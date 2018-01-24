Sokak lambasında boru dansı yaptı

Son Güncelleme 10 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 24.01.2018 10:33 |10 saat önce

Sokak lambasına tırmanarak boru dansı yapan İngiliz kadın sosyal medyayı salladı. Görüntülerde mavi saçlı kadın gülümseyerek sokak lambasına yürümeye başlıyor. Bakın sonrasında neler yaşanıyor...

Direk dansçılarına taş çıkarttı!

1 / 45 Bir davet için giyindiği belli olan kadın, yaptıklarıyla elbisesi kadar iddialı olduğunu gözler önüne seriyor.

2 / 45 Lambanın yanına geldikten sonra ayakkabılarından kurtulan ve lambaya tırmanmaya başlayan kadın yeteneklerini sergilemeye başlıyor.

3 / 45 Lambanın en yüksek noktasında önce barfiks çekip ardından estetik hareketler sergileyen genç kadın boru dansçılarına taş çıkarıyor.

4 / 45 Yeteneklerini sergiledikten sonra sokak lambasından profesyonelce aşağı süzülen kadının görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

5 / 45 İşte herkesin iltifat yağdırdığı o kadının görüntüleri...

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12 / 45 O DÜNYANIN EN İYİ DİREK DANSÇISI! 25 yaşında ve dünyanın en ünlü ‘pole’ yani direk dansçısı.Yetenek Sizsiniz'in Ukrayna versiyonunda ünlenen Anastasia Sokolova tüm dünyada bu dansın yüzü oldu.

13 / 45 Sokolova, erkeklerin de direk dansı yapmasını destekliyor.

14 / 45 Kiev'de doğmuş. Babası inşaat sektöründe çalışıyor. Annesi ise ev hanımı.

15 / 45 "Üç yıl önce kendi dans stüdyomu açtım. Annem benimle birlikte çalışıyor. Hem yönetici hem de kostümleri birlikte tasarlayıp, ürettiriyoruz” diyor.

16 / 45 Dans eğitmenliğinin yanında bir de dans kostüm markası var Anastasia'nın. Kendine yaptığı kostümler çok beğenilince bu işi ticarete dökmüş. Her yeni modeli önce kendi test edip, yırtılıp yırtılmadığına bakıp sonra satışa sunuyormuş.

17 / 45 Çocukluğunda "İnsan değil maymun yavrusu gibiydim” diyor. Her yere tırmanıp sürekli atlayıp zıplıyormuş. "Büyüyünce ne olacaksın” diye sorulduğunda ‘şarkıcı' diye cevaplıyormuş. Ama şarkı söylediğinden daha iyi dans edebildiğini fark ettiği an kariyerine dansçı olarak devam etmiş. Ama şu anda geldiği noktayı hiçbir zaman hayal bile etmemiş.

18 / 45 Nasıl başlamış derseniz... Müsebbibi YouTube'da izlediği bir video: "Dört ya da dört buçuk yıl önceydi. İnternette gezinirken Avustralyalı Allegra King adlı pole dansçısının bir videosuna denk geldim. Nabzım yükseldi, gözlerim yerinden çıkacaktı. Âşık olmuş gibi karnımda kelebekler kanat çırpıyordu. En kısa zamanda ben de yapmalıydım, ben de onun gibi dans etmeliydim.

19 / 45 Hemen araştırdım ve en yakınımdaki pole dans okuluna yazıldım. Tırmanmayı, tutunmayı, ilk adımları orada öğrendim. Üç ay sonra öğretmenler "Bizim sana öğretebileceğimiz bir şey kalmadı” dedi. Daha profesyonel bir okula başladım. Orada da bir ayın sonunda aynı şeyi söylediler. Hatta bana öğretmenlik teklif ettiler. Zıplayarak kabul ettim.”

20 / 45 Günde iki en fazla üç saat çalışıyor. Yapacağı hareketleri uykuya dalmadan önce zihninde kurgulayıp ertesi gün stüdyosuna gidip uyguluyor. Müzik ne derseniz: "Çok sert, vur-kır-parçala tarzı müzikler seviyorum. Metal ve rock bana hareketlerimi yaparken ilham veriyor. Dünyanın en seksi dansı bu. Bunun farkındayım ve dans ederken izleyene bu şehvet duygusunu geçirmem gerektiğini biliyorum.

21 / 45 Seksi olmayan direk dansı dans değildir benim için. Olmamıştır” diyor. Dans ederken içinden "Ben dünyanın en seksi kadınıyım” diye tekrarladığı zannedilmesin ama oyunun kurallarının farkında. Sırf bunun için topuklu ayakkabı giyerek dans ediyor: "Daha tehlikeli ama daha seksi. Yapacak bir şey yok. Allah'tan bugüne kadar başıma ciddi bir kaza gelmedi. Pole dansı yaparken fazla kıyafet olmayacak üzerinde. Vücuduma krem bile sürmüyorum, kayar çünkü.”

22 / 45 Anladığımız üzere seksi olmak birinci kuralı. İkincisi akrobasi hareketleri, üçüncüsü ise güç. Bu üçü olmadan olmuyor. Güç demişken, Anastasia da çok güçlü bir kadın. "Erkekler sizden korkuyor mu” diye soruyorum. Tam üstüne basıyorum: "Hem de nasıl korkuyorlar. Şovlarımdan sonra kulise sürekli kadınlar geliyor. Bugüne kadar bir erkek bile cesaret edip gelemedi. Biri gelip tebrik ve beğenilerini iletse, o özgüvene sahip olsa o adam benim hayatımın erkeği olur. Ama erkekler şu anda korkuyorlar. Keşke biri cesaret etse.”

23 / 45 Özel bir beslenme programı yok. Her türlü abur cuburu, hamburgeri, çikolatayı istediği kadar yiyor. Sürekli antrenman yaptığı için yemek konusunda sınırsız özgürlüğü olduğunu düşünüyor. Ekstra bir ağırlık çalışması yapmıyor. "Direk dansı yetiyor bütün vücudum tüm kaslarım çalışıyor başka bir şeye gerek yok” diyor.

24 / 45 "Erkekler yapabilir mi” diye soruyorum. Bakın nasıl cevaplıyor: "Direk dansı kadın sporu. Yapan erkekler var ama çoğu gay. Ama bence erkekçe de yapılabilir. Ve onlar da çok seksi ve güçlü gözükebilir. Erkek sporu da olabileceğini düşünüyorum. "

25 / 45 Anastasia, ‘Yetenek Sizsiniz'in Ukrayna versiyonuna ailesinin ve arkadaşlarının ısrarı üzerine katılmış. "Ben de kendimi onlara kanıtlama duygusuyla yarıştım ve başardım. İnanılmaz bir şöhret kazandırdı bana çok mutluyum”diyor. Son dört yıldır Ibiza'dan Zürih'e şov yapmak için tüm dünyayı dolaşmış. Sadece Ukrayna'da değil başka ülkelerde de sokakta tanınıyormuş. Brezilya'da güneşlenirken bir dede ve torunu yanına gelip fotoğraf çektirmek isteyebiliyormuş.

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