Son halini gören tanıyamıyor

Hızla aldığı kilolardan 15 ay içinde kurtulan Jessica, bakın bu sürece nasıl adım attı ve nasıl bir değişim geçirdi...

15 ayda 100 kilo verdi! İşte son hali

1 / 25 Jessica Weber hızla kilo alıyor fakat bu durumu engellemek için hiçbir şey yapmıyordu.

2 / 25 Kilolu halinden memnun olan Jessica, annesiyle sohbet ettiği sırada annesinin söylediği tek bir sözle hayatını değiştirmeye karar verdi. İşte Jessica'nın kilo verme hikayesi ve yeni hali...

3 / 25 Jessica Weber, aksine kendisi gibi fazla kilo verenlere ilham olmak için fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

4 / 25 Jessica Weber'in neden kilo vermeye karar aldığı ise içler acıtan cinsten.

5 / 25 Anne-kız duygusal bir konuşma yapmış ve Jessica'nın annesi, kızının ondan önce öleceğini düşündüğünü söyleyerek ağlamaya başlamış.

6 / 25 Bu acı gerçeğin yüzüne sert bir şekilde çarptığını kaydeden Jessica Weber, "Bu durum benim için çok güçlü bir motivasyon oldu" dedi.

7 / 25 15 ayda 173 kilodan 73 kiloya düşen genç kız, "Kolay olmadı" diyor.

8 / 25 Kilo verdikten sonra cildinde sarkma başlayan Weber, "Kilo veren bazı insanlarda bu problem olmuyor ama ben o kadar şanslı değildim" diyerek, görüntüsünden utanmadığını göstermek için fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

9 / 25 "Açık olmak istedim çünkü insanlara obezitenin neler yaptığını göstermek istedim. Değişiklik yapabilirler, ancak deri sarkması gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. İnsanlar korkmasınlar, kilo kaybından sonra meydana gelenleri gizlemeye çalışmasınlar" dedi.

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