Meteoroloji ve sigorta şirketlerinin yoğun uyarıları sebebiyle kolları sıvayan vatandaş, ülkede olağan üstü bir çaba sarf edince bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı..

Sosyal medyada büyük ses getiren paylaşımlar

1 / 64 Dolu bekleyen İstanbul'daki vatandaşlar ilginç görüntülere yol açarken, Twitter'a düşen bazı görüntüler var ki görenlerin yüzünde tebessüm bıraktı! İşte o görüntüler...

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21 / 64 Şu sıra sosyal medyada hızla yayılan öyle mesajlar var ki görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! İşte Twitter ve Facebook'ta ses getiren sıra dışı paylaşımlar...

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