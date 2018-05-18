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Sosyal medya ikiye ayrıldı: fotoğraf mı, yoksa resim mi?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

Japon sanatçı Kei Mieno'nun sanal alemde yayınladığı çalışmaları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Çalışmaları görenler, 'Fotoğraf mı yoksa resim mi?' sorusunu sormaktan kendini alamadı.

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraflar

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Japon sanatçının resimleri fotoğraftan ayırt edilemiyor!

Japon sanatçının resimleri fotoğraftan ayırt edilemiyor!
Kei Mieno isimli Japon sanatçı, yaptığı resimlerle hayrete düşürüyor.
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Öyle ki sanatçının resimleri ilk bakışta fotoğraf zannediliyor
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Japon sanatçı Kei Mieno o kadar gerçekçi portre çalışmaları yapıyor ki görenler bu resimleri fotoğraf zannediyor.
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33 yaşındaki ressam, gözlem yeteneği ve resim kabiliyeti sayesinde çok gerçekçi resimler yapabiliyor.
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10 yıldır resim yapan Mieno'nun her çalışması, binlerce beğeni alıyor.
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Yağlı boyayla harikalar yaratan sanatçı 1960'ların sonuyla 1970'li yılların başlarında ortaya çıkan hiperrealizm akımından etkilenmiş.
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Hiperrealizm, ressamların fotoğraf gibi çizdikleri resimleri barındıran sanat türüne deniyor.
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İşte Kei Mieno'nun gerçekçi çalışmalarından bazıları...
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İTALYAN RESSAM KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

İTALYAN RESSAM KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI
30 yaşındaki İtalyan ressam Marco Grassi, o kadar gerçekçi portre çalışmaları yapıyor ki görenler bu resimleri fotoğraf zannediyor.
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10 yıl önce resim yapmaya başlayan Marco Grassi, kendini 3 boyutlu resimde geliştirmeyi hedefliyor.
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İtalyan ressam sanata, muhasebeci olduktan sonra, 20 yaşında başladı. Bu çok geç verilen karar ile, Bologna Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim görmeye başladı.
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İşlerinde her zaman mükemmelliği arayan Grassi, öğrencilerine, yaratıcı ve cesur olmalarını tavsiye ediyor.
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FOTOĞRAF DEĞİL KARA KALEM ÇALIŞMASI

FOTOĞRAF DEĞİL KARA KALEM ÇALIŞMASI
Japon ressam Kohei Ohmori, fotoğraftan ayırt edilemeyen kara kalem resimleriyle yoğun ilgi görüyor.
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Sadece kurşun kalem ve beyaz bir kağıt ile harikalar yaratan 23 yaşındaki kara kalem sanatçısı, gerçeğinden ayırt edilemeyen olağanüstü eserler üretiyor.
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Bir resmine yüzlerce saat harcayan, en ufak ayrıntıyı gözden kaçırmayan Ohmori, resimlerini bilgisayardan açtığı dijital fotoğraflara bakarak yapıyor.
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Sabrı ve titizliğiyle örnek teşkil eden ressam, Japon televizyon kanallarında izleyicilere gösteriliyor.
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Çalışmalarını sık sık sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Ohmori'nin resimleri binlerce beğeni alırken, internet dünyasında sanatçı hakkında "Deli mi yoksa dahi mi?" ikilemine düşüyor.
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Anahtar Kelimeler:
ressam fotoğraf resim Kei Mieno

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