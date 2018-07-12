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Son haline böyle tepki verdi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

Fenomen program Yüzde Yüz Oto'da bu defa BMW marka otomobil yenilendi.

Aracın sahini son haline inanamadı!

BMW`yi yenilediler

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İşte o müthiş değişim.
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Anahtar Kelimeler:
BMW değişim Yüzde Yüz Oto programı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nerdeyse 5 sene oldu bu araba yapılalı
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