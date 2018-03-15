Şoke eden ilişki! Önce oğlu, sonra da kızıyla...

Hakim karşısına çıkan Patricia Ann Spann, suçlu olduğu iddialarını kabul ederek, öz oğlu Jody Calvin Spann ve öz kızı Misty Velvet Dawn ile evlenerek cinsel birliktelik yaşadığını itiraf etti...

Bu ilişki duyanları şoke etti!

1 / 89 Mart 2016 yılında kızı ile evlenerek ensest ilişkiyi yasal hale getiren Patricia, suçunu kabul edince 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 8 yıl ise şartlı tahliyesi istendi.

2 / 89 Eylül 2016 açılan davadan 18 ay sonra itirafta bulunan anne Patricia, hapis cezası dışında 2791 dolar para cezası ödeyecek.

3 / 89 NE OLMUŞTU? Patricia, eşi ile boşandıktan sonra 2008 yılında öz oğlu Jody Calvin Spann ile ilişkiye başladı.

4 / 89 Durumu kabullenemeyen Jody'e bunun normal olduğunu söyleyerek sorun olmadığına ikna etti.

5 / 89 Oğlu ise annesinin uğraşları sonucu sööylediklerine inanarak annesinin evlenme isteğini onayladı.

6 / 89 Patricia, bunun üzerine öz oğluyla 2 yıl boyunca beraber oldu. Bu durum evliliklerinden 15 ay sonra oğlunun ensest evlilik yaptıklarını itiraf etmesiyle son buldu.

7 / 89 Bu gelişmenin ardından oğluyla evliliği iptal edilen Patricia'nın 3 çocuğunun velayeti de elinden alındı ve küçük kızı Misty'e Spann'ın büyükannesi baktı.

8 / 89 BU KEZ KIZINI GÖZÜNE KESTİRDİ Patricia, 2014 yılında yeniden çocuklarıyla bağlantıya geçti ve bir kez daha aynı girişimde bulundu.

9 / 89 Ensest ilişkiye onay vermeyen Oklahoma kanunların çocuğu velayetinden alındığı için geçersiz sayıldığını söyleyen Patricia, Mart 2016'da kızı Misty Velvet Dawn ile evlenmeye karar verdi.

10 / 89 Evliliğin ardındansa polisler, ensest ilişkiyi tespit edip Patricia'nın evine baskın düzenlemesiyle son buldu.

11 / 89 Misty de annesi gibi hapis cezasına çarptırıldı ve psikolojik destek alması istendi.

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20 / 89 Günlüğünde babasıyla ablasının neden öpüştüğünü anlayamadığını yazan Steven'ın 11 yaşındaki kızı sözlerine şöyle devam etmiş; 'Katie hamile. Babamla çift gibi hissettiğini söylüyor. O gece biraz fazla mı alkol aldılar? Babam bir pislik!'

21 / 89 Ablasıyla babası arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 11 yaşındaki çocuğun günlüklerinde babasının şeytan resimleri de bulunuyor. Babasını şeytan, ablasını insan olarak gören küçük kız, bebeklerinin de yarı şeytan olacağını yazmış ve şunları eklemiş:

22 / 89 'Babam şeytan. O satan! Cehenneme gideeck ama işkence gören kişi olmayacak. İnsanlara işkence eden kişi olacak.'

23 / 89 37 yaşındaki acılı anne Alyssa Pladl ise 'İhanet ve duyduğum nefret hissini tarif edecek hiçbir kelime yok. Kızımla ilişki kurabilmek için 18 yıl bekledim. Şimdi ise benim için tamamen yok oldu.' sözleriyle hislerini anlatmaya çalıştı.

24 / 89 Steven ve Alyssa boşandı. Daha sonra kendi anne-babası da dahil olmak üzere bir kaç misafiri ile birlikte kızı ile yaptığı 'düğünün' resimlerini sosyal medya hesabında yayınladı.

