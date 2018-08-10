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Son hali olay yarattı! Keşiş okulundan çıktı bakın nasıl değişim yaşadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Mimi Tao isimli genç 12 yaşındayken sadece erkeklerin olduğu bir keşiş okuluna yazıldı.

Son hali olay yarattı! Keşiş okulundan çıktı bakın nasıl değişim yaşadı

Bir kaç yıl içinde okulu terk eden ve büyük değişim geçiren Mimi Tao'nun son hali şaşkına çevirdi.

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Anahtar Kelimeler:
trans birey değişim

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