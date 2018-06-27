Son halini gören tanıyamadı

Fazla kilolarından kurtulan kişilerin son halleri büyük beğeni topluyor.

Müthiş değişimler

1 / 32 Kilo kaybetmeye çalışmak, çoğu zaman sizi bir savaştaymışsınız gibi hissettirebilir. Özellikle de size bir tepeye tırmanmanız gerektiği söylendiyse...

2 / 32 Yoğun programlar, değişen mevsim, günlük stres kilo vermek için ilk adımları atmanıza engel oluyorsa bu fotoğraflara bakmanızda fayda var.

3 / 32 İşte başarı hikayelerini somut olarak kanıtlayan ve kilo vermek isteyenlere ilham olacak kişiler...

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6 / 32 Kişinin kilosu ne kadar fazlaysa zayıflama isteği, inancı da o kadar düşük olur ama bunu başarmak imkansız değildir.

7 / 32 Kilo kaybetmek büyük bir savaş gibi hissettirebilir.

8 / 32 İşte bir araya getirilen, kilolarıyla başı dertteyken bir şekilde kendini motive edip, zayıflayan insanlar...

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