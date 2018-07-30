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Sosyal medyanın zengin çocuklarından gösteriş! Paralarını harcayacak yer bulamıyorlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.07.2018 07:38 | Son Güncelleme

Sosyal medyanın favori sayfalarından 'zengin çocuklar' furyası popülerliğini korumaya devam ediyor.

Yaptıkları paylaşımlarla dünyaya ne kadar zengin olduklarını göstermek isteyen kullanıcılar bakın hesabından nasıl fotoğraflar yayınlıyor...

Görgüsüzlükleri dünyanın dilinde! İşte Almanya'nın zengin çocukları

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Almanya'nın zengin çocuklarının Instagram paylaşımları büyük ilgi çekiyor.
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'Zengin' kullanıcılar tarafından özenle seçilen kareler, Almanya'nın en zenginlerinin paralarını nasıl harcadığını ortaya koyuyor.
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Zengin çocukların bazen insanları aşağılayıcı olarak bulunan paylaşımları her kesimden tepki topluyor.
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Bazıları onları açık açık görgüsüzlükle suçluyor!
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İşte o kareler...
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Almanya zengin instagram

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