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Şort giymeleri yasaklanan inşaat işçileri elbise giydi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.06.2018 14:07 | Son Güncelleme

İngiltere'de şort giymesi yasaklanan inşaat işçileri, yasada bulduğu açığı değerlendirerek iş yerine elbiselerle geldi.

Sıcak havada uzun pantolon giyilmesi yönünde verilen talimata uymak istemediklerini etekli protestoyla ortaya koyan işçiler ilginç görüntüler oluşmasına sebep oldu.

Şort yasaklanınca etek giydiler

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İngiltere'de yeni yayınlanan bir yönetmelikle inşaat işçilerinin şort giymesi yasaklanınca, sıcak havada bunalan işçiler çareyi etek giymekte buldu.
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İngiltere'de sıcak havalarda güneş altında çalışan inşaat işçileri, şort giyme yasağını etek giyerek deldi.
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YASADA AÇIK BULUNCA ETEK İLE İŞE GELDİLER

YASADA AÇIK BULUNCA ETEK İLE İŞE GELDİLER
Güvenlik kuralları gereğince şort giymenin yasak olduğunu öğrenen işçiler, cinsiyet eşitliği yönetmeliğindeki bir maddeye dayanarak işe etek ile gelmeye başladı.
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Eşlerinin gardıroplarından aldıkları kıyafetler ile çalışmaya gelen işçileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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"20 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"20 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"
45 yaşındaki Bearded Simon Miles, 20 yıldır bu işi yaptığını ve daha önce böyle bir şey duymadığını söylerken, "Pazartesi günü çalışmaya başladım ve bacaklarımı kapatmam gerektiği söylendi" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
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29 yaşındaki vücut geliştirmeci Adam Houdoire, leopar desenli elbisesi için, "Onu seviyorum, bana özgürlük veriyor" dedi.
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