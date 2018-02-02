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Sokak ortasında arkadaşının göğsünü ısırdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 02.02.2018 10:32 | Son Güncelleme

İrlandalı model Jeremy McConnell, yakın arkadaşı Charlotte Huntley ile sergilediği pozlarla takipçilerini şaşırttı.

Sokak ortasında görülmemiş şakalaşma!

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Yakın arkadaş olarak tanınan ikili Manchester'da günün tadını çıkarırken samimi tavırlarıyla dikkat çekti.
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Toplum kurallarını ihlal ettiği için bir süre önce hapse giren Jeremy, Noel gecesini demir parmaklıklar ardında geçirmişti.
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Hapishaneden çıkıp özgürlüğüne kavuştuktan sonra hayatını yeniden kurmaya başlayan Jeremy, Manchester sokaklarında her zamankinden daha mutlu görünüyordu.
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Elindeki dondurma ile arkadaşıyla şakalaşan Jeremy'nin bir an Charlotte'nin göğsünü ısırdığı anlar da objektiflere saniye saniye yansıdı.
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BU SOKAKTA SINIR YOK!

BU SOKAKTA SINIR YOK!
Tayland'a giden turistler, gündüz alışveriş yaptıkları sokağın gece  bambaşka bir yere dönüşmesini merakla izliyorlar.
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Eğlence mekanlarının mağazalarla yan yana oluşu ortaya renkli görüntüler çıkmasına neden oluyor. Eğlenen ve eğlendiren kişilerin gece kulüplerinde kapalı kalmak istememesi ise  sokağı bir açık hava barına dönüştüyor.
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İşte o kareler...
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Anahtar Kelimeler:
göğüs Jeremy McConnell Charlotte Huntley

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sokak ortasında vuruşacaklar nerdeyse...
bodrumda kus adasında sokakta sevişiyorlar... bunların ki normal yani...
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