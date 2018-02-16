Sosyal medyada gördüğünüz her kareye inanmayın

Kamuoyunu yanlış yönde etkilemekten ruh sağlığına olan zararlarına varıncaya kadar onlarca akademik çalışmaya da konu olan bu durum belki de içinde yaşadığımız çağın en büyük sorunlarından biri.

Instagram'da foyalarını ortaya çıkardı

1 / 153 Sosyal medya platformlarını her açtığımızda "mükemmel" kareler görmek mümkün. Ancak bunlardan kaçı gerçeği yansıtıyor?

2 / 153 Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil.

3 / 153 Bu durum Instagram ve Facebook gibi her gün milyonlarca karenin paylaşıldığı bu platformdaki çoğu kare için de geçerli.

4 / 153 Zira bu platformlarda yayınlanan binlerce kare orjinal halinden oldukça uzak.

5 / 153 İşte Instagram ya da diğer fotoğraf paylaşım sitelerinde gördüğümüz kusursuz hayatların arkasındaki acı gerçekler...

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26 / 153 Hatta bu konuda halihazırda bilinen bazı taktikler bile bulunuyor.

27 / 153 Fotoğraf çekilirken her zaman çenenizi öne doğru itin bu boyun çizgisini daha zarif gösterir

28 / 153 Otururken poz vermek isterseniz poponuza tüm ağırlığı vermeyin ve yığılmayın.

29 / 153 İşte o paylaşımlardan bazıları...

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44 / 153 Sosyal medyada "YouDidNotSleepThere" (Orda Uyumadın) hesabıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, doğada kamp yapan Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor.

45 / 153 Pek çok kişi yaz ayları gelince deniz, güneş, kum üçlüsünü, bahar ve kış aylarında da şehir hayatından bunalanlara iç çektirecek kamp karelerini paylaşıyor.

46 / 153 Luisa Jeffery adlı bir kadın ise gerçeklikten uzak Instagram paylaşımlarını ortaya çıkarmak için #YouDidNotSleepThere (OrdaUyumadın) adında Instagram hesabı açmış.

47 / 153 Amacı ise "Instagram'ın en mantıksız kamp yerlerini" paylaşmak...

48 / 153 Amacı ise "Instagram'ın en mantıksız kamp yerlerini" paylaşmak...

49 / 153 Maceraperestlerin fotoğraflarını sorgulayan kadın, şimdiden 105 bin takipçiye ulaşmış durumda!

50 / 153 İşte en mantıksız kamp fotoğraflarını ortaya çıkaran Luisa'nın paylaşımları...

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