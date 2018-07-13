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Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.07.2018 12:16 | Son Güncelleme

Tayland'daki Cobra Gold 2018 tatbikatında pek çok kişinin bakmaya dahi cesaret edemeyeceği görüntüler ortaya çıktı.

İşte canlı hayvanları yiyip kobra yılanlarının kanını içen askerlerin hayatta kalma tatbikatı...

Bu fotoğraflara bakmak yürek ister

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Görüntüler herkesin bakmaya cesaret edemeyeceği cinsten...
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Tayland’da 29 ülkenin katılımıyla düzenlenen Cobra Gold 2018 (CG18) askeri tatbikatında ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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“Hayatta kalma” dersi alan askerler, canlı canlı sürüngen yedi, kobra yılanlarının kanını içti.
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Askeri uzmanlar ayrıca tatbikata katılan yaklaşık 12 bin askere, vahşi doğada yılanlarla “dost olma” tekniklerini de gösterdi.
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Askerlerin hayatta kalma eğitimi dehşete düşürdü.
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Çin işkencesi gibi askeri eğitim

Çin işkencesi gibi askeri eğitim
Asker eğitimi her ülke için hassastır, ama bazı ülkeler bunu daha zorlu bir hale getiriyor...
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Bu inanılmaz görüntü Çin Halk Ordusu'na verilen eğitimin bir parçası. Gözüpek askerleri seçme işlemini kolaylaştırdığı düşünülen teknikler şaşırtıyor.
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Anahtar Kelimeler:
asker tatbikat yılan Kan Cobra Gold 2018 TAYLAND

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