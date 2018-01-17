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Sosyal medyadaki korkunç trend

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 17.01.2018 09:56 | Son Güncelleme 10 saat önce

Gençler arasında yaygınlaşan tuhaf ve ölümcül trend giderek dünyada yayılıyor! Bu trend şimdiden 10 can aldı.

Gençlerin yeni trendi deterjan yemek

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Giderek yaygınlaşan tuhaf trendlerden en sonucusu ise kapsül deterjan yemek!
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Gençler sosyal medyada yayınladıkları meydan okuma videosu ile kapsül deterjanları çiğniyor.
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Doktorlar gençleri "Tide Pod Challenge" adı verilen bu yeni moda çılgınlığa kapılmamaları konusunda uyarıyor.
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Ergenlik çağındaki gençlerin çiğnedikleri bu tabletler oldukça tehlikeli birer zehir aslında.
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Çamaşır ve bulaşık yıkamak için kullanılan çeşitli tür kapsül deterjanlar etanol, polimerler ve hidrojen peroksit içeriyor ve son derece toksik.
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2017'de bir üniversite öğrencisi, çekici ve lezzetli göründükleri için kapsülleri yemeye cesaret ederek "Do not Eat Laundry Pods" (Çamaşır deterjanı kapsüllerini yemeyin) adlı hicivli bir video yayınladı.
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2018 yılında Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Birliği'ne (AAPCC) bildirilen 40 deterjan zehirlenmesi olayı bulunmak olup, bunların yaklaşık yarısının bu ürünleri kasıtlı olarak aldığı rapor edildi. Bu kişilerden 10'u ise öldü...
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moda trend Deterjan sosyal medya viral

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Türkiye de Tuz Ruhu içiyorlar deterjanda nedir ?
salakmısınız nesınız geberın ..
Neden böyle bir şey yaparlar anlamıyorum
Bunların alayı akıl ve ruh hastası insanları çok kötü etkiliyorlar.Kendini bilen insan böyle şeyler yapmaz.İnsan hayatı bu kadar değersizleştirilemez ve hiçe sayılamaz.Bizleri yaratana karşı sorumluluklarımız var bu da nefsimize hakim olmaktır.Sakın bunların yaptığını yapmayın...
Bir firma çıkıp aynı görüntüde şekerleme veya çikolata üretsin bari de ona yönelsinler ve böylece tehlike bertaraf olsun.
@h.guncan BEYNİ OLMAYAN İNSANA FİRMANIN ŞEKERİ NE YAPSIN!
BÖYLE TRENDMİ OLUR. GERİZEKALI BUNLAR BRAKIN DEVAM ETSİNLER BEYİNSİZLERDEN KURTULURUZ
Gerçekten geri zekalısınız.
gerizekalılıkta gelinen son nokta
Haberimiz yoktu sayenizde oldu mynet bilerek yapıyorsunuz değil mi
avrupa ve abd li gençlerden tuz ruhu içme challenge ve kezzap içme challenge akımlarını da bekliyoruz
gerizekalılıkta son nokta
millette kafa yarım olduktan sonra ne olacaktı ki başka.. lise okurken bizim sınıfta 2 tane aynı bunlar gibi kafasız arkadaş kızları etkilemek için resim dersinden sonra sulu boya için kullandığı boyalı su dolu bardağı kafaya dikmişlerdi.. hatunlar aaa içti içti diye kısa süreli bi hopladılar hepsi o.. o manyaklar sulu boyanın suyunu içtikleriyle kaldı.. ikisi de kaç gün hastanede yattı.. mideleri falan temizlendi ne bileyim dedim ya.. millet mal olduktan sonra ne yapsan da boş.. bırak yesinler.. bunlar olsa nolur olmasa nolur..
EYYY APTAL ERGENLER. KENDİNİZE ZARAR VERMENİZ NİYE AÇIKLAYALIM.KENDİNİZİ EZİK VE ZAYIF HİSSETMENİZE NEDENLE; BEN GÜÇLÜYÜM YAŞITLARIMDAN ÜSTÜNÜM, BENDE DETERJAN YİYEBİLİYORUM ÇÜNKÜ GÜÇLÜYÜM;SİZDEN Bİ GÖMLEK ÜSTE ÇIKTIM DEMENİZDİR.YANİ KISACA AHMAKLIĞIN TAVAN YAPTIĞI DURUMDUR.AMA O DETERJANI YİYEN ZATEN ZAYIFTIR. GÜÇLÜ İNSAN GÜÇLÜ VE ÇALIŞAN BEYİN DEMEKTİR.GÜÇLÜ BEYİNE SAHİP İNSANDA KENDİNE ZARAR VERMEZ.YANİ SİZ DETERJAN YEMEYİN BALIK YEMELİSİNİZ. AHMAK OLMAYIN. BİKAÇ APTAL DETERJAN YEDİ DİYE SİZDE YEMEYİN AKILLI VE GÜÇLÜ OLMANIZ BUDUR.
Hep bu internetin suçu. Biri selfieden ölür, biri video yayınlamak için saçmalık yapar. Allah akıl fikir versin.
Bunu yapmak icin embesil olmak lazim..
hidrojen peroksit ve etanol var bu kapsüllerde.bilmeyenler için söyleyeyim.eğer yutarsanız ölür yada iç organlarınız geri döndüremez derece yanar.
Deterjan Kiri Pisi temizlemek için kullanılır,İnsan bunu kullanıyorsa ,pis kirli dir,Toptan temizlenirler olu biter.Manyaklık parayla değil be kardeş,sürüyle.
Allah akıl fikir versin böyle zavallılara...
MİLLET ZARARLI DİYE ŞEKERLEME YEMİYOR ADAMLARIN YAPTIĞINA BAK
ya kardesim her zaman soylerim mal lıkta sınırlarınızı belirtin... belirtin ki o mübarek hayvanlara hakatet etmiyelim...
Bunları terliğin topuk kısmıyla dövecen aptallar
GERİZEKALILAR
bırakın gebersinler. uyuşturucu falan olsa anlarım yardım edilsin derim ama bu ne arkadaş. sırf sosyal medya da paylaşmak için yapıyorlar. topluma faydası yok bunların.
mallıkda parayla
amac nedir? sasirdim dogrusu
kesin deterjan firmalarının işi bu :) para kazanmak için bunu çıkarmışlar :)
manyaklığın daniskası
Bırakın böyle böyle bütün aptal insanlar temizlenir
Doğal seleksiyon veya yapay seleksiyon önemli değil aptallar boşa yer kaplamasın bu Dünya'da.
NİYE NEDEN NİÇİN ?
türkiyede kafası olsun diye kolonya içiyor gençler deterjanla korkutamazsınız
insanlar birinin arkasından kanıp gidiyorlar,alakasız diyeceksiniz belki ama müslüman ülkelerde çıkan iç savaşlardan hiç bir farkı yok. Çok korku verici bir durum,yakın zamanda Türk insanını da kandırmaya çalışacaklar ve eğer başarılı olurlarsa malesef bizde de iç savaş kaçınılmaz. Lütfen kanmayın..
BU İNSANLAR KAFAYI YEMİŞ
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