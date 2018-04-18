Son seçim anketleri açıklandı hangi parti yüzde kaç oy aldı?

Ankra'da yaşanan erken seçim hareketliliği araştırma şirketlerini de harekete geçirdi. Kamuoyunun nabzını tutan anketlerle yapılacak seçimde hangi partinin kaç oy alacağı gözler önüne serildi.

İşte son seçim anketi

1 / 25 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı, Ankara'da hareketliliğe neden oldu. Erken seçim için yayımlanan son seçim anketlerine göre uzmanlar, Bahçeli’nin açıklaması ile gündeme gelen erken seçimden geri dönüşün çok zor olduğunu söylediler. Anket şirketlerine göre, erken seçim için en fazla seçim tarihi konusunda bir değişikliğe gidilebilir.

2 / 25 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendiren A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür, 26 Ağustos olarak ifade edilen erken seçim tarihinin uyum yasaları ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle mümkün olmadığını söyledi. Hem AK Parti’nin hem de MHP’nin seçimlere hazır olduğunu, bundan sonra 2019’un mümkün olmadığını belirten Gür şöyle konuştu:

3 / 25 “Türkiye’nin Bahçeli’nin bir açıklaması ile erken seçime gidebileceğini bir süredir dillendiriyordum. Sadece Ağustos ayı benim için sürpriz oldu. Çünkü Meclis’te uyum yasaları ile ilgili çalışmalar tamamlanmadı. Bu nedenle Ekim ve Kasım ayı gibi bekliyordum. 26 Ağustos, hem okulların tatil olması hem de Kurban Bayramı tatili nedeniyle katılımı düşürebilir. Bir süredir AK Parti zaten kongrelerini yapıyor. Haziran ayında da büyük kongresini yapacak. Okullar açıldığında seçim yapılmasının katılımı arttıracağını düşünüyorum. Ama bu saatten sonra seçimleri 2019’da yapalım demek zor bence. Tüm partiler de seçime hazır olduğunu söylüyor. Böyle bir ortamda bir iktidar partisinin ‘erken seçimde yokum’ demesi zor. Bu süreçte sadece tarih konusunda bir değişiklik yapılabileceğini düşünüyorum"

4 / 25 "26 AĞUSTOS UYGUN GÖRÜNMÜYOR" Karar'da yer alan habere göre, Varyans Araştırma Şirketi’nin sahibi Recep Sazkaya, ise şu ifadeleri kullandı:

5 / 25 “Kamuoyunda da erken seçime ilişkin görüşler dile getiriliyordu ancak, iktidar partisi uzun süresir prensip olarak uyguladığı seçimlerin zamanında yapılması kararını uyguluyor. Bir orta yol bulunacağını düşünüyorum. Bahçeli’nin dile getirdiği 26 Ağustos Kurban Bayramı ve YAŞ toplantısı nedeniyle uygun görünmüyor. Cumhurbaşkanı ile bugün yapılacak görüşmede masaya yatırılacaktır. Tarih değişebilir ama yerel seçimlerden önce bir başka tarih belirlenebilir. Ya da seçimlerin zamanında yapılması konusunda ikna edilebilir"

6 / 25 SEÇİM TARİHİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLANDI Bu gelişmelerin ardından Devlet Bahçeli ile toplantı yaptıktan sonra basının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl erken seçim yapılacağını şu sözlerle duyurdu:

7 / 25 “Türkiye’nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Suriye’deki gelişmelerin hızlandığı, makro ekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkartmamız şarttır. Bunun için önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde Pazar günü yapılmasına karar verdik. AK Parti ve MHP meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde Yüksek Seçim Kurulu da (YSK) seçim hazırlıklarına derhal başlayacaktır. Bu kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum”

8 / 25 9 PARTİ SEÇİME GİREBİLİYOR YSK, geçtiğimiz Ocak ayında seçimlere katılabilme yeterliliğine sahip siyasi partileri açıkladı. Bu partilerin de, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, MHP, SP ve Vatan Partisi olduğu belirtildi. Bu açıklamadan sonra 1. Olağan Kurultayı’nı tamamlayan İYİ Parti ise listede yer almamıştı.

9 / 25 YENİ SİSTEM NASIL OLACAK? İlk defa Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçimi bir arada olacak. Meclis’te grubu bulunan partiler de Cumhurbaşkanlığı için aday gösterebilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, parti üyesi olmayanlar 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı, 5’er yıllığına en fazla iki kez seçilebilecek. Seçim iki turlu olacak. İlk turda yüzde 50 oy çıkmazsa ikinci tura en fazla oyu alan iki aday katılacak. En yüksek oyu alan cumhurbaşkanı seçilecek.

