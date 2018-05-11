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Sosyal medya bu sorunun yanıtını arıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.05.2018 04:18 | Son Güncelleme

Şu sıra sosyal medyada kullanıcılar eksik ülke avında!

Yeni Zelandalılar için ülkeleri dünyanın merkezi olabilir ama 'dünyanın bir ucundaki ülke' çoğu zaman dünya haritalarında unutuluyor.

Haritada hangi ülkeler eksik?

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Nutella reklamlarından Birleşmiş Milletler logosuna kadar birçok haritada Yeni Zelanda'nın yeri boş. Öyle ki Yeni Zelanda Başbakanı bu duruma el atarak esprili bir kampanya başlattı.
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Peki siz baktığınız bir haritada hangi ülkenin eksik olduğunu fark edebilir misiniz? (Cevaplar sonda)
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Haritadan çıkarılmış olan ülke hangisi? Portekiz / İtalya / Yunanistan
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Haritadan çıkarılmış olan ülke hangisi? ABD / Grönland / Kanada
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Haritada hangi ülke eksik? Hollanda / Fransa / Almanya
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Haritadan çıkarılmış ülke hangisi? Norveç / Finlandiya / İsveç
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Haritada hangi ülke eksik? Mısır / Libya / Suudi Arabistan
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Haritadan çıkarılmış olan ülke hangisi? Irak / İran / Afganistan
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Haritada hangi ülke eksik? Jamaika / Dominik Cumhuriyeti / Küba
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Haritadan hangi ülke çıkarılmış? Kuzey Kore / Güney Kore / Tayvan
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Haritada hangi ülke eksik? Belarus / Litvanya / Polonya
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Haritada hangi ülke eksik? Papua Yeni Gine / Endonezya / Yeni Zelanda
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Haritada İTALYA eksikti.
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Haritada KANADA eksikti.
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Haritada ALMANYA eksikti.
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Haritada NORVEÇ eksikti.
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Haritada MISIR eksikti.
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Haritada İRAN eksikti.
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Haritada KÜBA eksikti.
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Haritada KUZEY KORE eksikti.
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Haritada BELARUS eksikti.
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Haritada YENİ ZELANDA eksikti. (BBC TÜRKÇE)
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Anahtar Kelimeler:
harita Yeni Zelanda test

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