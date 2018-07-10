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Sokağın ortasında kalçasından ısırdı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.07.2018 09:03 | Son Güncelleme

Eğlence hayatına düşkünlüğü ile dikkatleri üzerine çeken Chloe Ferry, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

Chloe Ferry'nin erkek arkadaşı Sam Gowland eğlence mekanı çıkışında ünlü ismin kalçasını ısırdı.

Sokakta aşka geldiler!

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Transparan pantolonuyla tüm bakışları üzerine çekmeyi başaran Chloe Ferry, erkek arkadaşını kalçalarıyla fazlaca heyecanlandırdı.
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Tanga ve transparan pantolonunu topuklu ayakkabılarıyla tamamlayan Chloe, objektiflerin yakın markajındayken olanlar oldu.
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Araca yöneldiği anda sevgilisini yakalayan Sam, bir anda kalçasından tutarak objektifler önünde ısırdı.
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Hollywood yıldızı Tobey Maguire, önceki gün yanındaki esmer genç kadınla eve girerken görüntülendi.
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Rol aldığı Örümcek Adam serisiyle hafızalarda yer eden Tobey Maguire, önceki gün yanındaki esmer genç kadınla objektiflere takıldı.
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Bir süre önce eşi Jennifer Meyer'den boşanan Maguire'ın yanındaki kadın, bir anda oyuncuya beklemediği bir şaka yaptı.
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İkili, Maguire'ın evinin bahçe kapısından içeri girmeye hazırlanırken elini oyuncunun kalçasına koydu.
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Tobey Maguire'ı adım adım takip eden paparaziler de o an deklanşöre bastı.
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Gizemli kadının ise Tobey Maguire'nin sevgilisi olduğu ileri sürüldü.
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ÜNLÜ MODELDEN SOKAK ORTASINDA SAMİMİ POZLAR

ÜNLÜ MODELDEN SOKAK ORTASINDA SAMİMİ POZLAR
ABD'li 29 yaşındaki model Blac Chyna, sokak ortasında sevgilisi YBN Almighty Jay ile samimi pozlar verdi.
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Sokakta aşka gelen aşıklar, dakikalarca kimseye aldırış etmeden öpüştü.
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Samimi pozları kadar giydiği kıyafetle de gündem yaratan güzel model, eğrilerini ortaya çıkaran bluzu ile tüm dikkatleri üzerine topladı.
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Sütyen takmayı bir kenara bırakan Chyna, cesurca güzelliğini sergiledi.
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Ünlü modeli gören hayranları ondan gözünü alamazken, Chyna da sevenlerine karşı kayıtsız kalmadı ve gülücükler saçtı.
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İşte ünlü ikilinin o pozları...
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ÇİÇEĞİ BURNUNDA ÇİFTTEN OLAY YARATAN TATİL POZLARI

ÇİÇEĞİ BURNUNDA ÇİFTTEN OLAY YARATAN TATİL POZLARI
Çıktıkları 20 bin poundluk tatilde romantizmin doruklarına çıkan onny Mitchell ve Danielle Zarb-Cousin, sosyal medya hesabından samimi fotoğraflar paylaştı.
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Maldivler tatilinde aşka gelen ikili, yayınladıkları fotoğraflarla sanal alemi salladı.
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Tatilin tadını çıkaran çiçeği burnunda çift, aynı zamanda birbirleriyle de zaman geçirmeyi ihmal etmedi.
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Plaj ve güneşin tadını çıkardıkları kadar, gece eğlencesinden de mahrum kalmayan çiftin paylaştığı ses getiren pozlar...
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ABD'li model Samantha Hoopes ve sevgilisi, Miami sahilinde görüntülendi
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Sports Illustrated modellerinden Samantha Hoopes ve sevgilisi Salvatore Palella, tatilin tadını çıkarıyor.
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Miami'de tatil yapan çift, The Setai Otel'in sahilinde görüntülendi.
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27 yaşındaki Hoopes, bronzlaşmış teni ve küçücük bikinisi içinde kusursuz görünüyordu.
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Pennsylvania'lı süper model, zaman zaman sahilde yürüyüş yaptı, bazense şezlonga uzanıp güneşlendi.
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Samantha, hamburger zinciri Carl's Jr.'ın reklamında rol alınca şöhrete kavuşmuştu.
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Güzel model ayrıca 2014 yılında Sports Illustrated'ın Özel Bikini Sayısı'nda yer almıştı.
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SAMANTHA HOOPES KİMDİR?

SAMANTHA HOOPES KİMDİR?
Samantha Hoopes, 10 Şubat 1991 doğumlu.
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Sarı saçlara ve ela gözlere sahip olan modelin boyu ise 173 cm.
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Samantha, işi gereği sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
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Başarılı ismin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.
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Beş kardeşin en küçüğü olan ABD'li model, Penn State University'de öğrenim gördü.
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2014 yılında Maxim dergisinin En Seksi 100 Listesi'nde 18'inci sırada yer almıştı.
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Hoopes, bugüne kadar Guess ve Levi's gibi markaların modelliğini yaptı.
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Hoopes'un sosyal medya hesabındaki diğer paylaşımları...
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Anahtar Kelimeler:
Chloe Ferry kalça

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