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Sosyal medya onları konuşuyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan 7 yaşındaki ikizler Leah Rose ve Ava Marie kısa süre önce bir Instagram hesabı açarak kendi hayatlarından fotoğraflar paylaşmaya başladı.

Sosyal medya, Leah Rose ve Ava Marie adlı ikizleri konuşuyor!

Ajanslar bu ikizlerin peşinde

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7 yaşındaki ikizler, bir Instagram hesabı açtı ve kısa sürede 140 bini aşkın takipçiye ulaştı.
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Hayranlarının "dünyadaki en güzel kız çocukları" olarak adlandırdığı Leah Rose ve Ava Maria, şu an onlarca iş teklifi alıyor...
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İkizler halihazırda iki adet model ajansıyla anlaşmış durumda.
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Yalnızca 5 ay önce açılan hesap, annelerinin de yardımıyla oldukça büyük kitlelere ulaşmaya başladı.
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Instagram'daki hesaplarının 5 aylık olmasına rağmen 139 bin takipçileri bulunuyor.
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Ancak bazı insanlar ikizlerin annesini, kızlarının makyaj yapmasına izin vermesi nedeniyle eleştiriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Ava Marie Leah Rose instagram

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