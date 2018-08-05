Sosyal medya onları konuşuyor

7 yaşındaki ikizler, bir Instagram hesabı açtı ve kısa sürede 140 bini aşkın takipçiye ulaştı.

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Hayranlarının "dünyadaki en güzel kız çocukları" olarak adlandırdığı Leah Rose ve Ava Maria, şu an onlarca iş teklifi alıyor...