Sosyal medya ikiye ayrıldı: fotoğraf mı, yoksa resim mi?

Çalışmaları görenler, 'Fotoğraf mı yoksa resim mi?' sorusunu sormaktan kendini alamadı.

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraflar

1 / 50 Japon sanatçının resimleri fotoğraftan ayırt edilemiyor! Kei Mieno isimli Japon sanatçı, yaptığı resimlerle hayrete düşürüyor.

2 / 50 Öyle ki sanatçının resimleri ilk bakışta fotoğraf zannediliyor

3 / 50 Japon sanatçı Kei Mieno o kadar gerçekçi portre çalışmaları yapıyor ki görenler bu resimleri fotoğraf zannediyor.

4 / 50 33 yaşındaki ressam, gözlem yeteneği ve resim kabiliyeti sayesinde çok gerçekçi resimler yapabiliyor.

5 / 50 10 yıldır resim yapan Mieno'nun her çalışması, binlerce beğeni alıyor.

6 / 50 Yağlı boyayla harikalar yaratan sanatçı 1960'ların sonuyla 1970'li yılların başlarında ortaya çıkan hiperrealizm akımından etkilenmiş.

7 / 50 Hiperrealizm, ressamların fotoğraf gibi çizdikleri resimleri barındıran sanat türüne deniyor.

8 / 50 İşte Kei Mieno'nun gerçekçi çalışmalarından bazıları...

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14 / 50 İTALYAN RESSAM KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI 30 yaşındaki İtalyan ressam Marco Grassi, o kadar gerçekçi portre çalışmaları yapıyor ki görenler bu resimleri fotoğraf zannediyor.

15 / 50 10 yıl önce resim yapmaya başlayan Marco Grassi, kendini 3 boyutlu resimde geliştirmeyi hedefliyor.

16 / 50 İtalyan ressam sanata, muhasebeci olduktan sonra, 20 yaşında başladı. Bu çok geç verilen karar ile, Bologna Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim görmeye başladı.

17 / 50 İşlerinde her zaman mükemmelliği arayan Grassi, öğrencilerine, yaratıcı ve cesur olmalarını tavsiye ediyor.

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37 / 50 FOTOĞRAF DEĞİL KARA KALEM ÇALIŞMASI Japon ressam Kohei Ohmori, fotoğraftan ayırt edilemeyen kara kalem resimleriyle yoğun ilgi görüyor.

38 / 50 Sadece kurşun kalem ve beyaz bir kağıt ile harikalar yaratan 23 yaşındaki kara kalem sanatçısı, gerçeğinden ayırt edilemeyen olağanüstü eserler üretiyor.

39 / 50 Bir resmine yüzlerce saat harcayan, en ufak ayrıntıyı gözden kaçırmayan Ohmori, resimlerini bilgisayardan açtığı dijital fotoğraflara bakarak yapıyor.

40 / 50 Sabrı ve titizliğiyle örnek teşkil eden ressam, Japon televizyon kanallarında izleyicilere gösteriliyor.

41 / 50 Çalışmalarını sık sık sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Ohmori'nin resimleri binlerce beğeni alırken, internet dünyasında sanatçı hakkında "Deli mi yoksa dahi mi?" ikilemine düşüyor.

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