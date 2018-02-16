Sosyal medyada gördüğünüz her kareye inanmayın

Kamuoyunu yanlış yönde etkilemekten ruh sağlığına olan zararlarına varıncaya kadar onlarca akademik çalışmaya da konu olan bu durum belki de içinde yaşadığımız çağın en büyük sorunlarından biri.
Instagram'da foyalarını ortaya çıkardı
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Sosyal medya platformlarını her açtığımızda "mükemmel" kareler görmek mümkün. Ancak bunlardan kaçı gerçeği yansıtıyor?
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Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil.
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Bu durum Instagram ve Facebook gibi her gün milyonlarca karenin paylaşıldığı bu platformdaki çoğu kare için de geçerli.
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Zira bu platformlarda yayınlanan binlerce kare orjinal halinden oldukça uzak.
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İşte Instagram ya da diğer fotoğraf paylaşım sitelerinde gördüğümüz kusursuz hayatların arkasındaki acı gerçekler...
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Hatta bu konuda halihazırda bilinen bazı taktikler bile bulunuyor.
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Fotoğraf çekilirken her zaman çenenizi öne doğru itin bu boyun çizgisini daha zarif gösterir
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Otururken poz vermek isterseniz poponuza tüm ağırlığı vermeyin ve yığılmayın.
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İşte o paylaşımlardan bazıları...
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Sosyal medyada "YouDidNotSleepThere" (Orda Uyumadın) hesabıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, doğada kamp yapan Instagram fenomenlerinin yalanlarını ortaya çıkarıyor.
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Pek çok kişi yaz ayları gelince deniz, güneş, kum üçlüsünü, bahar ve kış aylarında da şehir hayatından bunalanlara iç çektirecek kamp karelerini paylaşıyor.
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Luisa Jeffery adlı bir kadın ise gerçeklikten uzak Instagram paylaşımlarını ortaya çıkarmak için #YouDidNotSleepThere (OrdaUyumadın) adında Instagram hesabı açmış.
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Amacı ise "Instagram'ın en mantıksız kamp yerlerini" paylaşmak...
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Amacı ise "Instagram'ın en mantıksız kamp yerlerini" paylaşmak...
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Maceraperestlerin fotoğraflarını sorgulayan kadın, şimdiden 105 bin takipçiye ulaşmış durumda!
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İşte en mantıksız kamp fotoğraflarını ortaya çıkaran Luisa'nın paylaşımları...
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