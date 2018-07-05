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Sokak ortasında aşka geldi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.07.2018 07:49 | Son Güncelleme

Bir süre önce birlikte olmaya başlayan Hailey Baldwin ve Justin Bieber, sokak ortasında aşka geldi.

Bu kez New York'ta objektiflere yaklanan Justin Bieber, sevgilisini öpmeye doyamadı.

Hailey Baldwin ve Justin Bieber'dan son sürat aşk!

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Bir süredir birlikte olan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (24) ile ABD'li model Hailey Baldwin (21) aşklarını gözler önünde yaşamaktan çekinmiyor.
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Önceki gün New York'ta görüntülenen Justin Bieber-Hailey Baldwin çiftinin aşk dolu bakışları gözlerden kaçmadı.
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İkili, meraklı bakışlara aldırış etmeden birbirini öpmeye doyamadı.
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Model Hailey Baldwin ve şarkıcı Justin Bieber, Miami'de Miami'de kiraladıkları villanın balkonunda görüntülendi.
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Hailey Baldwin ve Justin Bieber ilişkisi, 2015 yılının en çok konuşulan aşklarından biri olmuştu.
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Ancak görünen o ki ikilinin aşkı yeniden yeniden filizlendi!
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21 yaşındaki Hailey ve 24 yaşındaki Justin, Miami'de kiraladıkları bir villanın balkonunda görüntülendi.
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Çift önceki gece de Miami'de bir gece kulübü çıkışında, yine birlikte görüntülenmişti.
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Kanadalı şarkıcı Bieber, balkonda yüzünü yıkadı ve saçlarını ıslattı. Hailey ise ona havlu uzattı.
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Justin'e gülümseyerek bakan genç modelin aşk dolu bakışları, fark edilmeyecek gibi değildi.
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Hailey, geçtiğimiz günlerde Bieber ile geçmişteki ilişkisiyle ilgili açıklama yapmıştı.
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Baldwin, yaklaşık 2 yıl önce aşk yaşadığı Justin Bieber ile arkadaş olduklarını söylemişti.
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Güzel model, “Ayrıldığımızda önce hiç konuşmadık ama şimdi bunu aştık. O gerçekten çok sevdiğim biri” demişti.
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Justin Bieber hailey baldwin aşk New York

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