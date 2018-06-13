Şort giymeleri yasaklanan inşaat işçileri elbise giydi!

Güvenlik kuralları gereğince şort giymenin yasak olduğunu öğrenen işçiler, cinsiyet eşitliği yönetmeliğindeki bir maddeye dayanarak işe etek ile gelmeye başladı.

5 / 10 "20 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

45 yaşındaki Bearded Simon Miles, 20 yıldır bu işi yaptığını ve daha önce böyle bir şey duymadığını söylerken, "Pazartesi günü çalışmaya başladım ve bacaklarımı kapatmam gerektiği söylendi" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.