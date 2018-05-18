Sosyal medya ikiye ayrıldı: fotoğraf mı, yoksa resim mi?

Çalışmaları görenler, 'Fotoğraf mı yoksa resim mi?' sorusunu sormaktan kendini alamadı.
Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraflar
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Japon sanatçının resimleri fotoğraftan ayırt edilemiyor!
Kei Mieno isimli Japon sanatçı, yaptığı resimlerle hayrete düşürüyor.
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Öyle ki sanatçının resimleri ilk bakışta fotoğraf zannediliyor
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Japon sanatçı Kei Mieno o kadar gerçekçi portre çalışmaları yapıyor ki görenler bu resimleri fotoğraf zannediyor.
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33 yaşındaki ressam, gözlem yeteneği ve resim kabiliyeti sayesinde çok gerçekçi resimler yapabiliyor.
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10 yıldır resim yapan Mieno'nun her çalışması, binlerce beğeni alıyor.
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Yağlı boyayla harikalar yaratan sanatçı 1960'ların sonuyla 1970'li yılların başlarında ortaya çıkan hiperrealizm akımından etkilenmiş.
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Hiperrealizm, ressamların fotoğraf gibi çizdikleri resimleri barındıran sanat türüne deniyor.
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İşte Kei Mieno'nun gerçekçi çalışmalarından bazıları...
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İTALYAN RESSAM KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI
30 yaşındaki İtalyan ressam Marco Grassi, o kadar gerçekçi portre çalışmaları yapıyor ki görenler bu resimleri fotoğraf zannediyor.
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10 yıl önce resim yapmaya başlayan Marco Grassi, kendini 3 boyutlu resimde geliştirmeyi hedefliyor.
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İtalyan ressam sanata, muhasebeci olduktan sonra, 20 yaşında başladı. Bu çok geç verilen karar ile, Bologna Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim görmeye başladı.
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İşlerinde her zaman mükemmelliği arayan Grassi, öğrencilerine, yaratıcı ve cesur olmalarını tavsiye ediyor.
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FOTOĞRAF DEĞİL KARA KALEM ÇALIŞMASI
Japon ressam Kohei Ohmori, fotoğraftan ayırt edilemeyen kara kalem resimleriyle yoğun ilgi görüyor.
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Sadece kurşun kalem ve beyaz bir kağıt ile harikalar yaratan 23 yaşındaki kara kalem sanatçısı, gerçeğinden ayırt edilemeyen olağanüstü eserler üretiyor.
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Bir resmine yüzlerce saat harcayan, en ufak ayrıntıyı gözden kaçırmayan Ohmori, resimlerini bilgisayardan açtığı dijital fotoğraflara bakarak yapıyor.
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Sabrı ve titizliğiyle örnek teşkil eden ressam, Japon televizyon kanallarında izleyicilere gösteriliyor.
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Çalışmalarını sık sık sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Ohmori'nin resimleri binlerce beğeni alırken, internet dünyasında sanatçı hakkında "Deli mi yoksa dahi mi?" ikilemine düşüyor.
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