25 / 89 'Bildiğim kadarıyla resmi bir düğün oldu. baba-kız olsalar bile bunu açıklamadan resmi bir boyut kazandırdılar.' diyen Alyssa, 'Hepsi ensest bir düğün için orada toplanmış ve kızım babasından hamile! Orada bunu kutluyorlar! Bu nasıl olabilir? Bence Katie kurbandı. Biraz yardıma ihtiyacı var. Öncelik sıralamasını düzene koyarsa hayatını yeniden inşa edebilir.' sözleriyle açıklamalarına devam etti.

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38 / 89 EŞİNİ BAŞKASIYLA YATAĞINDA YAKALADI! 'Ben 44, eşim 39 yaşında. Biz 18 yıldır evliyiz. Eşim her zaman işten eve benden önce gelir. Bir gün eve erken geldiğimde üst kattaki sesleri duydum. Düşündüğüm manzarayla karşılaşmak istemedim. Bu yüzden oturma odasına geçtim. Sonra karımın fısıltı şeklindeki seslerini duydum. Ardından merdivenlerden ayak sesleri gelmeye başladı. Sesler mutfağa doğru yöneldi ve arka kapnın açılıp kapandığını duydum.

39 / 89 Karım bir süre daha üst katta kaldıktan sonra aşağı indi. Sanırım bunu yatağı düzeltmek için yaptı. Birinin orada olduğuna dair arkada kalacak herhangi bir ip ucunu yok etmek istemiş olmalı. Sessizce kapıdan çıktım ve daha yüksek sesle eve geri döndüm. Eşime eve geldiğimi haber verdim. Karım biraz tedirgindi. Eve erken gelmeme şaşırmıştı. Endişelendiğini açıkça fark edebiliyordum. Sonra sesinde bir rahatlama oldu. Gününün nasıl geçtiğini sordum o da bana sordu. Her zamanki konuşmaları yaptık.

40 / 89 Bunu 1 yıldan fazla süredir gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Ama onunla yüzleşip yüzleşmeme konusunda kararsızım. Gerçek şu ki başkasının olmasınıa şaşırmadım. Çünkü birkaç yıldır seks hayatımız oldukça kasvetliydi.

41 / 89 O günden sonra eve erken gideceğim zaman eşimi arayıp haber veriyorum. Ama beni aldattığı kişinin ne zaman gelip gelmediğini anlayabiliyorum. Yastığımda bir çukur oluşuyor veya bulaşık makinesinde ekstra bir bardak oluyor. Bu ve bunun gibi bazı ipuçları...

42 / 89 Aslında benim gizlediğim bir umudum var. O da karımın beni aldattığı kişiden hamile kalması. Bir bebek aramızdaki bağı güçlendirebilir ve karımı mutlu edebilir. '

43 / 89 Deidre, ismini vermek istemeyen bir okuyucu tarafından yazılan bu mektuba şu sözlerle cevap verdi:'Ya da evliliğinizin sonu olabilir. Artık karınızın ilişkisinden habersizmiş gibi davranamazsınız. O zaman sevgilisinden bahsetmek zorunda kalabilirsiniz. Bu da çocuğunu büyütmek için istekli olabilir. Karşılaştığınız manzara karşısında gergin olduğunuzu biliyorum ama evliliğiniz zaten kriz içinde. Eşinize bu konudaki ve çocuk sahibi olma konusundaki görüşlerinizi bildirin. Başınızı kumun içine saklamayı bırakın ve eşinizle konuşarak durumu çözmeye çalışın.'

44 / 89 KOCASI ÖĞRENCİSİYLE YATAKTA BASTI! ABD'de 29 yaşındaki kadın öğretmen Andrea Baber, 15 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girerken kocası tarafından basıldı.

45 / 89 Öncesinde de öğrencinin babasına, oğlunun öğretmeni ile ilişkiye girdiğine dair fotoğrafların olduğu bir mailin gelmişti.

