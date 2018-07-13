Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...

Askeri uzmanlar ayrıca tatbikata katılan yaklaşık 12 bin askere, vahşi doğada yılanlarla “dost olma” tekniklerini de gösterdi.

23 / 50 Çin işkencesi gibi askeri eğitim

Asker eğitimi her ülke için hassastır, ama bazı ülkeler bunu daha zorlu bir hale getiriyor...