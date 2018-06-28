Sosyal medya ile zengin olan 10 kişi

Kazançlarıyla dudak uçuklatan genç fenomenlerin aylık kazancı pek çok kişiyi kıskandıracak cinsten. İşte sosyal medya sayesinde fenomen haline gelen 10 kişi ve kazandıkları paralar...
Hepsi sosyal medya sayesinde zengin oldu
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Chiara Ferragni - Theblonde Salad
İtalya'da üniversitede okurken blog kurma fikri ile yola çıkan ve theblondesalad.com adlı blogunda yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Chiara Ferragni, bugün en çok tanınan moda bloggerı.
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Moda, seyahat ve yaşam tarzı alanında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ferragni, lüks marka işbirlikleri ile dikkat çekiyor. Yıllık geliri yaklaşık 8 milyon dolar.
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Murad Osmann - Followmeto
Fotoğrafçı ve seyahat bloggerı olarak ünlenen Murad Osmann, seyahat ettiği ülkelerde eşinin elinden tutarak çektiği fotoğraflarla ünlenmiş bir isim.
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Yaklaşık 5 milyon takipçisi ile alanında ilk akla gelen isimlerden.
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Jack Morris – Doyoutravel
Jack Morris kız arkadaşı ile dünyayı geziyor ve bu alanda sosyal medya paylaşımları yapıyor.
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2.4 milyon takipçisi ile önde gelen sosyal medya ünlüleri arasında.
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Mariand Castrejon – Yuya
Meksikalı Mariand, 2010 yılında açtığı Youtube kanalı ile makyaj, güzellik ve moda alanında paylaşımlar yapıyor.
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14 milyonun üzerinde abone sayısına ulaşan Youtuber, aylık 50 bin dolar gibi bir gelir elde etmeyi başarıyor.
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Roman Atwood - Roman Atwood
Komedi alanında kendini Youtube'da ispatlayan Roman Atwood, 2010 yılında açtığı Youtube kanalında bugün 7 milyondan fazla aboneye sahip.
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5 milyar dolara yakın bir servete sahip olduğu söylenen Atwood sosyal medyanın zengin ettiği isimlerden.
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Andrew B. Bachelor - King Bach
Kanada doğumlu Bachelor, Vine üzerinden ün kazanmış bir isim.
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Yaratıcı ve komik videoları video başına 50 ile 89 bin dolar arasında para kazanmasına yardımcı oluyor.
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Nash Grier - Nash Grier
Amerikalı Grier, yaratıcı videoları ile Instagram ve Twitter gibi platformlarda milyonlarca takipçiye sahip bir isim.
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Grier video başına 100 bin dolar gibi bir ücret alıyor.
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Bethany Mota - Bethany Mota
Mota Youtube kanalında 2009 yılından beri makyaj, moda, saç stili ve güzellik sırlarını paylaşıyor.
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Aylık 50 bin doların üzerinde kazanan isimler arasında yer alıyor.
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Felix Arvid Ulf Kjellberg – PewDiePie
İsveçli bilgisayar oyunları analizcisi Kjellberg, alanında en şöhretli isim.
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50 milyon dolara yakın bir servete sahip olduğu söylenen Kjellberg, 40 milyon Youtube abonesine sahip.
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Jessica Vazquez - Jessi Smiles
Amerikalı Vazquez çektiği Vine videoları ile en komik isimler arasında yer aldı.
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Jessica, video başına 20 ile 100 bin liralık bir gelir elde ediyor.
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