46 / 89 CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Baber, sonrasında da öğrencisiyle yatakta basılınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

47 / 89 1 YILDIR DEVAM EDİYOR Öğretmen, 18 yaşından küçük bir bir çocuk ile ilişkiye girdiği için tecavüzle yargılanacak.

48 / 89 Polisin yaptığı soruşturmada, öğretmenin öğrenci ile geçen sene ilişki yaşamaya başladığı ve bir yıl boyunca öğretmenin hafta bir veya iki kez öğrencisini evine çağırıp onunla ilişkiye girdiği belirtildi.

49 / 89 KOCASI YATAKTA BASTI Öğretmenin kocası polise verdiği ifadede, karısını öğrencisi ile çıplak bir şekilde yatakta yakaladığını ve karısının öğrencisi ile çekilmiş çıplak fotoğraflarının olduğunu söyledi.

50 / 89 Baber, Springfield'daki Logos Christian Academy'de Dil ve Edebiyat öğretmeni olduğu öğrenildi.

51 / 89 Ayrıca öğretmen öğrencisine esrar da temin ediyordu. Baber'in kefalet ücreti 456.250 dolar olarak belirlendi.

52 / 89 HEMCİNSİYLE BERABER OLMUŞ İsmini vermek istemeyen adam, daha önce bir kulüpte 21 yaşındaki hemcinsiyle birlikte olduğunu ve bu ilişkisinin bir süre devam ettiğini söyledi.

53 / 89 KULÜPTE TANIŞIP BİRLİKTE OLDUĞU HEMCİNSİ MEĞER... Normalde erkeklere karşı güçlü hislerinin olmadığını fakat farklı deneyimlerden hoşlandığını söyleyen adam, açıklamalarını sürdürünce sorunun ne olduğu ortaya çıktı.

54 / 89 Meğer eşcinsel genç, 6 aydır ilişki yaşadığı 23 yaşındaki sevgilisinin küçük kardeşiymiş.

55 / 89 Bunu öğrenince büyük şok yaşayan genç, çareyi bir uzmana danışmakta bulmuş.

56 / 89 Deidre'ye yaşadıklarını kız arkadaşına açıklamak mı yoksa saklamak mı daha iyi olur diye soran gencin aldığı cevapsa bu üçlünün kabul edilemeyeceği yönünde oldu. İlişki uzmanı, öncelikle ne istediğini bilmesi, bundan sonra devam etmesi gerektiğini anlattı.

57 / 89 'HER GEÇEN GÜN DAHA DA ŞİDDETLENİYOR' İlişkiye girerken beni yediğini düşünmekten hoşlanıyordu. Bu fetiş başta oldukça seksi gelse de aman geçtikte şiddetli oldu.

58 / 89 'KANIMI EMMEYE BAŞLADI' Kendisine başta istediğini yapması için izin veriyordum ama sonra ısırıkları şiddetlenmeye başladı. Öyle ki ısırdıktan sonra akan kanı dahi çekmeye başladı.

59 / 89 İLİŞKİSİNİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR AMA... 35 yaşındaki sevgilisiyle 8 aydır beraber olduğunu söyleyen adam, ilişkisini sürdürmek istiyor. Fakat sevgilisinin fetişinin yok olmayacağı düşüncesi onu huzursuz ediyor. Uzmanların önerileriyse, zarar veren herhangi bir cinsel davranışın kabul edilemez olduğu.

60 / 89 'O AN HARİKA HİSSETTİM' 'Sarhoştum. O an harika hissettim ama şimdi korkunç hissediyorum' diyen adamın itirafı dünyanın gündemine oturdu.

61 / 89 42 yaşındaki kadın tam 20 yıl sonra 5 yaşında terk ettiği kızının yaşadığı yere döndü. İkilinin 3 yıllık ilişkisinin alt üst olmasına sebep olan olay ise bu günden yaklaşık 1 sene sonra başladı.