10 / 25 ERKEN SEÇİME NASIL GİDİLECEK? İlk defa Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçimi bir arada olacak. Meclis’te grubu bulunan partiler de Cumhurbaşkanlığı için aday gösterebilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, parti üyesi olmayanlar 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı, 5’er yıllığına en fazla iki kez seçilebilecek. Seçim iki turlu olacak. İlk turda yüzde 50 oy çıkmazsa ikinci tura en fazla oyu alan iki aday katılacak. En yüksek oyu alan cumhurbaşkanı seçilecek.

11 / 25 ANKET ŞİRKETLERİ SEÇİM İÇİN NE DİYOR? Gazete Duvar, Erdoğan’ın ‘anket yaptırmayın’ talimatından sonraki ilk kamuoyu yoklamasının iktidar partisinde hayal kırıklığı yarattığını geçen pazar yazmıştı. Buna göre O ankete göre ‘Afrin Harekâtı’nın, ‘Cumhur İttifakı’na katkısı yüzde 1 civarında kaldı.

12 / 25 AK Parti’nin o anketinde, “İYİ Parti-Saadet Partisi ittifakına oy verir misiniz?” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı yüzde 32 çıktı.

13 / 25 ‘Şu anda bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa olası adaylar yüzde kaç oy alır?’ diye de sorsunda ise ‘Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’ın oy oranı yüzde 44’te kaldı. Yine aynı kamuoyu yoklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oy oranı yüzde 26 çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 20.2 olarak tespit edildi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin de sorulduğu ankette, seçmenin yüzde 21’i Kesici’ye oy vereceğini söyledi. Ankette, CHP’nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç’un Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde yüzde kaç oy alacağı da soruldu ve cevap yüzde 18 çıktı.

14 / 25 SONAR SONAR Araştırma Şirketi’nin 26 ilde, 3000 kişi ile görüşerek yaptığı, sonuçları geçen 7 Nisan’da yayınlanan anketine göre olası bir erken genel seçimde AK Parti’nin oy oranı karasızlar dağıtılmadan yüzde 34.43, MHP ise barajın altında kalıyor. Araştırmaya göre kararsız seçmenler dağıtılmadığında, CHP, yüzde 22.37, İYİ Parti yüzde 12.57, HDP ise ise yüzde 9.53 olarak görünüyor.

15 / 25 Kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında ise AK Parti’nin oy oranın yüzde 40.10, CHP’nin yüzde 25.31, İYİ Parti’nin yüzde 14.22, HDP’nin ise yüzde 10.79 olduğu görülüyor. MHP ise barajın altında kalıyor.

16 / 25 Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 38.9’la önde olduğu gözüküyor. Henüz bir aday göstermemiş olan CHP’nin oy oranı yüzde 18.9 iken, İYİ Parti lideri Akşener’in oy oranı ise yüzde 15.3.

17 / 25 KONSENSÜS Kamuoyu araştırma şirketi Konsensus, geçen ocak ayında yaptığı ve sonuçlarını Fatih Altaylı’nın Habertürk’teki köşesinde aktardığı ankete göre katılımcıların “İlk genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusuna verdiği yanıtlar şu şekilde:

18 / 25 AK Parti: Yüzde 44.9, CHP: Yüzde 23.7, MHP: Yüzde 10.6, HDP: Yüzde 9.1, İYİ Parti: Yüzde 2.7, Diğer: Yüzde 2.2, Cevap yok: Yüzde 2.0, Kararsız: Yüzde 2.1, Geçersiz: Yüzde 0.7, Oy vermeyecek: Yüzde 2.

19 / 25 Araştırmada “Adayın kimliği belli olmaksızın, siyasi parti bazında hangi partinin adayına oy verilecek?” sorusunun cevabı şöyle çıktı: AK Parti’nin adayı: Yüzde 48.1, CHP’nin adayı: Yüzde 25.1, MHP’nin adayı: Yüzde 11.9, HDP’nin adayı: Yüzde 9.6, İYİ Parti’nin adayı: Yüzde 2.9, Diğer: Yüzde 2.4.

20 / 25 ORC ORC’nin 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı ‘Türkiye siyasi gündem araştırması’na göre AK Parti ve MHP ittifakının oy oranı yüzde 50’yi geçiyor. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

21 / 25 AK PARTİ: Yüzde 47,2 CHP: Yüzde 25,9 MHP: Yüzde 10,8 HDP: Yüzde 8,5 İYİ PARTİ: Yüzde 5,5

22 / 25 Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan’a kesinlikle oy vereceğini açıklayanların oranı 48.6, oy vermeyeceklerini açıklayanların oranı 32.6’da kalırken yüzde 11.3’lük kesim ise oy verebileceğini söyledi.

23 / 25 Kulat: AKP-MHP oyları yüzde artı 1'i bulmuyor AK Parti’ye de anketler yapan MAK Danışmanlık Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada AK Parti-MHP ittifakının oylarının yüzde 50 artı 1’i bulamadığını söylemişti.

24 / 25 GEZİCİ Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici’nin geçen ocak ayında Halk TV’de açıkladığı 2017’nin Aralık ayında yapılan seçim anketi sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: