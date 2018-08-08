Sosyal medya fenomeni olmak için haftada 110 saat çalıştı!

Sanal camianın en tanınan yüzleri arasında yer alan Karolina Valeikaite, bu başarıya ulaşmak için yaptıklarını anlattığında bu yolda yürümenin hiç de kolay olmadığı gözler önüne seriliyor.

Karolina Valeikaite'nin fenomen olma yolculuğu

1 / 28 Karolina Valeikaite ve erkek arkadaşı Marco Coppola birçok insanın hayalini kurduğu ama asla cesaret edemeyeceği bir şey yapmışlar.

2 / 28 İşlerinden ayrılıp biriktirdikleri parayla seyahate çıkan çift Karolina’nın üniversitede aldığı fotoğraf eğitimi sayesinde fotoğraflarıyla herkesi büyülüyor.

3 / 28 Litvanyalı Karolina Valeikaite Middlesex Universitesi’nde fotoğraf eğitimi sebebiyle Londra’da yaşıyordu.

4 / 28 Karolina bir restoranda çalışırken erkek arkadaşı Marco Coppola ile tanıştı.

5 / 28 Karolina “Önceden hedefim moda sektöründe çalışmaktı, fakat daha sonra ne yapmak istediğimi tekrar düşündüm” diyor.

6 / 28 Daha önce Avrupa dışına çıkmayan Karolina dünyayı keşfetmeye, farklı yerler görmek istediğine karar verdi.

7 / 28 Karolina Londra’da yaşamaya başladıktan sonra daha fazla şey keşfetmek istediğini ve henüz “evi”ni bulamadığını hissetmiş.

8 / 28 Marco da Karolina’nın seyahat tutkusunu destekledi ve ona katılmaya karar verdi.

9 / 28 İkisi de tüm yaz çalışıp seyahatleri için para biriktirmeye başladılar.

10 / 28 Karolina o yazın geçirdiği en berbat yaz olduğunu ve hiçbir yere gitmeden sadece çalıştıklarını söylüyor.

11 / 28 Hazırlıklar bitince birlikte Fas ve Güneydoğu Asya’ya gitmek için sırt çantalarını aldılar ve yola koyuldular.

12 / 28 Karolina Business Insider'a şunları söyledi: “Londra'da yaşadıktan sonra daha fazla şey yaşamak istediğimi hissettim.Henüz evimi bulamamış gibi hissettim."

13 / 28 Gezileri sırasında bir süre daha Kamboçya'da kaldılar ve Koh Rong Adası'ndaki bir tatil köyünde otel işlettiler.

14 / 28 Instagram hesapları - @outsideboxx ve gypseetravel - kendi seyahatlerinin resimlerini oluşturduktan sonra, lüks markaların ilgisi toplanmaya başladı ve şimdi beş yıldızlı otellerde bir kuruş ödemeden kalıyorlar.

15 / 28 Karolina, üniversitede aldığı fotoğraf eğitimi sayesinde yol boyunca çektiği fotoğraflarla harikalar yarattı.

16 / 28 Çektikleri pastoral fotoğraflar takipçileri tarafından çok beğenildi.

17 / 28 Fotoğraflar birbirinden büyüleyici ve ilham vericiydi.

18 / 28 Ama tabii ki her şey bu kadar mükemmel değildi…

19 / 28 Vizelerini yenilemek için gittikleri Tayland yolunda motosikletleri bozulmuş.

20 / 28 Neyse ki oradan geçen kamyonlardan birine motosikletlerini koyup ilerleyebilmişler.

21 / 28 Her ne kadar cesaret istese de tüm bu maceraların içinde bilinmeyen ve keşfedilecek eğlenceli kısımlar vardı.

22 / 28 Karolina, “Beni neyin beklediği hakkında hiçbir şey bilmediğim yerlere gitmeyi seviyorum” diyor.

23 / 28 Kısa süre sonra, markalarla bir araya geldiler ve içeriklerine sponsorluk yapmak için para ödemeye başladılar.

24 / 28 Sonrasında ise Filipinler, Malezya ve Endonezya seyahatine çıktılar.

25 / 28 Ama çift dünyayı keşfetmekten para kazanmanın bir yolunu bulmuşken, bazı maddi alışkanlıkları geride bırakmak zorunda kaldılar.

26 / 28 Karolina: Ben her şeyi ve her şeyi toplardım, sürekli alışveriş yapardım, seyahat beni en azından minimumdan memnun etmeyi öğretti.

27 / 28 5 yıldızlı otelde kalmak için haftada 110 saat çalıştığını ifade eden Karolina, bugün ise 70k Instagram takipçisiyle ücretsiz dünyayı gezebiliyor.