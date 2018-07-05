Sokak ortasında aşka geldi

Bu kez New York'ta objektiflere yaklanan Justin Bieber, sevgilisini öpmeye doyamadı.

Hailey Baldwin ve Justin Bieber'dan son sürat aşk!

1 / 31 Bir süredir birlikte olan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (24) ile ABD'li model Hailey Baldwin (21) aşklarını gözler önünde yaşamaktan çekinmiyor.

2 / 31 Önceki gün New York'ta görüntülenen Justin Bieber-Hailey Baldwin çiftinin aşk dolu bakışları gözlerden kaçmadı.

3 / 31 İkili, meraklı bakışlara aldırış etmeden birbirini öpmeye doyamadı.

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11 / 31 Model Hailey Baldwin ve şarkıcı Justin Bieber, Miami'de Miami'de kiraladıkları villanın balkonunda görüntülendi.

12 / 31 Hailey Baldwin ve Justin Bieber ilişkisi, 2015 yılının en çok konuşulan aşklarından biri olmuştu.

13 / 31 Ancak görünen o ki ikilinin aşkı yeniden yeniden filizlendi!

14 / 31 21 yaşındaki Hailey ve 24 yaşındaki Justin, Miami'de kiraladıkları bir villanın balkonunda görüntülendi.

15 / 31 Çift önceki gece de Miami'de bir gece kulübü çıkışında, yine birlikte görüntülenmişti.

16 / 31 Kanadalı şarkıcı Bieber, balkonda yüzünü yıkadı ve saçlarını ıslattı. Hailey ise ona havlu uzattı.

17 / 31 Justin'e gülümseyerek bakan genç modelin aşk dolu bakışları, fark edilmeyecek gibi değildi.

18 / 31 Hailey, geçtiğimiz günlerde Bieber ile geçmişteki ilişkisiyle ilgili açıklama yapmıştı.

19 / 31 Baldwin, yaklaşık 2 yıl önce aşk yaşadığı Justin Bieber ile arkadaş olduklarını söylemişti.

20 / 31 Güzel model, “Ayrıldığımızda önce hiç konuşmadık ama şimdi bunu aştık. O gerçekten çok sevdiğim biri” demişti.

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