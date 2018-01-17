Sosyal medyadaki korkunç trend

Son Güncelleme 10 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 17.01.2018 09:56 |10 saat önce

Gençler arasında yaygınlaşan tuhaf ve ölümcül trend giderek dünyada yayılıyor! Bu trend şimdiden 10 can aldı.

Gençlerin yeni trendi deterjan yemek

1 / 16 Giderek yaygınlaşan tuhaf trendlerden en sonucusu ise kapsül deterjan yemek!

2 / 16 Gençler sosyal medyada yayınladıkları meydan okuma videosu ile kapsül deterjanları çiğniyor.

3 / 16 Doktorlar gençleri "Tide Pod Challenge" adı verilen bu yeni moda çılgınlığa kapılmamaları konusunda uyarıyor.

4 / 16 Ergenlik çağındaki gençlerin çiğnedikleri bu tabletler oldukça tehlikeli birer zehir aslında.

5 / 16 Çamaşır ve bulaşık yıkamak için kullanılan çeşitli tür kapsül deterjanlar etanol, polimerler ve hidrojen peroksit içeriyor ve son derece toksik.

6 / 16 2017'de bir üniversite öğrencisi, çekici ve lezzetli göründükleri için kapsülleri yemeye cesaret ederek "Do not Eat Laundry Pods" (Çamaşır deterjanı kapsüllerini yemeyin) adlı hicivli bir video yayınladı.

7 / 16 2018 yılında Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Birliği'ne (AAPCC) bildirilen 40 deterjan zehirlenmesi olayı bulunmak olup, bunların yaklaşık yarısının bu ürünleri kasıtlı olarak aldığı rapor edildi. Bu kişilerden 10'u ise öldü...

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