Sokak ortasında arkadaşının göğsünü ısırdı

Sokak ortasında görülmemiş şakalaşma!

1 / 35 Yakın arkadaş olarak tanınan ikili Manchester'da günün tadını çıkarırken samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

2 / 35 Toplum kurallarını ihlal ettiği için bir süre önce hapse giren Jeremy, Noel gecesini demir parmaklıklar ardında geçirmişti.

3 / 35 Hapishaneden çıkıp özgürlüğüne kavuştuktan sonra hayatını yeniden kurmaya başlayan Jeremy, Manchester sokaklarında her zamankinden daha mutlu görünüyordu.

4 / 35 Elindeki dondurma ile arkadaşıyla şakalaşan Jeremy'nin bir an Charlotte'nin göğsünü ısırdığı anlar da objektiflere saniye saniye yansıdı.

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13 / 35 BU SOKAKTA SINIR YOK! Tayland'a giden turistler, gündüz alışveriş yaptıkları sokağın gece bambaşka bir yere dönüşmesini merakla izliyorlar.

14 / 35 Eğlence mekanlarının mağazalarla yan yana oluşu ortaya renkli görüntüler çıkmasına neden oluyor. Eğlenen ve eğlendiren kişilerin gece kulüplerinde kapalı kalmak istememesi ise sokağı bir açık hava barına dönüştüyor.

15 / 35 İşte o kareler...

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