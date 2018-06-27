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Sosyal medyada büyük ses getiren paylaşımlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.06.2018 07:47 | Son Güncelleme

İstanbul'u dolu vurur da Twitter kullanıcıları rahat durur mu?

Meteoroloji ve sigorta şirketlerinin yoğun uyarıları sebebiyle kolları sıvayan vatandaş, ülkede olağan üstü bir çaba sarf edince bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı..

Sosyal medyada büyük ses getiren paylaşımlar

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Dolu bekleyen İstanbul'daki vatandaşlar ilginç görüntülere yol açarken, Twitter'a düşen bazı görüntüler var ki görenlerin yüzünde tebessüm bıraktı! İşte o görüntüler...
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Şu sıra sosyal medyada hızla yayılan öyle mesajlar var ki görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! İşte Twitter ve Facebook'ta ses getiren sıra dışı paylaşımlar...
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