62 / 89 'ANNESİ BENİMLE FLÖRT ETTİ' 'Her şey çok iyi geçti ama annesi beni çok tedirgin etti. O benimle açıkça flört etti. Ben etkilenmedim. Bunu fark eden kız arkadaşım çok sinirlendi ve odasına gitti. Bunun üzerine ben yatmam gerektiğini söyleyerek odama çıkmak istedim.'

63 / 89 'KIZ ARKADAŞIM UYURKEN ANNESİYLE...' 'Fakat mutfaktan hediye olarak getirdiği İskoç şişesini içmemiz için ısrar etti. Ben de o markayı çok sevdiğim için hayır diyemedim. Uzun süre birlikte zaman geçirdik. Gecenin sonunda çok sarhoş olmuştuk ve kız arkadaşım üst katta uyurken annesiyle birlikte olduk.'

64 / 89 'ANNESİNE OLANLARI ANLATMAMASI İÇİN YALVARDIM' 'Sabah olduğunda soluğu kız arkadaşımın annesinin yanında aldım. Ona gece olanlarla ilgili sessiz kalması için yalvardım. Bana göz kırparak 'Merak etme. Bir kelime dahi etmeyeceğim.' dedi.'

65 / 89 'İTİRAF ETMEDEN NE KADAR DAYANABİLİRİM?' 'Annesi gitti fakat sessiz kalma konusunda ne kadar dayanabilirim bilemiyorum. Yaptığım şeyi düşünmemeye çalışıyorum. '

66 / 89 'ONA YAPABİLECEĞİM EN KÖTÜ ŞEYİ YAPTIM' 'Bunu alkolün etkisiyle yaptığımı biliyorum ama kız arkadaşıma yapabileceğim en kötü şeyi yaptım.'

67 / 89 'O babasını kaybetti ve işe yaramayan bir annenin sevgisine ihtiyaç duyuyor. Ama bu durumda ne yapabilirim ki?'

68 / 89 OLANLARDAN HABERSİZ OLAN KADIN ANNESİNE HALA GÜVENİYOR! 'Ona ihanet ettiğimi nasıl söyleyebilirim? İşin en kötü yanı da hala annesine güveniyor olması.'

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70 / 89 SİZCE HANGİSİ EŞİNİ ALDATTI? İŞTE ALDATMA TESTİ!

71 / 89 YÜZ, ALDATMAYI ELE VERİR Mİ? Avustralyalı bilim insanları, bu soruya cevap ararken ilginç sonuçlar elde etti. Batı Avustralya Ünversitesi'nden Dr. Samantha Leivers'ın başında olduğu ekibin araştırması, sadece kendilerine gösterilen ve..

72 / 89 hiç tanımadıkları yüz fotoğraflarına bakan deneklerin kimin eşini aldatıp aldatmadığını yüzde 59 oranında bildiğini ortaya çıkardı.

73 / 89 Araştırmada deneklere 2'şerli olarak 34 kişinin vesikalık fotoğrafları gösterildi.

74 / 89 Erkek denekler, kimin aldattığını tahmin ederken daha çok yüzün verdiği "güven duygusundan" hareket etti.

75 / 89 Kadınlar ise daha çok yüzün duygusal ifadelerine odaklandı.

76 / 89 Dr. Leivers, araştırmanın insanların yüz ifadelerine ilişkin yargılarına ışık tuttuğunu söyledi.

77 / 89 Deneklerin yorumladığı bazı vesikalıklar ve fotoğraftaki kişilerin eşlerine ‘sadakat'lerine ilişkin gerçekler ise şöyle:

78 / 89 Aldattı.

79 / 89 Aldattı.

80 / 89 Sadık.

81 / 89 Sadık.

82 / 89 Aldattı.

83 / 89 Sadık.

84 / 89 Sadık.

85 / 89 Aldattı.

86 / 89 Sadık.

87 / 89 Sadık.

88 / 89 Aldattı.