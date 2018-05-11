Sosyal medya bu sorunun yanıtını arıyor

Yeni Zelandalılar için ülkeleri dünyanın merkezi olabilir ama 'dünyanın bir ucundaki ülke' çoğu zaman dünya haritalarında unutuluyor.

Haritada hangi ülkeler eksik?

1 / 22 Nutella reklamlarından Birleşmiş Milletler logosuna kadar birçok haritada Yeni Zelanda'nın yeri boş. Öyle ki Yeni Zelanda Başbakanı bu duruma el atarak esprili bir kampanya başlattı.

2 / 22 Peki siz baktığınız bir haritada hangi ülkenin eksik olduğunu fark edebilir misiniz? (Cevaplar sonda)

3 / 22 Haritadan çıkarılmış olan ülke hangisi? Portekiz / İtalya / Yunanistan

4 / 22 Haritadan çıkarılmış olan ülke hangisi? ABD / Grönland / Kanada

5 / 22 Haritada hangi ülke eksik? Hollanda / Fransa / Almanya

6 / 22 Haritadan çıkarılmış ülke hangisi? Norveç / Finlandiya / İsveç

7 / 22 Haritada hangi ülke eksik? Mısır / Libya / Suudi Arabistan

8 / 22 Haritadan çıkarılmış olan ülke hangisi? Irak / İran / Afganistan

9 / 22 Haritada hangi ülke eksik? Jamaika / Dominik Cumhuriyeti / Küba

10 / 22 Haritadan hangi ülke çıkarılmış? Kuzey Kore / Güney Kore / Tayvan

11 / 22 Haritada hangi ülke eksik? Belarus / Litvanya / Polonya

12 / 22 Haritada hangi ülke eksik? Papua Yeni Gine / Endonezya / Yeni Zelanda

13 / 22 Haritada İTALYA eksikti.

14 / 22 Haritada KANADA eksikti.

15 / 22 Haritada ALMANYA eksikti.

16 / 22 Haritada NORVEÇ eksikti.

17 / 22 Haritada MISIR eksikti.

18 / 22 Haritada İRAN eksikti.

19 / 22 Haritada KÜBA eksikti.

20 / 22 Haritada KUZEY KORE eksikti.

21 / 22 Haritada BELARUS eksikti.