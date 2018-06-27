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Son halini gören tanıyamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.06.2018 08:47 | Son Güncelleme

Kilo vermek isteyenler için ilham kaynağı olan değişimler görenleri şaşırtmadan edemiyor.

Fazla kilolarından kurtulan kişilerin son halleri büyük beğeni topluyor.

Müthiş değişimler

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Kilo kaybetmeye çalışmak, çoğu zaman sizi bir savaştaymışsınız gibi hissettirebilir. Özellikle de size bir tepeye tırmanmanız gerektiği söylendiyse...
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Yoğun programlar, değişen mevsim, günlük stres kilo vermek için ilk adımları atmanıza engel oluyorsa bu fotoğraflara bakmanızda fayda var.
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İşte başarı hikayelerini somut olarak kanıtlayan ve kilo vermek isteyenlere ilham olacak kişiler...
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Kişinin kilosu ne kadar fazlaysa zayıflama isteği, inancı da o kadar düşük olur ama bunu başarmak imkansız değildir.
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Kilo kaybetmek büyük bir savaş gibi hissettirebilir.
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İşte bir araya getirilen, kilolarıyla başı dertteyken bir şekilde kendini motive edip, zayıflayan insanlar...
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değişim kilo

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