem yaratan güzel model, eğrilerini ortaya çıkaran bluzu ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

16 / 62 Sütyen takmayı bir kenara bırakan Chyna, cesurca güzelliğini sergiledi.

17 / 62 Ünlü modeli gören hayranları ondan gözünü alamazken, Chyna da sevenlerine karşı kayıtsız kalmadı ve gülücükler saçtı.

18 / 62 İşte ünlü ikilinin o pozları...

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23 / 62 ÇİÇEĞİ BURNUNDA ÇİFTTEN OLAY YARATAN TATİL POZLARI Çıktıkları 20 bin poundluk tatilde romantizmin doruklarına çıkan onny Mitchell ve Danielle Zarb-Cousin, sosyal medya hesabından samimi fotoğraflar paylaştı.

24 / 62 Maldivler tatilinde aşka gelen ikili, yayınladıkları fotoğraflarla sanal alemi salladı.

25 / 62 Tatilin tadını çıkaran çiçeği burnunda çift, aynı zamanda birbirleriyle de zaman geçirmeyi ihmal etmedi.

26 / 62 Plaj ve güneşin tadını çıkardıkları kadar, gece eğlencesinden de mahrum kalmayan çiftin paylaştığı ses getiren pozlar...

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33 / 62 ABD'li model Samantha Hoopes ve sevgilisi, Miami sahilinde görüntülendi

34 / 62 Sports Illustrated modellerinden Samantha Hoopes ve sevgilisi Salvatore Palella, tatilin tadını çıkarıyor.

35 / 62 Miami'de tatil yapan çift, The Setai Otel'in sahilinde görüntülendi.

36 / 62 27 yaşındaki Hoopes, bronzlaşmış teni ve küçücük bikinisi içinde kusursuz görünüyordu.

37 / 62 Pennsylvania'lı süper model, zaman zaman sahilde yürüyüş yaptı, bazense şezlonga uzanıp güneşlendi.

38 / 62 Samantha, hamburger zinciri Carl's Jr.'ın reklamında rol alınca şöhrete kavuşmuştu.

39 / 62 Güzel model ayrıca 2014 yılında Sports Illustrated'ın Özel Bikini Sayısı'nda yer almıştı.

40 / 62 SAMANTHA HOOPES KİMDİR? Samantha Hoopes, 10 Şubat 1991 doğumlu.

41 / 62 Sarı saçlara ve ela gözlere sahip olan modelin boyu ise 173 cm.

42 / 62 Samantha, işi gereği sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

43 / 62 Başarılı ismin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

44 / 62 Beş kardeşin en küçüğü olan ABD'li model, Penn State University'de öğrenim gördü.

45 / 62 2014 yılında Maxim dergisinin En Seksi 100 Listesi'nde 18'inci sırada yer almıştı.

46 / 62 Hoopes, bugüne kadar Guess ve Levi's gibi markaların modelliğini yaptı.

47 / 62 Hoopes'un sosyal medya hesabındaki diğer paylaşımları...

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