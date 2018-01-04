Sonuca kendileri bile inanamadı!

Son Güncelleme 15 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 04.01.2018 13:44 |15 saat önce

Düzeltilmesini istedikleri fotoğrafları bir photoshop James Fridman adlı photoshop uzmanına yollayan kişiler, Fridman'ın alay konusu oluyor. İşte photoshop kurbanlarından bazıları...

Photoshop kurbanı oldular

1 / 27 Bu adam sosyal hayatı varmış gibi gözükmek için James'ten kendisini bir parti ortamına yerleştirmesini istiyor. İşte sonuç

2 / 27 Arkadaşlarına Bugatti'si olduğunu söyleyen ve kendisinin bir Bugatti'nin içine yerleştirmesini isteyen admın hazin sonu.

3 / 27 Sağdaki adamın çocukların üzerine işiyormuş gibi göründüğünü söyleyen bu kız, fotoğrafın düzeltilmesini istiyordu.

4 / 27 Bu genç kadın ise sadece arkadaşıyla aynı boyda görünmek istemişti.

5 / 27 James, bacağının daha uzun görünmesini isteyen kadının isteğini geri çevirmemiş.

6 / 27 Elinde bir silah ve boynunda altın zincir olmasını isteyen gencin dileği yerine getirildi.

7 / 27 Vefalı evlat, babasının dişlerindeki boşluğun kapatılmasını istemişti.

8 / 27 Düğün fotoğrafındaki anormal dans eden adamın daha normal görünmesini istemişti.

9 / 27 İkisinin de aynı çocuktan hoşlandığını söyleyen bu genç kadın, kendisinin daha güzel, siyah ayakkabılı kadının ise daha çirkin görünmesini istemişti.

10 / 27 Vitiligo hastası genç kız James'ten vücudundaki izleri silmesini istemesi üzerine duygusal bir mesajla karşılaştı. 'Cilt hastalığın seni daha az çekici göstermiyor.Bunun seni üzmesine izin verme.Onun üzerine yoğunlaşmayı bıraktığın zaman insanlar görmezden gelecekler'

11 / 27 Bu kadın arkasındaki taş duvardaki yazıların silinmesi istemişti.

12 / 27 Arkadaşlarının korkunç bir şeyden kaçıyormuş gibi görünmesini istemişti.

13 / 27 Arkadaki çocuğun bakışlarından hoşlanmayan kadın, çocuğun fotoğraftan çıkarılmasını istemişti. Oysa ki James, çocuğu daha çok beğenmişti.

14 / 27 Instagrama atmak istediği bu fotoğrafa biraz rötüş yapılmasını ve biraz daha 'kalçalı' olmasını isteyen kadına farklı bir yaklaşım.

15 / 27 Arkadaki adamın kafasına bakmasından rahatsız olmuştu.

16 / 27 Sevgilisinin gözlerinin açık olmasından rahatsız olan bu gence yardım gecikmedi.

17 / 27 Olduğundan daha yaşlı gözükmek istemişti.

18 / 27 Yalnız değilmiş gibi görünmek isteyen gence küçük bir yardım.

19 / 27 Babasından daha uzun gözükmek istemişti.

20 / 27 Ailesiyle gittiği konserde şort giyen bu çocuğa, ailenin diğer üyelerine de şort giydirerek yardım etti.

21 / 27 Bir şey teklif ediyormuş gibi görünmek istemeyen kıza ilginç yardım.

22 / 27 Masadaki plastiklerin silinmesini isteyen kadına başka plastik nesneleri yok ederek cevap vermiş.

23 / 27 Eşinin daha az debeleniyormuş gibi gözükmesini isteyen kadının hazin sonu.

24 / 27 Ortadaki kızın beyaz giyinen kıza bakarken gözükmesini isteyen kişinin aldığı cevap.

25 / 27 Fotoğrafta rahatsız görünen gence yardım gecikmedi.

26 / 27 Bu iki kafadar ise havalı olmak için daha tehlikeli sularda görünmek istemişti.