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Sokakta aşka geldiler!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.07.2018 08:01 | Son Güncelleme

17 yaş küçük sevgilisiyle heyecanlı bir aşk yaşayan Heidi Klum, bu kez sokakta aşka geldi. İşte o görüntüler...

Sankli ilk kez aşık olmuş gibi heyecanlı gözüken ünlü yıldız Heidi Klum'un sokakta objektiflere yakalandığı anlar böyle kayda geçti...

Heidi Klum genç sevgilisiyle!

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"Aşk yaş farkı tanımaz" kuralı bir kez daha gözler önüne seriliyor. Eski top model, bugünün TV yıldızı genç sevgilisiyle aşkını dolu dizgin yaşıyor.
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45 yaşındaki dört çocuk annesi Heidi Klum ile 28 yaşındaki müzisyen sevgilisi Tom Kaulitz, önceki gün New York'ta görüntülendi. Klum ve Kaulitz'e ünlü modelin eski eşi şarkıcı Seal'dan dünyaya gelen çocuklarından biri de eşlik etti. 
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El ele yürüyen iki sevgilinin, mutluluk dolu bakışlarını birbirlerinden ayırmaması ve zaman zaman da öpüşmesi dikkatlerden kaçmadı.
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Heidi Klum ile Tom Kaulitz'in gezinti sırasındaki romantik anları da objektiflere böyle yansıdı.
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Otelin havuz başı partisinde DJ’lik yapan Heidi Klum, asıl sürprizi instagram'ın hikaye bölümü üzerinden takipçilerine yaptı
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Cesur paylaşımlarıyla dikkati çeken 45 yaşındaki manken, bu defa otel odasının penceresinin önüne çırılçıplak şekilde geçerek poz verdi.
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Göğüslerini elleriyle kapatan Klum, parmak uçlarında durarak verdiği bu pozla ilerleyen yaşına rağmen ne kadar çekici olduğunu gösterdi.
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Heidi Klum mayıs ayında sevgilisi Tom Kaulitz ile Cannes'de tatilin tadını çıkarırken görüntülenmişti.
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Renkli bikinisiyle kusursuz görünen Klum, tam anlamıyla yıllara meydan okuyordu.
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Fransa'nın yakıcı güneşinin tadını çıkaran ünlü model ve sevgilisi, son derece keyifli görünüyordu.
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Klum ve müzisyen sevgilisi, aşklarını doludizgin yaşıyor olacak ki, birbirlerini sarılıp öpmeden duramadılar.
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Çift Cannes Film Festivali için şehre gelmişti.
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Heidi Klum ve Tom Kaulitz, mart ayının ortasından beri aşk yaşıyor.
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4 çocuk annesi Heidi Klum, 3 yıl boyunca Vito Schnabel ile birlikteydi.
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Uzun süre podyumda fırtınalar estiren 44 yaşındaki güzel Klum gece için tercih ettiği transparan kıyafetle ilgi odağı oldu.
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Geceye damga vuran cesur kıyafetli kadınlar arasında öne çıkmayı başaran Heidi Klum, kıyafet tercihinde gösterdiği cesareti kaldığı otel odasından yaptığı paylaşımlarla sergilemeyi sürdürdü.
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Heidi Klum yatağında çekilmiş ve iç çamaşırlarıyla görüldüğü kareyi ‘İyi geceler New York’ notuyla paylaştı.
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Heidi Klum'un Grammy'e damga vuran kıyafeti...
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İngliz DailyMail sitesinin Alman harikası başlığıyla verdiği haberde Klum, Kaliforniya'da tatil yaptığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.
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Dört çocuk sahibi Heidi Klum ‘California Rüyası’ notuyla paylaştığı selfiesinde tamamen çıplak bir şekilde güneşlenirken görünüyor. Yüzüstü yatmış halini fotoğraflayan Klum dört milyon takipçisiyle paylaştığı bu fotoğrafı üzerinden çok sayıda yorum aldı.
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BUNU İLK KEZ YAPMIYOR

BUNU İLK KEZ YAPMIYOR
Klum bunu ilk kez yapmıyor üstelik. Çıplak olmayı seven eski modelin böyle o kadar çok fotoğrafı var ki artık onun bu paylaşımları takipçileri şaşırtmıyor.
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CADILAR BAYRAMI KRALİÇESİ

CADILAR BAYRAMI KRALİÇESİ
New York'ta düzenlediği partiye kurt adam kostümüyle katılan Klum, bir kez daha Cadılar Bayramı ondan sorulur dedirtti.
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Klum, instagram hesabından da kurt adama dönüşme sürecini paylaşarak, bu sürecin aslında ne kadar zor olduğunu gösterdi.
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Klum, ''bazı insanlar benim geçen yıl bir şey yapmadığımı düşündü, ancak bu yıl her zamankinden daha iyi hazırladım'' diye konuştu.
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HEIDI'NİN 'KURT ADAM'A DÖNÜŞME SÜRECİ

HEIDI'NİN 'KURT ADAM'A DÖNÜŞME SÜRECİ
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Heidi Klum'un diğer kostümleri

Heidi Klum'un diğer kostümleri
Jessica Rabbit, 2015
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2013’te kendi yaşlanmış halini canlandırdı

2013’te kendi yaşlanmış halini canlandırdı
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2016’da ise sadece kendisiydi ama kendisinden 6 tane vardı

2016’da ise sadece kendisiydi ama kendisinden 6 tane vardı
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Burada da plastik makyajla kostümün hazırlanma sürecini görüyoruz

Burada da plastik makyajla kostümün hazırlanma sürecini görüyoruz
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Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin vizyona girdiği 2011’de ise bu kostümü giymişti

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin vizyona girdiği 2011’de ise bu kostümü giymişti
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“Kadavra” kostümü

“Kadavra” kostümü
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Süper Kahraman, 2010

Süper Kahraman, 2010
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Kuzgun, 2009

Kuzgun, 2009
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Hindu Tanrıçası Kali, 2008

Hindu Tanrıçası Kali, 2008
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Vampir, 2005

Vampir, 2005
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Alien, 2003

Alien, 2003
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Betty Boop, 2002

Betty Boop, 2002
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Lady Godiva, 2001

Lady Godiva, 2001
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